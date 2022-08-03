УКР
У Росії відкриють аналоги радянських валютних магазинів "Березка"

березка

У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазону.

Постанова уряду РФ про їх заснування набуде чинності 27 серпня. Цінники в duty free магазинах будуть вказані у рублях, доларах та євро. Придбати товари в торгових точках можна буде лише вроздріб з пред'явленням документів, які б підтверджували службове становище.

Власником мережі стане російська компанія, яку заснує МЗС спільно із співзасновником, обраним за підсумками відкритого конкурсу, а контролюватимуть магазини митники. Асортимент буде представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфумерією, кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками.

Член Ради Федерації РФ Володимир Джабаров зазначив, що "ідея відкриття спецмагазинів для дипломатів не нова". Він нагадав про існування подібних duty free за радянських часів. За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.

Майбутні магазини схожі на мережу "Березка", яка існувала в СРСР. Там дипломатам, морякам та військовим, чиї частини дислокувалися за кордоном, продавали продукти, одяг та техніку за іноземну валюту.

валюта (2522) росія (67259) санкції (12576)
Топ коментарі
+69
Взад в савок-ура лапатнікі...
03.08.2022 18:33 Відповісти
+49
Мечта савецкого человека - посмотреть на витрины "берёзки". Ну или хотя бы "каштана". Хотя в каштаны кажется пускали посмотреть))))
03.08.2022 18:34 Відповісти
+48
На подходе: гречка - только для диабетиков и ********* на Новый Год.
03.08.2022 18:35 Відповісти
удивительно что вы не скучаете по СССР, имея комфортную жизнь там. обычно наоборот.
03.08.2022 20:41 Відповісти
Ну так може те бидло думає що тепер воно як ти колись у обкомовській квартирі житиме , бо для бидла яке у бараці все життя проіснувало і це буде за рай на землі допоки ту квартиру не засере ))
04.08.2022 00:50 Відповісти
Ой мля, а я ж добре пам'ятаю ті часи.Коли при слові ,,Sony" секретарі комсомольських організацій мали мимовільний оргазм.А коли бачили jeans ,,Miltons" аж руки тремтіли.Ніде гріха діти, на прикінці 70-х пацаном бігав у ,,комок" хоть подивить на ,,Sharp" касетний та ,,Akai" ,,чебурашка" по 2-3 тисячи карбоваців.Ну що ж совкодрочери, Bienvenido в дитинство. Суки скажені.
03.08.2022 19:29 Відповісти
На підході відкриття мережі магазинів "ОСИНА", в яких будуть продавати за фуфлі протези голови, мізгів, рук і ніг "учасникам спецоперации"
04.08.2022 07:16 Відповісти
У Росії відкриють аналоги радянських валютних магазинів "Березка"
потрібно писати "у кацапів відкриють магазини бєрьозка )
зверніть увагу що анонсував відкриття такий собі джабаров і не кажіть про те що кацапи слов"яни адже кацапи то дика татарва
03.08.2022 19:32 Відповісти
не вижу ничего плохого что он татарин. Плохо что он - россиянин до мозга костей.
Увы, полно россиян и с украинскими фамилиями...
03.08.2022 20:42 Відповісти
Логічно. Спершу кацапи вводять продуктові талони для свого бидла, а потім відкривають "Бєрьозкі" для "еліти" де продають те що ще вчора вільно купувало бидло. А далі згадають Окуджаву і будуть жалібно скавчати "... ведь грустним солдатам нєт смисла в живих оставаться - ведь пряніков сладкіх, уви, нє хватаєт на всєх"...
03.08.2022 19:39 Відповісти
-...А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у пида*ов.
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пида*ов, будет работать пида*ом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
03.08.2022 19:42 Відповісти
Back in the U.S.S.R,довб@****!
03.08.2022 19:51 Відповісти
Та ОБОССАВсвяты их Кырыло все ДЬЯВОЛЬСЬКЕ ОТРОДИЕ!!!це буде круть бизнес!а ще назвуть сеть ПУТИНХУЙЛО покупай со скидкой!и получи бонус!Прям со ШТАТОВ ГАМБУРГЕР!!!Без плесневы!!!
03.08.2022 19:54 Відповісти
Good light.
03.08.2022 19:55 Відповісти
а там і до спєцпайків номенклятурі недалеко та всеохоплюючого дефіциту всього. і знову здравствуйтє дагагой ліанідільіч
03.08.2022 19:56 Відповісти
Ще потрібно автомати з газованою водою поставити. Пиво в бочках і квас.
Це щоб макаки старі понастальгували за молодістю.
03.08.2022 19:58 Відповісти
Не забувайте про головні об'єкти для мастурбації совків: ковбаса по 2.20 і горілка по 3.62.
03.08.2022 20:20 Відповісти
И стаканы с помадой на краях чтобы мылись струйкой холодной воды.
03.08.2022 20:22 Відповісти
Подібне читаю і радію,як дитина🙂
03.08.2022 20:04 Відповісти
Дебилы, мля...Но с другой стороны, кацапам - кацапью жизнь.
03.08.2022 20:07 Відповісти
Какое счастье во время образования советского союза, оказаться за его пределами на собственной земле.
03.08.2022 20:11 Відповісти
На жаль ще нічого не вирішено, зараз іде смертельна боротьба, щоб ми опинилась за межами того "щастя". Наші хлопці за це платять життями.
04.08.2022 08:05 Відповісти
"Прєкраснає дальока ,нє будь ка мнє жестока,жестока нє будь"))))
03.08.2022 20:14 Відповісти
пісенька була капець!
загадкова...
03.08.2022 23:25 Відповісти
А от просто з цікавості.
Якщо цю пісеньку прослухати під дією гарного косяка і спробувати поринути у глибину її сакральних сенсів. Про що можна буде дізнатися?
Як не забуду, треба буде знайомим лікарям цю загадку загадати.
04.08.2022 01:31 Відповісти
03.08.2022 20:20 Відповісти
И фарца под магазином...
03.08.2022 20:32 Відповісти
Под магазином барыги были, фарца в других местах, золатая молодость одесского пацана с Пересепи.) аж мурашки по коже побежали, вспоминая все это.)
04.08.2022 08:10 Відповісти
Назад в СССР. Со всеми вытекающими.....
03.08.2022 20:38 Відповісти
Биндеравцы вы чта тварите, " братьев" с капитализма прямо в рабсейский сасиализм.
03.08.2022 20:40 Відповісти
Это радует, теперь престарелые совки вспомнят молодость, а то память поодшибало капиталистическое разнообразие, заодно и детки их zомбироvаные узнают какой совок.
03.08.2022 20:43 Відповісти
Совки будут сглатывать, так как вкусняшки в магазине не для них
03.08.2022 23:38 Відповісти
Ні ума ні фантазії, тупі уроди.
03.08.2022 20:55 Відповісти
За что боролись на то и напоролись,с маленьким уклоном на социальное разделение,будут барины,будут холопы,барины такие как соловей да скабеиха будут дерьмо в уши вливать по ТВ холопам потом побежат скупаются в сей магаз,холопы будут слушать этого косвенного убийцу ихних мужей,сыновей,внуков в Украине, да слюни пускать когда барин будит идти в импортном шматье по улице да по помойкам рыскать и клясть ненавистную Америку что вынужденны жопу подтирать в лучшем случае газетой в худшем случае лопухом
03.08.2022 20:57 Відповісти
Back to USSR.
03.08.2022 21:11 Відповісти
Не удивлюсь, если у них скоро начнут выпускать газету "искра" или "правда" взамен туалетной бумаги
03.08.2022 21:13 Відповісти
о совке мечтают те кто его не знает......
03.08.2022 21:47 Відповісти
Не вистачає - залізної завіси.
03.08.2022 21:51 Відповісти
У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Правильно!
Як справедливо підкреслив один персонаж братів Стругацьких, "дабы вонючие мужики" знали своє свиняче місце.
03.08.2022 21:53 Відповісти
Ха, и на переднем плане балалайки с матрешками... )))
03.08.2022 22:37 Відповісти
Та ж то зкріпи! Куди ж без них?!
04.08.2022 00:41 Відповісти
І валютні "проститутки" біля цих магазинів та готелів будуть.
Союз так союз.
03.08.2022 22:44 Відповісти
"всьо, бабоньки-голубоньки, будет !"
03.08.2022 23:20 Відповісти
Торгсин, или Приключения "неразлучной парочки" в арбатском валютном магазине
«…Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот...». Именно здесь мы снова услышали в романе от «крайне недоброжелательного швейцара», что - С котами (в валютный магазин как и в трамвай) нельзя…)
Мечта совка: «…Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую - в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны...».
03.08.2022 23:24 Відповісти
Кот по приглашению Коровьева принялся за «валютные» *********, чем ввел Продавщицу «в смертельный ужас».

- «Вы с ума сошли! - вскричала она, теряя свой румянец, - чек подавайте! Чек! - и она уронила конфетные щипцы…».

- «Душенька, милочка, красавица, - засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, - не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. http://vladimirdar.livejournal.com/91918.html Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар …». Бегемот, тем временем, принялся за шоколадные плитки и «Сельдь керченскую отборную…»...
03.08.2022 23:37 Відповісти
Торгсин принес государству 287 млн. золотых рублей (по другим данным - 270 млн. Для сравнения: экспорт произведений искусства, осуществлявшийся в те же годы составил 20 млн. Таким образом, практически все «валютные ценности», сохраненные после революции 1917 года, в годы Гражданской войны и накопленные при НЭПе, были получены для осуществления планов индустриализации страны в эквиваленте около 100 тонн золота. В 1933 году торгсиновский рубль на рынке стоил 35-40 советских рублей, за доллар давали два рубля Торгсина!

під час Голодомомору люди віддавали родинні прикраси та золоті обручки за хліб....
03.08.2022 23:41 Відповісти
Фарцовщики , міняли , кидали . Романтіка !
Дуріки.
03.08.2022 23:28 Відповісти
День Бабака по-зкріпному. Тобто через дупу.
04.08.2022 00:43 Відповісти
ну що ж, с денацификацієй і демілітарізацієй братського народа обломалось, так хоч торгсін в мацквє для діпломов відкриють - який-неякий результат бліцкріга на Кієв
03.08.2022 23:29 Відповісти
Госпадэээ какое дно....
03.08.2022 23:37 Відповісти
За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.

за вчорашній вечір пульнули ракет на 115 млн. дол.

рашка країна кретинів !
03.08.2022 23:43 Відповісти
*******, який ідіотизм. Спочатку мріяли жити як на Заході... Потім отримали таку можливість... І тепер колективне ***** повертає все взад, коли усе те, що на Заході є базовою нормою життя, треба буде ДОСТАВАТЬ... Які дебіли...
03.08.2022 23:43 Відповісти
А все тому, шановний колего, що зайву хромосому в геномі на нуль помножити не так просто...
04.08.2022 00:45 Відповісти
При построении СССР главное не проскочить до периода царского крепостного права. Уж больно быстро нынешняя россия движется в светлое прошлое.
04.08.2022 00:24 Відповісти
3,14-ZZ-ec
04.08.2022 00:48 Відповісти
Шо, давить трактором "санкціонку" вже дорого?...)))
04.08.2022 01:45 Відповісти
ура в зад в сссру ,я такой довольный,про них
04.08.2022 06:32 Відповісти
