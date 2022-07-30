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Армія РФ зробила переправу замість пошкодженого Антонівського мосту, - британська розвідка

міст,антонівський

Російські війська звели понтонні мости та встановили паромну переправу через Дніпро, щоб компенсувати втрату можливості переправлятися мостами, по яких завдали ударів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Херсона російські сили, швидше за все, встановили два понтонні мости та поромну систему, щоб компенсувати той факт, що довколишні мости були пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів", - йдеться у звіті.

Розвідники також повідомляють, що Україна успішно відбила дрібномасштабні російські атаки з давно встановленої лінії фронту в районі Донецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці просуваються в напрямку Херсону. Але це не гігантські успіхи, - Пентагон

Також зазначається, що на окупованих територіях півдня України окупаційна адміністрація перебуває під тиском з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до "референдуму" про приєднання до Росії наприкінці цього року.

Наразі Росія класифікує захоплені території як ті, що перебувають під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією". Місцева влада змушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців.

Нагадаємо, вночі на 27 липня Збройні сили України уночі втретє вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Також читайте: Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА

Автор: 

Велика Британія (5608) міст (1234) розвідка (3866) Херсон (3380)


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Топ коментарі
+22
Если открыть шлюз в Запорожье можно эти переправы смыть вместе с техникой.
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30.07.2022 14:49
+21
Пока наши чесали яйца рассказывая как они будут уничтожать мосты и наступать на Херсон то рашсиытс корорых арестовичи смеялись, уже удвоили в Херсоне свою группировку и построили понтонные переправы. Что теперь наша власть скажет? Что нужна ехать в Стамбул дагавариваться?
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30.07.2022 14:56
+16
А если дерьмак попросит за них?
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30.07.2022 14:51
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Если открыть шлюз в Запорожье можно эти переправы смыть вместе с техникой.
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30.07.2022 14:49 Відповісти
А если дерьмак попросит за них?
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30.07.2022 14:51 Відповісти
Ніззя. Путін засєрчає.
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30.07.2022 14:56 Відповісти
какие проблемы накрыть понтонные переправы и ****** паромчик???? никаких...было бы желание... тем более паром и понтоны обрубать надо как раз на суше в местах выхода на берег... а дальше паромы сами поплывут оборвав все крепления и сложившись домиком парому просто некуда будет стать для посадки и высадки...а чтобы не скучно было перепахать берега с двух сторон снарядами обычными и ГРАДОМ.. поквадратно...
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30.07.2022 15:04 Відповісти
Ось тобі - вивчи й не фантазуй. Україна, на відміну від РФ, ДЕРЖАВА, а не організоване злочинне угруповання. - https://uahistory.co/***********/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-11-class-2019/3.php
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30.07.2022 15:04 Відповісти
На тобі, теж почитай і не фантазуй: https://censor.net/ru/blogs/3352667/chotiri_msyats_po_kolna_v_vod_chomu_bulo_zatopleno_demidv
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02.08.2022 12:42 Відповісти
орда смертників
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30.07.2022 14:49 Відповісти
Сейчас не время по ней лупить, пусть заполнят техникой.
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30.07.2022 14:50 Відповісти
ночью пойдет колонна топликов. Правда много на переправу не поместятся - штуки три, но после воздушного подрыва одной М30А1 фейерверк будет зачетный, а к утру десяток продырявленных вольфрамовыми шариками понтонных секций, приняв воды, будут лежать на дне фарватера.
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30.07.2022 15:00 Відповісти
Там скоро кацапи і нове русло річки вириють з таким контрнаступом ЗСУ🤦
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30.07.2022 14:51 Відповісти
А какое котрнаступление по мнении диваного генералитета нормальное?по городу миллионику вдень?
нормально,понемногу двигаем в сторону херсона,а там как карта ляжет,думаю все будет гуд через месяц херсон будет наш опять.
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30.07.2022 14:57 Відповісти
не сбивай наступательный настрой у бойца ДШВ.
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30.07.2022 15:02 Відповісти
И ты дуло залепи. Умники всратые. А толку нет и не будет. Дерьмак решает.
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30.07.2022 21:54 Відповісти
На думку президента Володимира Зеленського, Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів

26.07.2022
___
Ви щось проти слів головнокомандувача кажете. Може ви зрадник?
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30.07.2022 15:28 Відповісти
Але, так квапляться генерали виконувати наказ, аж гальма горять! Ідуть договорняки через Єрмака!
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30.07.2022 15:33 Відповісти
верховний головнокомандувач = бедоносец = бредоносец= 0
вірю тільки ЗСУ та Залужному
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30.07.2022 17:26 Відповісти
Я надіюсь,це була іронія?
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30.07.2022 21:55 Відповісти
оптимист? завидую.
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30.07.2022 15:45 Відповісти
Дуло залепи.
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30.07.2022 21:53 Відповісти
Эти понтоны - ненадолго
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30.07.2022 14:51 Відповісти
Эт как в ОПе решат...
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30.07.2022 14:53 Відповісти
Смести к чёртовой матери, пока безуглую не натравили!
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30.07.2022 14:52 Відповісти
теперь их нужно заполнить кацапским мясом. и тогда отправлять на дно к ракам.
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30.07.2022 14:55 Відповісти
Я тут, перепрошую, свій жіночий п"ятак хочу вставити: а що по мосту легше вцілити ніж по понтону?
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30.07.2022 14:56 Відповісти
це не статичний понтон через всю ріку, це маленький елемент з якої будується понтонна переправа і цей елемент (фактично, це плот) тягає за собою буксир.
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30.07.2022 15:05 Відповісти
ааа.... так какая же это переправа... это просто БМК пришвартованный к одной секции понтона, на который можно погрузить максимум одну автоцистерну. Это задача для одной гранатомётной пары.
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30.07.2022 15:23 Відповісти
попадать одинаково легко. Просто мост , в отличие от понтона тонет не сразу. Но секции понтонов на следующую ночь для последующего артудара можно подвезти новые, а вот с подвозом мостового пролёта посложнее будет.
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30.07.2022 15:06 Відповісти
Пока наши чесали яйца рассказывая как они будут уничтожать мосты и наступать на Херсон то рашсиытс корорых арестовичи смеялись, уже удвоили в Херсоне свою группировку и построили понтонные переправы. Что теперь наша власть скажет? Что нужна ехать в Стамбул дагавариваться?
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30.07.2022 14:56 Відповісти
Так до цього і ведуть.
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30.07.2022 14:57 Відповісти
Никто понтонные переправы не строил, организована каличная паромная переправа, буксир тягает понтонный плот.
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30.07.2022 15:07 Відповісти
резюме в ГШ подавал?
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30.07.2022 15:08 Відповісти
По понтонам еще никто не ехал.А если поедут, то только к Кабздуну.
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30.07.2022 15:11 Відповісти
По понтонам кацапи дуже активно (колони важкоi)пруть вночi на переправi через Iнгулець ( напроти Новотимофiiвки) ..Мабудь теперь це основании шлях замiсть пошкодженого мосту бiля Дарьiвки...Вiдстань там досить демократична для нашоi Арти..
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30.07.2022 18:49 Відповісти
Опять зрада?
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30.07.2022 15:46 Відповісти
понтонная переправа через Днепр? сам то веришь в бред, что пишешь?
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30.07.2022 15:59 Відповісти
Теоретически возможно.
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30.07.2022 16:49 Відповісти
Практически вряд ли будут заморачиваться. Проще и безопаснее таскать отдельными плотами.
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30.07.2022 16:51 Відповісти
Не "тряси яйцями"! Не "понтонні преправи", а "поромні" Два катери тягають по одній секції порома через Дніпро! Ну - цистерну перевезуть Ну - Камаз із б/к І ВСЕ? Для цієї доставки треба мінімум ДВІ ГОДИНИ витратить! Рахувать умієш?
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30.07.2022 17:38 Відповісти
Ночью сплавными минами.
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30.07.2022 15:02 Відповісти
технологии 19-го века.
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30.07.2022 15:09 Відповісти
Треба лупити по залізничному. Ссаний пором погоди не зробить.
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30.07.2022 15:10 Відповісти
уже влупили седня
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30.07.2022 15:14 Відповісти
где-то есть инфа?
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30.07.2022 15:16 Відповісти
уже и видео есть в телеге
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30.07.2022 15:18 Відповісти
а не в телеге? телега - это еще то сборище фейкомётчиков...
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30.07.2022 15:26 Відповісти
Є офіційна інфа. Нічне зведення ОК Південь.
https://fb.watch/eAXlyUcPwq/
В тому числі повідомляють: Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.
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30.07.2022 16:41 Відповісти
.вже .. Дірка від вибуху , прямо на секції . .
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30.07.2022 15:19 Відповісти
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30.07.2022 16:04 Відповісти
пантон харашо...а алени лучше !!!
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30.07.2022 15:13 Відповісти
Дельфины лучше, алени плохо плавают
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30.07.2022 20:12 Відповісти
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30.07.2022 15:19 Відповісти
Как только вражеская бронеколонна зайдёт на понтон... "и через сорок секунд каак 3.14зданёт. Это точно!"
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30.07.2022 15:32 Відповісти
А ту переправу не видно з американського супутника?((Що таке "ймовірно"?((
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30.07.2022 15:33 Відповісти
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30.07.2022 15:33 Відповісти
теперь будут пару месяцев разрушать эти пантоны...сказку про освобождение херсона вам ********* абдрыстович на ночь раскажет
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30.07.2022 15:49 Відповісти
начните себя уважать, все переправы орковские должны быть разрушены еще вчера вместе с теми кто там на них.
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30.07.2022 15:52 Відповісти
Кароче гаспада , то всьо схоже на брехню . . Ніякого понтонного мосту там немає , я щойно облазив місцеві тг канали і навіть згадки про той міст не знайшов . Херсонці пишуть що кацапи зробили там щось тіпа -паромної переправи , катер тягає через річку кілька понтонів на яких возять техніку , а з цивільних ще й здирають за переправу - 250 грн ,, а ще задіяли якийсь теплохід . Один катер вже немов би - втонув . Ото і вся переправа .
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30.07.2022 15:53 Відповісти
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон🇺🇦

Нам сообщают, что сегодня на переправе Антоновского моста утонул катер в центре Днепра.
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30.07.2022 15:56 Відповісти
Про катер ложь. Ничего не тонуло. Это стандартный вброс. Понтонного место никакого нет. Правильно выше написали, буксир таскающий пантон. Всё на этом пока.
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30.07.2022 16:43 Відповісти
Опа. Прилетело по оркоящерам)))
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30.07.2022 16:44 Відповісти
Одной ракеты хватит на любой понтон.
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30.07.2022 15:54 Відповісти
Да. Но их ведь много может быть без привязки к конкретным координатам.
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30.07.2022 16:47 Відповісти
Кацапам вже нічого не допоможе.
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30.07.2022 15:56 Відповісти
Ермак и его секретарь Зеленский.
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30.07.2022 17:18 Відповісти
Ты хоть иногда думай. Или шеф не велит.
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19.10.2022 11:41 Відповісти
Сподіваюсь, наші ******* сьогодні по цьому тампону.
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30.07.2022 16:25 Відповісти
Ермак и его новообретенный дружок Залужный притормозили наступления до лучших времен. Зерно - наше все. Вот когда последнего нашего рычага влияния не будет, тогда огого-го! Останемся без последних штанов и голой жопой будем грозить врагам и ООН.
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30.07.2022 17:17 Відповісти
Переправу сделали, а выехать на неё боятся...
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30.07.2022 19:15 Відповісти
а наші чешууть яйці. Мабууть чекають, щоб ті навезли купуу техніки, щоб потім виправдати відсутність звільнення Херсону!
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30.07.2022 23:45 Відповісти
 
 