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Російські окупанти прокладають понтони замість Антонівського мосту. ФОТО

Після удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні російські загарбники зайнялися встановленням понтонної переправи.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми з постачанням військового угруповання орків у Херсоні. Не сильно вони допоможуть і за відступу окупаційних військ. І точно на них не вистачить місця для колаборантів, коли їх господарів поженуть з Херсона", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдалиударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

Читайте: У окупантів нема спеціалістів, техніки та документації для відновлення Антонівського мосту, - облрада

Російські окупанти прокладають понтони замість Антонівського мосту 01

Автор: 

міст (1235) Херсон (3381) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+80
отлично! ждем праздничный салют! ))
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28.07.2022 17:27
+46
Треба почекати коли перші лаптєстанські танчики ним поїдуть .
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28.07.2022 17:27
+43
Херсон......
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28.07.2022 17:29
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28.07.2022 19:58 Відповісти
І тут понтон накривається зверху мідним тазом
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28.07.2022 20:10 Відповісти
відволікаючий маневр -все їде через залізничний ...імхо
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28.07.2022 20:11 Відповісти
СТРОЯТ ГНДОНОВСКИЙ МОСТ !) МАЛО ИМ ПЗДЮЛЕЙ !!!
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28.07.2022 23:56 Відповісти
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