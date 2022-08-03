Харьков был обстрелян ракетами С-300 с территории Белгорода, - Синегубов
Российские войска под утро выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю", - написал Синегубов.
По его словам еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет.
Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.
Также глава области сообщил, что в Золочевской громаде горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Це завод "Авангард", м.москва
може військова колона їде по гриби,
треба чекати поки москалі нас будуть вбивати