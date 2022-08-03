Одеський суд заарештував росіянина, який у телеграмі закликав вбивати українських полонених
Приморський районний суд міста Одеси 27 липня заарештував на два місяці росіянина, який в Telegram-каналах підтримував збройну агресію РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам Суспільного стало відомо із судового реєстру.
За інформацією слідчих СБУ, громадянин РФ розміщував у месенджері заклики до зміни меж території України та на підтримку російського вторгнення. У коментарі під однією з публікацій про українських полонених, чоловік закликав вбивати їх: "кончать их там же, да и делов".
Підозрюваний розміщував публікації та коментарі в Telegram з 15 по 24 липня, перебуваючи на території Одеського морського торговельного порту.
На суді росіянин заявив, що його телефон, можливо, зламали, а він не вчиняв того, що йому інкримінує слідство.
"Також, при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний є громадянином Російської Федерації, окупаційні війська якої ведуть бойові дії з ЗСУ на відстані 100 км від м. Одеса, що також обґрунтовує наявність ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду", - йдеться в ухвалі.
Співробітники СБУ в Одеській області розслідують справу за ч. 1 ст. 110 ККУ. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Так в нього після усіх смертей тепер громадянство України і ледь не зірка героя - чим цей парніша гірший? В нього ж теж є потенціал.
Може в нього буде така ж світла кар'єра, як і у такого ж громадянина України Нєвзорова, який своїми закликами таки зміг допомогти своєму шефу розпочати проти нас війну у 2014.
Ну вот как нормально можно воевать, когда у тебя нет нормального тыла?! Как ВСУ выбивать кацапню, когда кацапское дерьмо свободно гуляет по украинским городам и скидывает инфу, проводит ИПСО и тд?!
Там кацапи вільно розгулюють?
Цікаво, а де вони ще вільно розгулюють?