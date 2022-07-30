Армия РФ сделала переправу вместо поврежденного Антоновского моста, - британская разведка
Российские войска построили понтонные мосты и установили паромную переправу через Днепр, чтобы компенсировать утрату возможности переправляться по мостам, по которым нанесли удары ВСУ.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"В районе Херсона российские силы, скорее всего, установили два понтонных моста и паромную систему, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов", - говорится в отчете.
Разведчики также сообщают, что Украина успешно отразила мелкомасштабные российские атаки с давно установленной линии фронта в районе Донецка.
Также отмечается, что на оккупированных территориях юга Украины оккупационная администрация находится под давлением со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к "референдуму" о присоединении к России в конце этого года.
Россия классифицирует захваченные территории как те, которые находятся под временной "военно-гражданской администрацией". Местные власти вынуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей.
Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины третий раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.
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нормально,понемногу двигаем в сторону херсона,а там как карта ляжет,думаю все будет гуд через месяц херсон будет наш опять.
26.07.2022
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Ви щось проти слів головнокомандувача кажете. Може ви зрадник?
вірю тільки ЗСУ та Залужному
https://fb.watch/eAXlyUcPwq/
В тому числі повідомляють: Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.
Нам сообщают, что сегодня на переправе Антоновского моста утонул катер в центре Днепра.