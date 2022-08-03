УКР
Одеський суд заарештував росіянина, який у телеграмі закликав вбивати українських полонених

суд

Приморський районний суд міста Одеси 27 липня заарештував на два місяці росіянина, який в Telegram-каналах підтримував збройну агресію РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам Суспільного стало відомо із судового реєстру.

За інформацією слідчих СБУ, громадянин РФ розміщував у месенджері заклики до зміни меж території України та на підтримку російського вторгнення. У коментарі під однією з публікацій про українських полонених, чоловік закликав вбивати їх: "кончать их там же, да и делов".

Підозрюваний розміщував публікації та коментарі в Telegram з 15 по 24 липня, перебуваючи на території Одеського морського торговельного порту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над "політичним експертом" Ляшенком розпочався у Львові: Його підозрюють у держзраді та пропаганді війни

На суді росіянин заявив, що його телефон, можливо, зламали, а він не вчиняв того, що йому інкримінує слідство.

"Також, при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний є громадянином Російської Федерації, окупаційні війська якої ведуть бойові дії з ЗСУ на відстані 100 км від м. Одеса, що також обґрунтовує наявність ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду", - йдеться в ухвалі.

Співробітники СБУ в Одеській області розслідують справу за ч. 1 ст. 110 ККУ. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Одеса (5596) росія (67230) суд (11812) полонені (2338)
+27
Вот и кончить его на месте. Как оно и хотело.
03.08.2022 14:08 Відповісти
+11
Два месяца ареста кацапу, который сидя в Украине призывал убивать украинцев. Ну круто, чё.😐
Ну вот как нормально можно воевать, когда у тебя нет нормального тыла?! Как ВСУ выбивать кацапню, когда кацапское дерьмо свободно гуляет по украинским городам и скидывает инфу, проводит ИПСО и тд?!
03.08.2022 14:18 Відповісти
+9
Надеюсь в СИЗО найдутся люди с нормальной гражданкой позицией, касательно войны "параши" в Украине, и мальчику объяснят как делать не надо, очень надеюсь!!
03.08.2022 14:22 Відповісти
Нєвзоров був депутатом госдуми і довіреним лицем путіна, активно просував рускій мір і підтримував окупацію різних держав в т.ч. України - і таки досяг свого в 2014.

Так в нього після усіх смертей тепер громадянство України і ледь не зірка героя - чим цей парніша гірший? В нього ж теж є потенціал.
03.08.2022 14:17 Відповісти
Визнати терористом за рішенням суду і знищити (все за своїм рашиським сценарієм)
03.08.2022 14:09 Відповісти
03.08.2022 14:11 Відповісти
На два месяца. Кацапа, призывающего убивать наших пленных. Так победим, само собой.
03.08.2022 14:12 Відповісти
Два місяці це запобіжний захід.
03.08.2022 14:25 Відповісти
Це на період слідчих дій, а так , йому впаяють 5 років.
03.08.2022 14:33 Відповісти
Видать йому громадянство України.
Може в нього буде така ж світла кар'єра, як і у такого ж громадянина України Нєвзорова, який своїми закликами таки зміг допомогти своєму шефу розпочати проти нас війну у 2014.
03.08.2022 14:15 Відповісти
задержали кацапа , а оказалось, что у него еще и паспорт Украины
03.08.2022 14:16 Відповісти
Читайте статтю, а не заголовки, там усе написано.
03.08.2022 14:34 Відповісти
Чому громадяни країни-агресорки в умовах воєнного стану досі не тільки не інтерновані, а й вільно переміщуються по території України, поселяються там, де їм заманеться, нишпорять всюди, де є хоч натяк на військовий об'єкт ?
03.08.2022 14:19 Відповісти
тому що ми країна 73% ДУРНІВ! Вас відповідь задовольняє?
03.08.2022 14:22 Відповісти
Ні.
03.08.2022 14:45 Відповісти
И мальчик станет девочкой Машей.
03.08.2022 14:26 Відповісти
Раздолбанная жеппа никак не мешает передавать координаты, сливать инфу и тд. Давайте не будем распространять скрепные гомотрадиции. Врага надо обезвреживать так, чтобы он не мог нанести вреда украинскому народу, а не устраивать гей оргии, вполне вероятно на потеху кацапу.
03.08.2022 14:35 Відповісти
наказати -- шоб другим неповадно було -- може хтось задумаєця
03.08.2022 14:25 Відповісти
Взломати йому хребта...
03.08.2022 14:27 Відповісти
А наші дибіли досі вірять в казки кацапських виродів у полоні і деякі навіть співчувають їм. Це вже у нас якась хвороба бути такими толерантними до росіян які постійно хочуть нас знищити. Нам ссуть в очі, а ми кажемо дощь! Смерть росії і російським виродкам!!
03.08.2022 14:31 Відповісти
А Одеський морський порт в умовах воєнного стану не є режимним об'єктом?
Там кацапи вільно розгулюють?
Цікаво, а де вони ще вільно розгулюють?
03.08.2022 14:51 Відповісти
Міняйте законодавство ідіоти!
03.08.2022 15:24 Відповісти
 
 