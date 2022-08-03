Харків було обстріляно ракетами С-300 із території Бєлгорода, - Синєгубов

Російські війська під ранок випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському та Новобаварському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали двох ударів по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю", - написав Синєгубов.

За його словами, ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо - постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.

Також очільник області повідомив, що в Золочівській громаді горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

