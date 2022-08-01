Россияне установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить ракетные удары ВСУ, - ISW
Оккупанты пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Они установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.
"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.
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Алєні не знають як працює Хімера😂
коли наше воєнне керівництво не собирається їх атакувать
мабуть рішили що зробили два попередженя і хватить
От і весь біном Ньютона.
За повідомленнями від місцевих, окупанти намагаються відремонтувати Антонівський міст після ударів HIMARS українськими військами.
І є інформація, що залізничний міст через Дніпро також не придатний для використання.
https://t.me/ButusovPlus/664
однаковий результат був би.
Ця муйня зветься не РЛС відбивач, а "уголковый отражатель". Під різну довжину хвилі - різні елементи.