Армія РФ зробила переправу замість пошкодженого Антонівського мосту, - британська розвідка

Російські війська звели понтонні мости та встановили паромну переправу через Дніпро, щоб компенсувати втрату можливості переправлятися мостами, по яких завдали ударів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Херсона російські сили, швидше за все, встановили два понтонні мости та поромну систему, щоб компенсувати той факт, що довколишні мости були пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів", - йдеться у звіті.

Розвідники також повідомляють, що Україна успішно відбила дрібномасштабні російські атаки з давно встановленої лінії фронту в районі Донецька.

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Також зазначається, що на окупованих територіях півдня України окупаційна адміністрація перебуває під тиском з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до "референдуму" про приєднання до Росії наприкінці цього року.

Наразі Росія класифікує захоплені території як ті, що перебувають під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією". Місцева влада змушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців.

Нагадаємо, вночі на 27 липня Збройні сили України уночі втретє вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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