Росіяни встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти ракетним ударам ЗСУ, - ISW

Окупанти намагаються запобігти ракетним ударам по Антонівському мосту з боку армії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські окупанти в Херсонській області намагаються вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку Збройних сил України. Вони встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі.

"...Супутникові знімки... показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антоновського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам...", - зазначили експерти.

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