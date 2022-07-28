Российские оккупанты прокладывают понтоны вместо Антоновского моста. ФОТО

После удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне российские захватчики занялись установлением понтонной переправы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблемы со снабжением военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

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