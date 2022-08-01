Россияне установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить ракетные удары ВСУ, - ISW

Оккупанты пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Они установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.

"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.

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