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Новости Война
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Армия РФ сделала переправу вместо поврежденного Антоновского моста, - британская разведка

міст,антонівський

Российские войска построили понтонные мосты и установили паромную переправу через Днепр, чтобы компенсировать утрату возможности переправляться по мостам, по которым нанесли удары ВСУ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Херсона российские силы, скорее всего, установили два понтонных моста и паромную систему, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов", - говорится в отчете.

Разведчики также сообщают, что Украина успешно отразила мелкомасштабные российские атаки с давно установленной линии фронта в районе Донецка.

Также отмечается, что на оккупированных территориях юга Украины оккупационная администрация находится под давлением со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к "референдуму" о присоединении к России в конце этого года.

Читайте также: Российские оккупанты прокладывают понтоны вместо Антоновского моста. ФОТО

Россия классифицирует захваченные территории как те, которые находятся под временной "военно-гражданской администрацией". Местные власти вынуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей.

Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины третий раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Автор: 

Великобритания (4982) мост (1028) разведка (4179) Херсон (2839)


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Топ комментарии
+22
Если открыть шлюз в Запорожье можно эти переправы смыть вместе с техникой.
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30.07.2022 14:49
+21
Пока наши чесали яйца рассказывая как они будут уничтожать мосты и наступать на Херсон то рашсиытс корорых арестовичи смеялись, уже удвоили в Херсоне свою группировку и построили понтонные переправы. Что теперь наша власть скажет? Что нужна ехать в Стамбул дагавариваться?
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30.07.2022 14:56
+16
А если дерьмак попросит за них?
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30.07.2022 14:51
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Если открыть шлюз в Запорожье можно эти переправы смыть вместе с техникой.
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30.07.2022 14:49 Ответить
А если дерьмак попросит за них?
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30.07.2022 14:51 Ответить
Ніззя. Путін засєрчає.
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30.07.2022 14:56 Ответить
какие проблемы накрыть понтонные переправы и ****** паромчик???? никаких...было бы желание... тем более паром и понтоны обрубать надо как раз на суше в местах выхода на берег... а дальше паромы сами поплывут оборвав все крепления и сложившись домиком парому просто некуда будет стать для посадки и высадки...а чтобы не скучно было перепахать берега с двух сторон снарядами обычными и ГРАДОМ.. поквадратно...
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30.07.2022 15:04 Ответить
Ось тобі - вивчи й не фантазуй. Україна, на відміну від РФ, ДЕРЖАВА, а не організоване злочинне угруповання. - https://uahistory.co/***********/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-11-class-2019/3.php
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30.07.2022 15:04 Ответить
На тобі, теж почитай і не фантазуй: https://censor.net/ru/blogs/3352667/chotiri_msyats_po_kolna_v_vod_chomu_bulo_zatopleno_demidv
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02.08.2022 12:42 Ответить
орда смертників
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30.07.2022 14:49 Ответить
Сейчас не время по ней лупить, пусть заполнят техникой.
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30.07.2022 14:50 Ответить
ночью пойдет колонна топликов. Правда много на переправу не поместятся - штуки три, но после воздушного подрыва одной М30А1 фейерверк будет зачетный, а к утру десяток продырявленных вольфрамовыми шариками понтонных секций, приняв воды, будут лежать на дне фарватера.
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30.07.2022 15:00 Ответить
Там скоро кацапи і нове русло річки вириють з таким контрнаступом ЗСУ🤦
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30.07.2022 14:51 Ответить
А какое котрнаступление по мнении диваного генералитета нормальное?по городу миллионику вдень?
нормально,понемногу двигаем в сторону херсона,а там как карта ляжет,думаю все будет гуд через месяц херсон будет наш опять.
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30.07.2022 14:57 Ответить
не сбивай наступательный настрой у бойца ДШВ.
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30.07.2022 15:02 Ответить
И ты дуло залепи. Умники всратые. А толку нет и не будет. Дерьмак решает.
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30.07.2022 21:54 Ответить
На думку президента Володимира Зеленського, Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів

26.07.2022
___
Ви щось проти слів головнокомандувача кажете. Може ви зрадник?
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30.07.2022 15:28 Ответить
Але, так квапляться генерали виконувати наказ, аж гальма горять! Ідуть договорняки через Єрмака!
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30.07.2022 15:33 Ответить
верховний головнокомандувач = бедоносец = бредоносец= 0
вірю тільки ЗСУ та Залужному
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30.07.2022 17:26 Ответить
Я надіюсь,це була іронія?
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30.07.2022 21:55 Ответить
оптимист? завидую.
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30.07.2022 15:45 Ответить
Дуло залепи.
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30.07.2022 21:53 Ответить
Эти понтоны - ненадолго
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30.07.2022 14:51 Ответить
Эт как в ОПе решат...
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30.07.2022 14:53 Ответить
Смести к чёртовой матери, пока безуглую не натравили!
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30.07.2022 14:52 Ответить
теперь их нужно заполнить кацапским мясом. и тогда отправлять на дно к ракам.
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30.07.2022 14:55 Ответить
Я тут, перепрошую, свій жіночий п"ятак хочу вставити: а що по мосту легше вцілити ніж по понтону?
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30.07.2022 14:56 Ответить
це не статичний понтон через всю ріку, це маленький елемент з якої будується понтонна переправа і цей елемент (фактично, це плот) тягає за собою буксир.
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30.07.2022 15:05 Ответить
ааа.... так какая же это переправа... это просто БМК пришвартованный к одной секции понтона, на который можно погрузить максимум одну автоцистерну. Это задача для одной гранатомётной пары.
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30.07.2022 15:23 Ответить
попадать одинаково легко. Просто мост , в отличие от понтона тонет не сразу. Но секции понтонов на следующую ночь для последующего артудара можно подвезти новые, а вот с подвозом мостового пролёта посложнее будет.
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30.07.2022 15:06 Ответить
Пока наши чесали яйца рассказывая как они будут уничтожать мосты и наступать на Херсон то рашсиытс корорых арестовичи смеялись, уже удвоили в Херсоне свою группировку и построили понтонные переправы. Что теперь наша власть скажет? Что нужна ехать в Стамбул дагавариваться?
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30.07.2022 14:56 Ответить
Так до цього і ведуть.
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30.07.2022 14:57 Ответить
Никто понтонные переправы не строил, организована каличная паромная переправа, буксир тягает понтонный плот.
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30.07.2022 15:07 Ответить
резюме в ГШ подавал?
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30.07.2022 15:08 Ответить
По понтонам еще никто не ехал.А если поедут, то только к Кабздуну.
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30.07.2022 15:11 Ответить
По понтонам кацапи дуже активно (колони важкоi)пруть вночi на переправi через Iнгулець ( напроти Новотимофiiвки) ..Мабудь теперь це основании шлях замiсть пошкодженого мосту бiля Дарьiвки...Вiдстань там досить демократична для нашоi Арти..
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30.07.2022 18:49 Ответить
Опять зрада?
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30.07.2022 15:46 Ответить
понтонная переправа через Днепр? сам то веришь в бред, что пишешь?
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30.07.2022 15:59 Ответить
Теоретически возможно.
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30.07.2022 16:49 Ответить
Практически вряд ли будут заморачиваться. Проще и безопаснее таскать отдельными плотами.
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30.07.2022 16:51 Ответить
Не "тряси яйцями"! Не "понтонні преправи", а "поромні" Два катери тягають по одній секції порома через Дніпро! Ну - цистерну перевезуть Ну - Камаз із б/к І ВСЕ? Для цієї доставки треба мінімум ДВІ ГОДИНИ витратить! Рахувать умієш?
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30.07.2022 17:38 Ответить
Ночью сплавными минами.
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30.07.2022 15:02 Ответить
технологии 19-го века.
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30.07.2022 15:09 Ответить
Треба лупити по залізничному. Ссаний пором погоди не зробить.
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30.07.2022 15:10 Ответить
уже влупили седня
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30.07.2022 15:14 Ответить
где-то есть инфа?
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30.07.2022 15:16 Ответить
уже и видео есть в телеге
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30.07.2022 15:18 Ответить
а не в телеге? телега - это еще то сборище фейкомётчиков...
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30.07.2022 15:26 Ответить
Є офіційна інфа. Нічне зведення ОК Південь.
https://fb.watch/eAXlyUcPwq/
В тому числі повідомляють: Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.
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30.07.2022 16:41 Ответить
.вже .. Дірка від вибуху , прямо на секції . .
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30.07.2022 15:19 Ответить
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30.07.2022 16:04 Ответить
пантон харашо...а алени лучше !!!
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30.07.2022 15:13 Ответить
Дельфины лучше, алени плохо плавают
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30.07.2022 20:12 Ответить
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30.07.2022 15:19 Ответить
Как только вражеская бронеколонна зайдёт на понтон... "и через сорок секунд каак 3.14зданёт. Это точно!"
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30.07.2022 15:32 Ответить
А ту переправу не видно з американського супутника?((Що таке "ймовірно"?((
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30.07.2022 15:33 Ответить
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30.07.2022 15:33 Ответить
теперь будут пару месяцев разрушать эти пантоны...сказку про освобождение херсона вам ********* абдрыстович на ночь раскажет
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30.07.2022 15:49 Ответить
начните себя уважать, все переправы орковские должны быть разрушены еще вчера вместе с теми кто там на них.
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30.07.2022 15:52 Ответить
Кароче гаспада , то всьо схоже на брехню . . Ніякого понтонного мосту там немає , я щойно облазив місцеві тг канали і навіть згадки про той міст не знайшов . Херсонці пишуть що кацапи зробили там щось тіпа -паромної переправи , катер тягає через річку кілька понтонів на яких возять техніку , а з цивільних ще й здирають за переправу - 250 грн ,, а ще задіяли якийсь теплохід . Один катер вже немов би - втонув . Ото і вся переправа .
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30.07.2022 15:53 Ответить
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон🇺🇦

Нам сообщают, что сегодня на переправе Антоновского моста утонул катер в центре Днепра.
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30.07.2022 15:56 Ответить
Про катер ложь. Ничего не тонуло. Это стандартный вброс. Понтонного место никакого нет. Правильно выше написали, буксир таскающий пантон. Всё на этом пока.
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30.07.2022 16:43 Ответить
Опа. Прилетело по оркоящерам)))
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30.07.2022 16:44 Ответить
Одной ракеты хватит на любой понтон.
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30.07.2022 15:54 Ответить
Да. Но их ведь много может быть без привязки к конкретным координатам.
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30.07.2022 16:47 Ответить
Кацапам вже нічого не допоможе.
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30.07.2022 15:56 Ответить
Ермак и его секретарь Зеленский.
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30.07.2022 17:18 Ответить
Ты хоть иногда думай. Или шеф не велит.
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19.10.2022 11:41 Ответить
Сподіваюсь, наші ******* сьогодні по цьому тампону.
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30.07.2022 16:25 Ответить
Ермак и его новообретенный дружок Залужный притормозили наступления до лучших времен. Зерно - наше все. Вот когда последнего нашего рычага влияния не будет, тогда огого-го! Останемся без последних штанов и голой жопой будем грозить врагам и ООН.
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30.07.2022 17:17 Ответить
Переправу сделали, а выехать на неё боятся...
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30.07.2022 19:15 Ответить
а наші чешууть яйці. Мабууть чекають, щоб ті навезли купуу техніки, щоб потім виправдати відсутність звільнення Херсону!
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30.07.2022 23:45 Ответить
 
 