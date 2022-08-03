УКР
Найближчими днями РФ посилить ракетні удари по Харкову та області, - ОВА

Окупанти погрожують повторним наступом на Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Однак, запевнив глава ОВА, захисники тримають оборону та готові до будь-яких дій ворога.

"Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.

Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей. Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - наголосив Синєгубов.

обстріл (30361) Харків (5843) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)
Це для відволікання наступу на Херсон.
Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, ЗАЕС - головна мета рашенфашистів, а бої на бамбасі то для виснаження сил ВСУ.
03.08.2022 12:27 Відповісти
при чем здесь отвлечение внимания, Харьков что не такой город как остальные? Он тоже каждый день страдает.
03.08.2022 13:18 Відповісти
******* новина
а вдарити заздалегідь по пускових установках ракет у Белгородскій області психологія терпіли не дозволяє?
чи говнокомандуючий у косовотці?
03.08.2022 12:46 Відповісти
 
 