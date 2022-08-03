Окупанти перевозять військову техніку біля Херсона окремою переправою
Супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які 3 серпня опублікували "Схеми". Зазначається, що нова поромна переправа облаштована неподалік пошкодженого українськими захисниками Антонівського залізничного мосту.
Розташована вона в районі селища Придніпровське на Херсонщині. 1 серпня супутник зафіксував на переправі 6 одиниць техніки, ще 4 стояли на березі.
За оцінкою військового експерта, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, техніка, яку російські військові перевозять у такий спосіб, схожа на тентовані вантажівки. Їх зазвичай використовують для поставок забезпечення: озброєння, боєприпасів, продовольства тощо.
"Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі в плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання", – пояснив у коментарі "Схемам" Бєлєсков.
