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Росіяни встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти ракетним ударам ЗСУ, - ISW
Окупанти намагаються запобігти ракетним ударам по Антонівському мосту з боку армії України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Російські окупанти в Херсонській області намагаються вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку Збройних сил України. Вони встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі.
"...Супутникові знімки... показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антоновського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам...", - зазначили експерти.
Топ коментарі
+54 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.08.2022 11:54
+29 belge
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+28 jklpqrs
показати весь коментар01.08.2022 11:57
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Алєні не знають як працює Хімера😂
коли наше воєнне керівництво не собирається їх атакувать
мабуть рішили що зробили два попередженя і хватить
От і весь біном Ньютона.
За повідомленнями від місцевих, окупанти намагаються відремонтувати Антонівський міст після ударів HIMARS українськими військами.
І є інформація, що залізничний міст через Дніпро також не придатний для використання.
https://t.me/ButusovPlus/664
однаковий результат був би.
Ця муйня зветься не РЛС відбивач, а "уголковый отражатель". Під різну довжину хвилі - різні елементи.