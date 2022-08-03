РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 592 10

Харьков был обстрелян ракетами С-300 с территории Белгорода, - Синегубов

ракета

Российские войска под утро выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю", - написал Синегубов.

По его словам еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.

Также глава области сообщил, что в Золочевской громаде горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж

обстрел (29035) Харьков (7719) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Поки не буде обстрілів території росії, так і буде продовжуватися. Якщо керівництво України не здатне відповідати на атаки кацапів, то таке керівництво має якнайшвидше піти у відставку.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:50 Ответить
+6
Пора вже по бєлгороду в'ї**шити...
показать весь комментарий
03.08.2022 09:39 Ответить
+1
Поки не буде знищено завод, де виготовляють С300 - обстріли не припиняться ніколи.
Це завод "Авангард", м.москва
показать весь комментарий
03.08.2022 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора вже по бєлгороду в'ї**шити...
показать весь комментарий
03.08.2022 09:39 Ответить
Поки не буде знищено завод, де виготовляють С300 - обстріли не припиняться ніколи.
Це завод "Авангард", м.москва
показать весь комментарий
03.08.2022 09:40 Ответить
Эти ракеты у них на складах еще с времен ссср
показать весь комментарий
03.08.2022 09:43 Ответить
Але завод продовжує працювати...
показать весь комментарий
03.08.2022 09:47 Ответить
А что за предприятие, куда попали?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:44 Ответить
Поки не буде обстрілів території росії, так і буде продовжуватися. Якщо керівництво України не здатне відповідати на атаки кацапів, то таке керівництво має якнайшвидше піти у відставку.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:50 Ответить
Написали підприємство, Новобаварський р-н,. А яке саме?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:18 Ответить
ой не можна стріляти по ворожим колонам на расєє,
може військова колона їде по гриби,

треба чекати поки москалі нас будуть вбивати
показать весь комментарий
03.08.2022 13:13 Ответить
 
 