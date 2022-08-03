У Росії відкриють аналоги радянських валютних магазинів "Березка"
У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазону.
Постанова уряду РФ про їх заснування набуде чинності 27 серпня. Цінники в duty free магазинах будуть вказані у рублях, доларах та євро. Придбати товари в торгових точках можна буде лише вроздріб з пред'явленням документів, які б підтверджували службове становище.
Власником мережі стане російська компанія, яку заснує МЗС спільно із співзасновником, обраним за підсумками відкритого конкурсу, а контролюватимуть магазини митники. Асортимент буде представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфумерією, кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками.
Член Ради Федерації РФ Володимир Джабаров зазначив, що "ідея відкриття спецмагазинів для дипломатів не нова". Він нагадав про існування подібних duty free за радянських часів. За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.
Майбутні магазини схожі на мережу "Березка", яка існувала в СРСР. Там дипломатам, морякам та військовим, чиї частини дислокувалися за кордоном, продавали продукти, одяг та техніку за іноземну валюту.
потрібно писати "у кацапів відкриють магазини бєрьозка )
зверніть увагу що анонсував відкриття такий собі джабаров і не кажіть про те що кацапи слов"яни адже кацапи то дика татарва
Увы, полно россиян и с украинскими фамилиями...
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пида*ов, будет работать пида*ом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
Це щоб макаки старі понастальгували за молодістю.
загадкова...
Якщо цю пісеньку прослухати під дією гарного косяка і спробувати поринути у глибину її сакральних сенсів. Про що можна буде дізнатися?
Як не забуду, треба буде знайомим лікарям цю загадку загадати.
Правильно!
Як справедливо підкреслив один персонаж братів Стругацьких, "дабы вонючие мужики" знали своє свиняче місце.
Союз так союз.
«…Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот...». Именно здесь мы снова услышали в романе от «крайне недоброжелательного швейцара», что - С котами (в валютный магазин как и в трамвай) нельзя…)
Мечта совка: «…Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую - в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны...».
- «Вы с ума сошли! - вскричала она, теряя свой румянец, - чек подавайте! Чек! - и она уронила конфетные щипцы…».
- «Душенька, милочка, красавица, - засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, - не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. http://vladimirdar.livejournal.com/91918.html Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар …». Бегемот, тем временем, принялся за шоколадные плитки и «Сельдь керченскую отборную…»...
під час Голодомомору люди віддавали родинні прикраси та золоті обручки за хліб....
Дуріки.
за вчорашній вечір пульнули ракет на 115 млн. дол.
рашка країна кретинів !