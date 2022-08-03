УКР
Київраду просять не зупиняти міський транспорт під час тривог

На сайті Київради зареєстровано петицію з вимогою скасування рішення про зупинку громадського транспорту на час повітряних тривог.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Київради.

"Рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог. При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація і з таксі та приватними автомобілями", - вважає автор звернення Олександр Гречко.

Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

На його думку, нові правила позбавляє громадський транспорт переваг для киян та стимулює їх пересідати на автомобілі.

Раніше у КМДА роз’яснювали, що після початку повітряної тривоги комунальний транспорт висаджуватиме пасажирів до найближчої зупинки або навіть "кишені". Передбачається, що пасажири прямуватимуть до укриття, а водій чекатиме на них це час плюс десять хвилин після відбою тривоги. Повторно сплачувати за проїзд не потрібно, зокрема якщо пасажир не встиг на той самий транспорт і сів у наступний.

У соцмережах повідомляють, що на практиці водії міського транспорту реагують на тривоги по-різному: деякі автобуси продовжують рух, та чимало хто зупиняється. Водночас приватні маршрутки, як правило, не зупиняються ніколи.

У Києві пасажири повторно не платитимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги, - КМДА

При цьому пасажири, яких висадили з транспорту, переважно стоять натовпом на зупинках чи обабіч дороги. Деякі продовжують свій шлях пішки, решта пересідають на маршрутки. Часом пасажири просто сидять у салоні тролейбуса, чекаючи кінця тривоги.

+16
Так у нас в країні все так робиться:
Хто не користується громадським транспортом - той вигадує правила користування ним;
Хто не лікується у державних лікарнях - той придумує правила обслуговування і роботи цих закладів;
Хто не вчиться у комунальних навчальних закладах - той вигадує правила перебування і навчання в них;
В решті решт той хто не живе по законам і Конституції - той приймає закони.

Тому і складається таке враження що правила буття вигадують якісь унюхані кретини.
03.08.2022 14:27
+5
Та да, ******* цирк, уж извините. Из магаза всех выгнали - вся толпа тучей народу возле входа ошивается, ждёт. Час ждёт, и ещё подходят.

Ну и чего добились то?
03.08.2022 15:03
+4
Той факт, що кретини, які вигадують правила буття, в нашій країні як правило і правда унюхані, ніяк не робить ситуацію кращою
03.08.2022 14:29
застав дурня молитись - то він лоба розібє. Ото про наших чинуш в КМДА і не тільки. Треба ж таку дурню придумати -тривога, транспорт став, пасажири сидять в ньому, жива мішень! Довбойоби кончені на чолі з боксером з відбитими мізками
03.08.2022 14:31
03.08.2022 14:31 Відповісти


"тривога, транспорт став, пасажири сидять в ньому, жива мішень!"

Помиляєтесь, шановний.
Транспорт став на найближчій зупинці, на ній же за пару-трійку хвилин сталор ще декілька, є там десь сховище та де воно ніхто з пасажирів не знає, люди з декількох засобів транспорту великою толпою стоять навколо зупинки.

З останнім реченням - згодний, але думаю, Кличко тут ні до чого, хтось з "розумників" рангом нижче.
03.08.2022 19:52 Відповісти
Если он ни при чём в таких решениях организации, которую возглавляет, то что он там вообще делает ?
показати весь коментар
Хлопчику, не тупи, вивчи структуру КМДА та хто і за що відповідає.

Це тільки на паРашці керівник будь-якої установи/організації відповідає за ВСЕ,
в нормальних країнах та організаціях керівник повинен чітко розподілити та визначити обов'язки між підрозділами/співрорбітниками та створити всі умови для їх ефективної роботи.

А зовсім не робити все ОСОБИСТО, чи контролювати КОЖНУ дію підлеглих.
03.08.2022 23:13 Відповісти
Бачу у кієфє під проводом мислителя ЄтінЗона маразм переможно відвойовує реальність у здорового глузду!
03.08.2022 14:32 Відповісти
Десь має з'явитися Зеленський, який всіх врятує
03.08.2022 14:32 Відповісти
ша, Бетмен відсипається після вечірнього мудозвона
показати весь коментар
Подскажите,как проголосовать за петицию.
03.08.2022 14:35
03.08.2022 14:35 Відповісти
Безмозгла ЗЕлена влада, їбануті закони наприймала , маємо те що маємо, нещасна Україна
03.08.2022 14:40
03.08.2022 14:40 Відповісти
Уряд і чиновники страшніші для пересічних чим кацапські ракети і це правда
03.08.2022 14:45
03.08.2022 14:45 Відповісти
С учетом вчерашнего дождя был полный пипец спасибо маршрутчикам, что не выполняли эти дебильные распоряжения.
03.08.2022 14:46
03.08.2022 14:46 Відповісти
согласен! только панику и суету разводят уже не говоря про пробки. дети на это смотрят и им страшно.
03.08.2022 14:46
03.08.2022 14:46 Відповісти
Ці зупинки створюють конкурентну перевагу для маршруток...
03.08.2022 14:47
03.08.2022 14:47 Відповісти
Та да, ******* цирк, уж извините. Из магаза всех выгнали - вся толпа тучей народу возле входа ошивается, ждёт. Час ждёт, и ещё подходят.

Ну и чего добились то?
03.08.2022 15:03

Ну и чего добились то?
03.08.2022 15:03 Відповісти
Не тільки громад.транспорт. Сьогодні таксист відомого бренду розповів, що вони тепер забов*язані висаджувати людей при тривозі. І що вже його колегу оштрафували мусоріли.
03.08.2022 18:31
03.08.2022 18:31 Відповісти
а якщо найближче укриття на кінцевій? - пішком туди шльопати
03.08.2022 19:08

а якщо найближче укриття на кінцевій? - пішком туди шльопати
03.08.2022 19:08 Відповісти
пусть вынесут решение и предоставят коммунальный транспорт для доставки вышедших пассажиров в укрытие и обратно после окончания тревоги
03.08.2022 20:10 Відповісти
Не підказуйте, бо за "геніальністю" ваша пропозиція як раз підходить до геніальних законопроектів київради. Люди з автобуса виходять, сідають в другий автобус, який їх везе до укриття, геніально))) а тоді можна новий закон прийняти, щоб той другий автобус теж висаджував людей на найближчій зупинці, і тоді треба буде ще один автобус, який забиратиме людей вже після другої висадки і везти в укриття; і так далі, і так далі. Закони мутяться, лавеха крутиться, а лавехи ці дегенерати тільки офіційно більше 60 тисяч на місяць мають, не кажучи вже про лівак.
04.08.2022 15:48
04.08.2022 15:48 Відповісти
 
 