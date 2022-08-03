Київраду просять не зупиняти міський транспорт під час тривог

На сайті Київради зареєстровано петицію з вимогою скасування рішення про зупинку громадського транспорту на час повітряних тривог.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Київради.

"Рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог. При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація і з таксі та приватними автомобілями", - вважає автор звернення Олександр Гречко.

Читайте: Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

На його думку, нові правила позбавляє громадський транспорт переваг для киян та стимулює їх пересідати на автомобілі.

Раніше у КМДА роз’яснювали, що після початку повітряної тривоги комунальний транспорт висаджуватиме пасажирів до найближчої зупинки або навіть "кишені". Передбачається, що пасажири прямуватимуть до укриття, а водій чекатиме на них це час плюс десять хвилин після відбою тривоги. Повторно сплачувати за проїзд не потрібно, зокрема якщо пасажир не встиг на той самий транспорт і сів у наступний.

У соцмережах повідомляють, що на практиці водії міського транспорту реагують на тривоги по-різному: деякі автобуси продовжують рух, та чимало хто зупиняється. Водночас приватні маршрутки, як правило, не зупиняються ніколи.

Також читайте: У Києві пасажири повторно не платитимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги, - КМДА

При цьому пасажири, яких висадили з транспорту, переважно стоять натовпом на зупинках чи обабіч дороги. Деякі продовжують свій шлях пішки, решта пересідають на маршрутки. Часом пасажири просто сидять у салоні тролейбуса, чекаючи кінця тривоги.