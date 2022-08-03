Київраду просять не зупиняти міський транспорт під час тривог
На сайті Київради зареєстровано петицію з вимогою скасування рішення про зупинку громадського транспорту на час повітряних тривог.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Київради.
"Рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог. При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація і з таксі та приватними автомобілями", - вважає автор звернення Олександр Гречко.
На його думку, нові правила позбавляє громадський транспорт переваг для киян та стимулює їх пересідати на автомобілі.
Раніше у КМДА роз’яснювали, що після початку повітряної тривоги комунальний транспорт висаджуватиме пасажирів до найближчої зупинки або навіть "кишені". Передбачається, що пасажири прямуватимуть до укриття, а водій чекатиме на них це час плюс десять хвилин після відбою тривоги. Повторно сплачувати за проїзд не потрібно, зокрема якщо пасажир не встиг на той самий транспорт і сів у наступний.
У соцмережах повідомляють, що на практиці водії міського транспорту реагують на тривоги по-різному: деякі автобуси продовжують рух, та чимало хто зупиняється. Водночас приватні маршрутки, як правило, не зупиняються ніколи.
При цьому пасажири, яких висадили з транспорту, переважно стоять натовпом на зупинках чи обабіч дороги. Деякі продовжують свій шлях пішки, решта пересідають на маршрутки. Часом пасажири просто сидять у салоні тролейбуса, чекаючи кінця тривоги.
Хто не користується громадським транспортом - той вигадує правила користування ним;
Хто не лікується у державних лікарнях - той придумує правила обслуговування і роботи цих закладів;
Хто не вчиться у комунальних навчальних закладах - той вигадує правила перебування і навчання в них;
В решті решт той хто не живе по законам і Конституції - той приймає закони.
Тому і складається таке враження що правила буття вигадують якісь унюхані кретини.
"тривога, транспорт став, пасажири сидять в ньому, жива мішень!"
Помиляєтесь, шановний.
Транспорт став на найближчій зупинці, на ній же за пару-трійку хвилин сталор ще декілька, є там десь сховище та де воно ніхто з пасажирів не знає, люди з декількох засобів транспорту великою толпою стоять навколо зупинки.
З останнім реченням - згодний, але думаю, Кличко тут ні до чого, хтось з "розумників" рангом нижче.
Хлопчику, не тупи, вивчи структуру КМДА та хто і за що відповідає.
Це тільки на паРашці керівник будь-якої установи/організації відповідає за ВСЕ,
в нормальних країнах та організаціях керівник повинен чітко розподілити та визначити обов'язки між підрозділами/співрорбітниками та створити всі умови для їх ефективної роботи.
А зовсім не робити все ОСОБИСТО, чи контролювати КОЖНУ дію підлеглих.
Ну и чего добились то?
а якщо найближче укриття на кінцевій? - пішком туди шльопати