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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти ракетним ударам ЗСУ, - ISW

міст,антонівський

Окупанти намагаються запобігти ракетним ударам по Антонівському мосту з боку армії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські окупанти в Херсонській області намагаються вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку Збройних сил України. Вони встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі.

"...Супутникові знімки... показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антоновського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам...", - зазначили експерти.

Також читайте: Армія РФ зробила переправу замість пошкодженого Антонівського мосту, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17551) міст (1236) обстріл (28717) ЗСУ (7592) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+54
Дурне не розуміє що воно дурне-бо дурне...
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01.08.2022 11:54
+29
Это им поможет, как шашлычницы на танках против Джавелинов.
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01.08.2022 11:58
+28
Шапочки из фольги не забыть и зеркала. Они отразят все. А в шапочках еще и искупаться потом можно в Днепре, ну чтобы крабы потом в ушах не застревали.
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01.08.2022 11:57
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Дурне не розуміє що воно дурне-бо дурне...
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01.08.2022 11:54 Відповісти
Науковою мовою - ефект Даннінга - Крюґера.
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01.08.2022 13:12 Відповісти
Им это не поможет
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01.08.2022 11:55 Відповісти
Тсссс !

Алєні не знають як працює Хімера😂
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01.08.2022 12:31 Відповісти
А разве снаряды от хаймарс не корректируются по gps сигналу со спутника ?
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01.08.2022 12:36 Відповісти
Коректуються,але коли на супутник направити радіолокаційний відбивач то супутник злякається і полетить в інше місце...Так орки думають...
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01.08.2022 13:23 Відповісти
А какаяразнiца™?
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01.08.2022 13:24 Відповісти
Можливо оркі хочуть влаштувати пастку не Хаймерси? Думають наших воїнів підбурити на залп Системою РСЗВ , знаючи що мосту гаплик по серйозному. В той же час тримати напоготові поблизу засоби ураження пускових установок наших. Тут треба військовому керівництву зважити всі ньюанси за і проти атаки в певний час. "Шапкозакидування нашим ЗСУ не потрібне.
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01.08.2022 12:54 Відповісти
Батуты, что ли?
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01.08.2022 11:55 Відповісти
швабры.....
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01.08.2022 12:07 Відповісти
зеркала
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01.08.2022 13:17 Відповісти
ну увійдуть до ранкової сводки як спецтехніка
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01.08.2022 11:55 Відповісти
и шо єто за штуки ?
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01.08.2022 11:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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01.08.2022 12:10 Відповісти
Шапочки из фольги не забыть и зеркала. Они отразят все. А в шапочках еще и искупаться потом можно в Днепре, ну чтобы крабы потом в ушах не застревали.
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01.08.2022 11:57 Відповісти
Тупа кацапня встановила добрі орієнтири для української арти.
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01.08.2022 11:57 Відповісти
А що моста нема на старих картах й координати зсунулися?Чи може з гармати по цих мострах не можна?Чи літаком?Чи випустити воду з водосховищ,що ввер по річці?
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01.08.2022 11:57 Відповісти
Хто скаже куди хімарс пакет ракет всадив сьогодні у 8 ранку на херсонщині?
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01.08.2022 11:58 Відповісти
Прямісінько в рашистів.
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01.08.2022 12:14 Відповісти
Якщо у відкритих джерелах нема, то воно і не треба ))
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01.08.2022 12:23 Відповісти
куда надо. А трупов там, орков - просто тьма
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01.08.2022 13:51 Відповісти
Это им поможет, как шашлычницы на танках против Джавелинов.
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01.08.2022 11:58 Відповісти
якби ми стріляли древніми Х-22 то напевно помогло би
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01.08.2022 14:00 Відповісти
навіщо витрачатись на протиракетні відбивачі
коли наше воєнне керівництво не собирається їх атакувать
мабуть рішили що зробили два попередженя і хватить
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01.08.2022 11:58 Відповісти
Після попереджень ЗСУ мости перестають працювати. Відбивачі не протиракетні, а протирадіолокаційні, тобто для заспокоєння ремонтної бригади.
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01.08.2022 12:16 Відповісти
Мародереные микроволновки и стиралки повыставляйте вдоль моста.
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01.08.2022 12:02 Відповісти
І шо вони будуть відбивати? Сигнал GPS? Дурні... 😅
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01.08.2022 12:03 Відповісти
Русня могла хоча б у вікіпедію заглянути: it was unrealistic to jam GPS-guided missiles.
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01.08.2022 12:05 Відповісти
Сигнал gps можна викривити. Але тільки для наземних приймачів.
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01.08.2022 12:17 Відповісти
Тут фокус в іншому. Буде той чудо-пристрій відбивати, викривляти чи поглинати радіосигнал або і не буде - не має жодного значення. Має значення те, що на виготовлення, налаштування, доставку та встановлення чудо-пристроїв буде витрачено бюджетне бабло. А бабло - це штука, яку чиновники віртуозно розпилюють.
От і весь біном Ньютона.
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01.08.2022 18:48 Відповісти
Російське ПВО не здатне відбивати ракети хаймарс у цьому переконаний весь світ і НАТО.
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01.08.2022 12:05 Відповісти
Ще задимлення добре працює, варто спробувати
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01.08.2022 12:05 Відповісти
Та маскування свіжезрубленими гілками, але тільки свіжезрубленими, бо сухі навпаки, демаскують.... 😂
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01.08.2022 12:35 Відповісти
наведение осуществляется несколькими различными способами
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01.08.2022 12:09 Відповісти
десь було фото..то такі трикутнички біля мосту залізні..Пропоную рашистам --нехай з фольги шапочки ще одінуть ідьйоти
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01.08.2022 12:10 Відповісти
Російські ЗМІ показали як працює переправа через Дніпро в окупованому Херсоні

За повідомленнями від місцевих, окупанти намагаються відремонтувати Антонівський міст після ударів HIMARS українськими військами.

І є інформація, що залізничний міст через Дніпро також не придатний для використання.

https://t.me/ButusovPlus/664
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01.08.2022 12:15 Відповісти
Единственное, что сможет уберечь мосты - это вдоль расставить чучела Ху%ла на швабре в жопе!
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01.08.2022 12:11 Відповісти
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01.08.2022 12:15 Відповісти
Задимлення, трикутники, можна ще диріжаблі на мотузках спробувати... шаманів з бубнами запросити...
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01.08.2022 12:17 Відповісти
Чого ті мости не роздолбані до цієї пори?! Дочекаєтеся, що москалі там Залізний Купол збудують!
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01.08.2022 12:17 Відповісти
А хто тобі сказав, що вони не роздолбані?
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01.08.2022 12:19 Відповісти
нам ще по тих мостах на лівий берег переходити
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01.08.2022 14:03 Відповісти
Чеснок не забыли положить?
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01.08.2022 12:20 Відповісти
Кажуть що Гимарс летить зі швидкістю 3 000 км на годину...це більше чим 28 махов путлера на Стерхолете...
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01.08.2022 12:23 Відповісти
А шо, фольга скінчилася? Уся пішла на шапочки телеглядачам?
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01.08.2022 12:26 Відповісти
И шо? Поможет??))
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01.08.2022 12:26 Відповісти
рембригаду развести на то, что они в безопасности будут чинить мост? Очень вероятно, что поможет)
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01.08.2022 12:30 Відповісти
от дурні, іконки треба вішати і святою водою кропити!
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01.08.2022 12:28 Відповісти
Надо звать димку Рогозина..он дырки На МКС заклеивал Скотчем... круче металла и цемента...
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01.08.2022 12:29 Відповісти
Аналоговнетные? Из берёзовой коры?
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01.08.2022 12:31 Відповісти
ага
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01.08.2022 12:34 Відповісти
Из съедобного ягеля
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01.08.2022 12:37 Відповісти
радиолокационные отражатели 💥💥💥🤣🤣🤣

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01.08.2022 12:37 Відповісти
Кончені олені.Мізків нуль !
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01.08.2022 12:42 Відповісти
""Бантиком, Солнышкин, бантиком!"(с)
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01.08.2022 13:02 Відповісти
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01.08.2022 13:20 Відповісти
Idiotas vulgaris
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01.08.2022 13:29 Відповісти
Поставили б свого Кіріла, щоб відмолював той міст -
однаковий результат був би.
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01.08.2022 13:30 Відповісти
шаманов тувинских пусть привезут, и хай они камлают с бубнами на мостах. Так хоть тувинцам не так страшно ходить по мосту будет. А для бурятов на въезде на мосты нужно устанавливать переносные дацаны для последнего причастия.
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01.08.2022 13:37 Відповісти
Якщо гундяєв не освятив святою боярою, то діла не буде. А ще краще гундяю стать з кадилом на Антонівському мосту і відмахуватися від американських ракет.
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01.08.2022 13:56 Відповісти
Ще зосталось портянки кацапські розвісити. Вже що тільки не пробували. Яб їм порадив мощі Ху№ла там розкидати. Тоді не прилетить. Але не точно.
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01.08.2022 14:00 Відповісти
Самі експерти мамкіни позбиралися. Хоч би хтось трохи розумівся на радіохвилях. Недооцінювати колорадів чимала помилка.
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01.08.2022 14:21 Відповісти
Da, eto strašno.
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01.08.2022 18:30 Відповісти
Ага, треба ще опудала поставити, щоб Himars злякався...
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01.08.2022 14:31 Відповісти
Редактор.
Ця муйня зветься не РЛС відбивач, а "уголковый отражатель". Під різну довжину хвилі - різні елементи.
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01.08.2022 16:07 Відповісти
 
 