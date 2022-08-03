Одеський суд заарештував росіянина, який у телеграмі закликав вбивати українських полонених

Приморський районний суд міста Одеси 27 липня заарештував на два місяці росіянина, який в Telegram-каналах підтримував збройну агресію РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам Суспільного стало відомо із судового реєстру.

За інформацією слідчих СБУ, громадянин РФ розміщував у месенджері заклики до зміни меж території України та на підтримку російського вторгнення. У коментарі під однією з публікацій про українських полонених, чоловік закликав вбивати їх: "кончать их там же, да и делов".

Підозрюваний розміщував публікації та коментарі в Telegram з 15 по 24 липня, перебуваючи на території Одеського морського торговельного порту.

На суді росіянин заявив, що його телефон, можливо, зламали, а він не вчиняв того, що йому інкримінує слідство.

"Також, при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний є громадянином Російської Федерації, окупаційні війська якої ведуть бойові дії з ЗСУ на відстані 100 км від м. Одеса, що також обґрунтовує наявність ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду", - йдеться в ухвалі.

Співробітники СБУ в Одеській області розслідують справу за ч. 1 ст. 110 ККУ. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.