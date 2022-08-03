УКР
Новини Війна
Окупанти перевозять військову техніку біля Херсона окремою переправою

Супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які 3 серпня опублікували "Схеми". Зазначається, що нова поромна переправа облаштована неподалік пошкодженого українськими захисниками Антонівського залізничного мосту.

Розташована вона в районі селища Придніпровське на Херсонщині. 1 серпня супутник зафіксував на переправі 6 одиниць техніки, ще 4 стояли на березі.

Окупанти перевозять військову техніку біля Херсона окремою переправою 01

За оцінкою військового експерта, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, техніка, яку російські військові перевозять у такий спосіб, схожа на тентовані вантажівки. Їх зазвичай використовують для поставок забезпечення: озброєння, боєприпасів, продовольства тощо.

"Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі в плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання", – пояснив у коментарі "Схемам" Бєлєсков.

Окупанти перевозять військову техніку біля Херсона окремою переправою 02

армія рф (18491) міст (1257) Херсон (3566)
Топ коментарі
+15
Спішать докі ермак зерном торгує.
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
+12
а ми спостеригаемо.....а волати розпочнемо коли ця техника буде на вулицях Миколаїва чи Кривого Рогу??
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
+10
всі кинулись торгувати збіжжям, а ОП дав "одобрямс" рашистам на перезаправку БК і палива.
показати весь коментар
03.08.2022 15:18 Відповісти
так перевозят
показати весь коментар
03.08.2022 15:10 Відповісти
Спішать докі ермак зерном торгує.
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане...)
показати весь коментар
03.08.2022 15:25 Відповісти
Ну да якось странно мости руйнували щоб не перевозили а зараз перевозять, мости ремонтують і їх ніхто не чепае невже ЗСУ, Миколаеву якого обстрілюють це все потрібно
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
Те, що зараз перевозять, це мізер у порівнянні із тим, яка пропускна можливість була у залізничного та антонівського мостів.
показати весь коментар
03.08.2022 16:52 Відповісти
У дєрьмака немає ніякого зерна.
показати весь коментар
03.08.2022 16:53 Відповісти
у нього є брат
показати весь коментар
03.08.2022 22:13 Відповісти
всі кинулись торгувати збіжжям, а ОП дав "одобрямс" рашистам на перезаправку БК і палива.
показати весь коментар
03.08.2022 15:18 Відповісти
И обратно поди и времени не будет сказочные долбоебы с синдромом суицидников....
показати весь коментар
03.08.2022 15:20 Відповісти
У вояк оккупационных войск в Херсоне сейчас в топе песня Лозы "Мой маленький плот"...
показати весь коментар
03.08.2022 15:28 Відповісти
а ми спостеригаемо.....а волати розпочнемо коли ця техника буде на вулицях Миколаїва чи Кривого Рогу??
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Не только спостеригаемо. Генштаб заманивает репоедов на правый берег, в когда наступит час "Ч", они будут уничтожены или взяты в плен.
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
Ти впевнений?
показати весь коментар
03.08.2022 16:01 Відповісти
Де логікеа ? Так нвіщо було руйнувати мости ?
показати весь коментар
03.08.2022 16:04 Відповісти
Мости треба було руйнувати щоб значно ускладнити рашистам логістику.
показати весь коментар
03.08.2022 16:51 Відповісти
та да, гєнштаб вже зірвав мости на Чонгарі і зустрів русню на в'їзді з Криму.
показати весь коментар
03.08.2022 16:28 Відповісти
Генштаб також відкинув русню з півночі країни, так що не треба тут ляля.
показати весь коментар
03.08.2022 16:55 Відповісти
Був дуже вдячний, як що би прочитав би "намагались перевозити ...".
показати весь коментар
03.08.2022 16:15 Відповісти
Ну і чого чекаємо?!
До Хімарсів ракет не підвезли?!
А через 2 місяці всі волатимуть "чого переправи під Херсоном ніхто не знищів?"...
показати весь коментар
03.08.2022 16:24 Відповісти
ПереправА, у однині. А по факту за допомогою плоту тягають.
показати весь коментар
03.08.2022 16:48 Відповісти
саме так: нема ракет
показати весь коментар
03.08.2022 16:58 Відповісти
Ракети є, це просто дуже фуфлова ціль для такої зброї. Один запуск повної касети himars коштує мільон доларів, одна ракета - 150 тис доларів.
показати весь коментар
03.08.2022 17:09 Відповісти
А що ви хотіли щоб ворог сів і приунив?Це лайно також шукає вихід з ситуації .
показати весь коментар
03.08.2022 17:50 Відповісти
 
 