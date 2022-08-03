УКР
Харків було обстріляно ракетами С-300 із території Бєлгорода, - Синєгубов

Російські війська під ранок випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському та Новобаварському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали двох ударів по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю", - написав Синєгубов.

За його словами, ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо - постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.

Також очільник області повідомив, що в Золочівській громаді горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Читайте: У Харкові пролунало два потужні вибухи, - Терехов

обстріл (30361) Харків (5843) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)
Топ коментарі
+10
Поки не буде обстрілів території росії, так і буде продовжуватися. Якщо керівництво України не здатне відповідати на атаки кацапів, то таке керівництво має якнайшвидше піти у відставку.
03.08.2022 09:50 Відповісти
+6
Пора вже по бєлгороду в'ї**шити...
03.08.2022 09:39 Відповісти
+1
Поки не буде знищено завод, де виготовляють С300 - обстріли не припиняться ніколи.
Це завод "Авангард", м.москва
03.08.2022 09:40 Відповісти
Эти ракеты у них на складах еще с времен ссср
03.08.2022 09:43 Відповісти
Але завод продовжує працювати...
03.08.2022 09:47 Відповісти
А что за предприятие, куда попали?
03.08.2022 09:44 Відповісти
Написали підприємство, Новобаварський р-н,. А яке саме?
03.08.2022 10:18 Відповісти
ой не можна стріляти по ворожим колонам на расєє,
може військова колона їде по гриби,

треба чекати поки москалі нас будуть вбивати
