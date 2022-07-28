РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11475 посетителей онлайн
Новости Фото Война
36 679 104

Российские оккупанты прокладывают понтоны вместо Антоновского моста. ФОТО

После удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне российские захватчики занялись установлением понтонной переправы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблемы со снабжением военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Также читайте: Антоновский мост не уничтожен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно, - ОВА

Российские оккупанты прокладывают понтоны вместо Антоновского моста 01

Автор: 

мост (1028) Херсон (2840) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+80
отлично! ждем праздничный салют! ))
показать весь комментарий
28.07.2022 17:27
+46
Треба почекати коли перші лаптєстанські танчики ним поїдуть .
показать весь комментарий
28.07.2022 17:27
+43
Херсон......
показать весь комментарий
28.07.2022 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2

показать весь комментарий
28.07.2022 19:58 Ответить
І тут понтон накривається зверху мідним тазом
показать весь комментарий
28.07.2022 20:10 Ответить
відволікаючий маневр -все їде через залізничний ...імхо
показать весь комментарий
28.07.2022 20:11 Ответить
СТРОЯТ ГНДОНОВСКИЙ МОСТ !) МАЛО ИМ ПЗДЮЛЕЙ !!!
показать весь комментарий
28.07.2022 23:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 