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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить ракетные удары ВСУ, - ISW

міст,антонівський

Оккупанты пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Они установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.

"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.

Читайте также: Армия РФ сделала переправу вместо поврежденного Антоновского моста, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19387) мост (1028) обстрел (27379) ВСУ (6626) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+54
Дурне не розуміє що воно дурне-бо дурне...
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01.08.2022 11:54
+29
Это им поможет, как шашлычницы на танках против Джавелинов.
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01.08.2022 11:58
+28
Шапочки из фольги не забыть и зеркала. Они отразят все. А в шапочках еще и искупаться потом можно в Днепре, ну чтобы крабы потом в ушах не застревали.
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01.08.2022 11:57
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Дурне не розуміє що воно дурне-бо дурне...
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01.08.2022 11:54 Ответить
Науковою мовою - ефект Даннінга - Крюґера.
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01.08.2022 13:12 Ответить
Им это не поможет
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01.08.2022 11:55 Ответить
Тсссс !

Алєні не знають як працює Хімера😂
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01.08.2022 12:31 Ответить
А разве снаряды от хаймарс не корректируются по gps сигналу со спутника ?
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01.08.2022 12:36 Ответить
Коректуються,але коли на супутник направити радіолокаційний відбивач то супутник злякається і полетить в інше місце...Так орки думають...
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01.08.2022 13:23 Ответить
А какаяразнiца™?
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01.08.2022 13:24 Ответить
Можливо оркі хочуть влаштувати пастку не Хаймерси? Думають наших воїнів підбурити на залп Системою РСЗВ , знаючи що мосту гаплик по серйозному. В той же час тримати напоготові поблизу засоби ураження пускових установок наших. Тут треба військовому керівництву зважити всі ньюанси за і проти атаки в певний час. "Шапкозакидування нашим ЗСУ не потрібне.
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01.08.2022 12:54 Ответить
Батуты, что ли?
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01.08.2022 11:55 Ответить
швабры.....
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01.08.2022 12:07 Ответить
зеркала
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01.08.2022 13:17 Ответить
ну увійдуть до ранкової сводки як спецтехніка
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01.08.2022 11:55 Ответить
и шо єто за штуки ?
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01.08.2022 11:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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01.08.2022 12:10 Ответить
Шапочки из фольги не забыть и зеркала. Они отразят все. А в шапочках еще и искупаться потом можно в Днепре, ну чтобы крабы потом в ушах не застревали.
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01.08.2022 11:57 Ответить
Тупа кацапня встановила добрі орієнтири для української арти.
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01.08.2022 11:57 Ответить
А що моста нема на старих картах й координати зсунулися?Чи може з гармати по цих мострах не можна?Чи літаком?Чи випустити воду з водосховищ,що ввер по річці?
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01.08.2022 11:57 Ответить
Хто скаже куди хімарс пакет ракет всадив сьогодні у 8 ранку на херсонщині?
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01.08.2022 11:58 Ответить
Прямісінько в рашистів.
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01.08.2022 12:14 Ответить
Якщо у відкритих джерелах нема, то воно і не треба ))
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01.08.2022 12:23 Ответить
куда надо. А трупов там, орков - просто тьма
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01.08.2022 13:51 Ответить
Это им поможет, как шашлычницы на танках против Джавелинов.
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01.08.2022 11:58 Ответить
якби ми стріляли древніми Х-22 то напевно помогло би
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01.08.2022 14:00 Ответить
навіщо витрачатись на протиракетні відбивачі
коли наше воєнне керівництво не собирається їх атакувать
мабуть рішили що зробили два попередженя і хватить
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01.08.2022 11:58 Ответить
Після попереджень ЗСУ мости перестають працювати. Відбивачі не протиракетні, а протирадіолокаційні, тобто для заспокоєння ремонтної бригади.
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01.08.2022 12:16 Ответить
Мародереные микроволновки и стиралки повыставляйте вдоль моста.
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01.08.2022 12:02 Ответить
І шо вони будуть відбивати? Сигнал GPS? Дурні... 😅
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01.08.2022 12:03 Ответить
Русня могла хоча б у вікіпедію заглянути: it was unrealistic to jam GPS-guided missiles.
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01.08.2022 12:05 Ответить
Сигнал gps можна викривити. Але тільки для наземних приймачів.
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01.08.2022 12:17 Ответить
Тут фокус в іншому. Буде той чудо-пристрій відбивати, викривляти чи поглинати радіосигнал або і не буде - не має жодного значення. Має значення те, що на виготовлення, налаштування, доставку та встановлення чудо-пристроїв буде витрачено бюджетне бабло. А бабло - це штука, яку чиновники віртуозно розпилюють.
От і весь біном Ньютона.
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01.08.2022 18:48 Ответить
Російське ПВО не здатне відбивати ракети хаймарс у цьому переконаний весь світ і НАТО.
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01.08.2022 12:05 Ответить
Ще задимлення добре працює, варто спробувати
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01.08.2022 12:05 Ответить
Та маскування свіжезрубленими гілками, але тільки свіжезрубленими, бо сухі навпаки, демаскують.... 😂
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01.08.2022 12:35 Ответить
наведение осуществляется несколькими различными способами
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01.08.2022 12:09 Ответить
десь було фото..то такі трикутнички біля мосту залізні..Пропоную рашистам --нехай з фольги шапочки ще одінуть ідьйоти
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01.08.2022 12:10 Ответить
Російські ЗМІ показали як працює переправа через Дніпро в окупованому Херсоні

За повідомленнями від місцевих, окупанти намагаються відремонтувати Антонівський міст після ударів HIMARS українськими військами.

І є інформація, що залізничний міст через Дніпро також не придатний для використання.

https://t.me/ButusovPlus/664
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01.08.2022 12:15 Ответить
Единственное, что сможет уберечь мосты - это вдоль расставить чучела Ху%ла на швабре в жопе!
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01.08.2022 12:11 Ответить
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01.08.2022 12:15 Ответить
Задимлення, трикутники, можна ще диріжаблі на мотузках спробувати... шаманів з бубнами запросити...
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01.08.2022 12:17 Ответить
Чого ті мости не роздолбані до цієї пори?! Дочекаєтеся, що москалі там Залізний Купол збудують!
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01.08.2022 12:17 Ответить
А хто тобі сказав, що вони не роздолбані?
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01.08.2022 12:19 Ответить
нам ще по тих мостах на лівий берег переходити
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01.08.2022 14:03 Ответить
Чеснок не забыли положить?
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01.08.2022 12:20 Ответить
Кажуть що Гимарс летить зі швидкістю 3 000 км на годину...це більше чим 28 махов путлера на Стерхолете...
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01.08.2022 12:23 Ответить
А шо, фольга скінчилася? Уся пішла на шапочки телеглядачам?
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01.08.2022 12:26 Ответить
И шо? Поможет??))
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01.08.2022 12:26 Ответить
рембригаду развести на то, что они в безопасности будут чинить мост? Очень вероятно, что поможет)
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01.08.2022 12:30 Ответить
от дурні, іконки треба вішати і святою водою кропити!
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01.08.2022 12:28 Ответить
Надо звать димку Рогозина..он дырки На МКС заклеивал Скотчем... круче металла и цемента...
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01.08.2022 12:29 Ответить
Аналоговнетные? Из берёзовой коры?
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01.08.2022 12:31 Ответить
ага
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01.08.2022 12:34 Ответить
Из съедобного ягеля
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01.08.2022 12:37 Ответить
радиолокационные отражатели 💥💥💥🤣🤣🤣

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01.08.2022 12:37 Ответить
Кончені олені.Мізків нуль !
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01.08.2022 12:42 Ответить
""Бантиком, Солнышкин, бантиком!"(с)
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01.08.2022 13:02 Ответить
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01.08.2022 13:20 Ответить
Idiotas vulgaris
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01.08.2022 13:29 Ответить
Поставили б свого Кіріла, щоб відмолював той міст -
однаковий результат був би.
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01.08.2022 13:30 Ответить
шаманов тувинских пусть привезут, и хай они камлают с бубнами на мостах. Так хоть тувинцам не так страшно ходить по мосту будет. А для бурятов на въезде на мосты нужно устанавливать переносные дацаны для последнего причастия.
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01.08.2022 13:37 Ответить
Якщо гундяєв не освятив святою боярою, то діла не буде. А ще краще гундяю стать з кадилом на Антонівському мосту і відмахуватися від американських ракет.
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01.08.2022 13:56 Ответить
Ще зосталось портянки кацапські розвісити. Вже що тільки не пробували. Яб їм порадив мощі Ху№ла там розкидати. Тоді не прилетить. Але не точно.
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01.08.2022 14:00 Ответить
Самі експерти мамкіни позбиралися. Хоч би хтось трохи розумівся на радіохвилях. Недооцінювати колорадів чимала помилка.
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01.08.2022 14:21 Ответить
Da, eto strašno.
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01.08.2022 18:30 Ответить
Ага, треба ще опудала поставити, щоб Himars злякався...
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01.08.2022 14:31 Ответить
Редактор.
Ця муйня зветься не РЛС відбивач, а "уголковый отражатель". Під різну довжину хвилі - різні елементи.
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01.08.2022 16:07 Ответить
 
 