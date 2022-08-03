Найближчими днями РФ посилить ракетні удари по Харкову та області, - ОВА

Окупанти погрожують повторним наступом на Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Однак, запевнив глава ОВА, захисники тримають оборону та готові до будь-яких дій ворога.

"Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.



Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей. Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - наголосив Синєгубов.

Читайте: Харків було обстріляно ракетами С-300 із території Бєлгорода, - Синєгубов