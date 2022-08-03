Канада надає Україні $40 млн для обладнання зерносховищ, - Мінагрополітики

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму 40 млн доларів США (52 мільйони канадських доларів).

Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів США, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.

У цьому сезоні, з початком збору озимих культур у липні та ярих - трохи пізніше у році, в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14 відсотків сховищ пошкоджено або зруйновано, 10 відсотків знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30 відсотків залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту - згідно з даними уряду України.

"Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року", - зауважив Рейн Паульсен, директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості.

Нещодавно розроблена Стратегія щодо підтримки зберігання зерна - розширення Плану швидкого реагування ФАО в Україні - спрямована на підтримку Мінагрополітики для забезпечення 4,07 млн тонн зерносховищ, або 25 відсотків від загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн у 2022-23 роках. Стратегія також передбачає підтримку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у переробці та експорті сільськогосподарської продукції з України через зміцнення державного потенціалу щодо тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об’єктах.

"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях, - зазначив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. - Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин".

