Канада надає Україні $40 млн для обладнання зерносховищ, - Мінагрополітики

зернохранилище

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму 40 млн доларів США (52 мільйони канадських доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів США, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.

У цьому сезоні, з початком збору озимих культур у липні та ярих - трохи пізніше у році, в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14 відсотків сховищ пошкоджено або зруйновано, 10 відсотків знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30 відсотків залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту - згідно з даними уряду України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж

"Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року", - зауважив Рейн Паульсен, директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості.

Нещодавно розроблена Стратегія щодо підтримки зберігання зерна - розширення Плану швидкого реагування ФАО в Україні - спрямована на підтримку Мінагрополітики для забезпечення 4,07 млн тонн зерносховищ, або 25 відсотків від загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн у 2022-23 роках. Стратегія також передбачає підтримку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у переробці та експорті сільськогосподарської продукції з України через зміцнення державного потенціалу щодо тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об’єктах.

"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях, - зазначив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. - Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин".

Також читайте: Канада надасть Україні ще 450 мільйонів доларів позики, - Мінфін

Це тоже треба. Так по братськи. Але би це важку зброю разом з обладнанням. Було би краще.
показати весь коментар
03.08.2022 15:34 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 15:38 Відповісти
і як їх роздирибанять зелені недоумки??
показати весь коментар
03.08.2022 15:38 Відповісти
пипец.....
показати весь коментар
03.08.2022 15:38 Відповісти
Це не піпец. Це, підтримую. Пересажайте там всіх.
показати весь коментар
03.08.2022 15:42 Відповісти
В принципе это тело тоже ребёнок. ..Чей-то...Просто оно превращается в зомби посредством бумажек с "Линкольн". То есть,наша цивилизация зависима от целлюлозно-бумажной фабрики. Мы уперлись в тупик. Пора перезагружаться🌚
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
За користуваннями айфонами також має бути термін в лагерях. Це ж антисовєтщина, тьху ти, антиросійщина.
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Яке обладнання? В теперішній час??? Взагалі @бануті??? А в принципі чому би і ні? Дєрьмак руки потирає👹
показати весь коментар
03.08.2022 15:40 Відповісти
Зараз не на часі
показати весь коментар
03.08.2022 15:40 Відповісти
Ну от ще один доказ, що про українське зерно турбуються і в цивілізованому світі. Японія й Канада - це не африканські голодні країни, за які, на думку тутешніх "експертів" так піклується влада))

Ринок - то серйозна річ. Навіть 40 лямів не пошкодували, аби тільки не зростали ціни на зернові
показати весь коментар
03.08.2022 15:43 Відповісти
Все гораздо проще. Канадская "viterra agriculture" крупнейший экспортер зерна из Украины. И один из крупнейших доноров ФАО ООН. Так что нет никакой угрозы голода, есть исключительно коммерческие интересы.
показати весь коментар
03.08.2022 18:08 Відповісти
Лєна забере гроші на наступну фотосесію.
показати весь коментар
03.08.2022 15:54 Відповісти
Якщо ці гроші попадуть в ДПЗКУ - там розкрадуть.
показати весь коментар
03.08.2022 16:51 Відповісти
Канадці шкода ваших грошей бо як мінімум 50% вкрадуть зелені
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
 
 