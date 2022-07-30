Армия РФ сделала переправу вместо поврежденного Антоновского моста, - британская разведка

Российские войска построили понтонные мосты и установили паромную переправу через Днепр, чтобы компенсировать утрату возможности переправляться по мостам, по которым нанесли удары ВСУ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Херсона российские силы, скорее всего, установили два понтонных моста и паромную систему, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов", - говорится в отчете.

Разведчики также сообщают, что Украина успешно отразила мелкомасштабные российские атаки с давно установленной линии фронта в районе Донецка.

Также отмечается, что на оккупированных территориях юга Украины оккупационная администрация находится под давлением со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к "референдуму" о присоединении к России в конце этого года.

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Россия классифицирует захваченные территории как те, которые находятся под временной "военно-гражданской администрацией". Местные власти вынуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей.

Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины третий раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.