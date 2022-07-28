Російські окупанти прокладають понтони замість Антонівського мосту. ФОТО

Після удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні російські загарбники зайнялися встановленням понтонної переправи.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми з постачанням військового угруповання орків у Херсоні. Не сильно вони допоможуть і за відступу окупаційних військ. І точно на них не вистачить місця для колаборантів, коли їх господарів поженуть з Херсона", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдалиударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

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