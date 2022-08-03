РУС
В России откроют аналоги советских валютных магазинов "Березка"

березка

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары, в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

Постановление правительства об их учреждении вступит в силу 27 августа. Ценники в магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.

Владельцем сети станет российская компания, которую учредит МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники. Ассортимент их будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, кондитерскими товарами, а также смартфонами и часами.

Член Совета федерации Владимир Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что "идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая". Он напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, такие магазины становятся дополнительным источником получения валюты для страны.

Смотрите также: Вблизи Москвы загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ. ВИДЕО

Будущие магазины похожи на сеть "Березка", которая существовала в СССР. Там дипломатам, морякам и военным, части которых дислоцировались за границей, продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.

валюта (3077) россия (96910) санкции (11762)
Взад в савок-ура лапатнікі...
03.08.2022 18:33
Мечта савецкого человека - посмотреть на витрины "берёзки". Ну или хотя бы "каштана". Хотя в каштаны кажется пускали посмотреть))))
03.08.2022 18:34
На подходе: гречка - только для диабетиков и ********* на Новый Год.
03.08.2022 18:35
удивительно что вы не скучаете по СССР, имея комфортную жизнь там. обычно наоборот.
Ну так може те бидло думає що тепер воно як ти колись у обкомовській квартирі житиме , бо для бидла яке у бараці все життя проіснувало і це буде за рай на землі допоки ту квартиру не засере ))
Ой мля, а я ж добре пам'ятаю ті часи.Коли при слові ,,Sony" секретарі комсомольських організацій мали мимовільний оргазм.А коли бачили jeans ,,Miltons" аж руки тремтіли.Ніде гріха діти, на прикінці 70-х пацаном бігав у ,,комок" хоть подивить на ,,Sharp" касетний та ,,Akai" ,,чебурашка" по 2-3 тисячи карбоваців.Ну що ж совкодрочери, Bienvenido в дитинство. Суки скажені.
На підході відкриття мережі магазинів "ОСИНА", в яких будуть продавати за фуфлі протези голови, мізгів, рук і ніг "учасникам спецоперации"
У Росії відкриють аналоги радянських валютних магазинів "Березка"
потрібно писати "у кацапів відкриють магазини бєрьозка )
зверніть увагу що анонсував відкриття такий собі джабаров і не кажіть про те що кацапи слов"яни адже кацапи то дика татарва
не вижу ничего плохого что он татарин. Плохо что он - россиянин до мозга костей.
Увы, полно россиян и с украинскими фамилиями...
Логічно. Спершу кацапи вводять продуктові талони для свого бидла, а потім відкривають "Бєрьозкі" для "еліти" де продають те що ще вчора вільно купувало бидло. А далі згадають Окуджаву і будуть жалібно скавчати "... ведь грустним солдатам нєт смисла в живих оставаться - ведь пряніков сладкіх, уви, нє хватаєт на всєх"...
-...А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у пида*ов.
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пида*ов, будет работать пида*ом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
Back in the U.S.S.R,довб@****!
Та ОБОССАВсвяты их Кырыло все ДЬЯВОЛЬСЬКЕ ОТРОДИЕ!!!це буде круть бизнес!а ще назвуть сеть ПУТИНХУЙЛО покупай со скидкой!и получи бонус!Прям со ШТАТОВ ГАМБУРГЕР!!!Без плесневы!!!
Good light.
а там і до спєцпайків номенклятурі недалеко та всеохоплюючого дефіциту всього. і знову здравствуйтє дагагой ліанідільіч
Ще потрібно автомати з газованою водою поставити. Пиво в бочках і квас.
Це щоб макаки старі понастальгували за молодістю.
Не забувайте про головні об'єкти для мастурбації совків: ковбаса по 2.20 і горілка по 3.62.
И стаканы с помадой на краях чтобы мылись струйкой холодной воды.
Подібне читаю і радію,як дитина🙂
Дебилы, мля...Но с другой стороны, кацапам - кацапью жизнь.
Какое счастье во время образования советского союза, оказаться за его пределами на собственной земле.
На жаль ще нічого не вирішено, зараз іде смертельна боротьба, щоб ми опинилась за межами того "щастя". Наші хлопці за це платять життями.
"Прєкраснає дальока ,нє будь ка мнє жестока,жестока нє будь"))))
пісенька була капець!
загадкова...
А от просто з цікавості.
Якщо цю пісеньку прослухати під дією гарного косяка і спробувати поринути у глибину її сакральних сенсів. Про що можна буде дізнатися?
Як не забуду, треба буде знайомим лікарям цю загадку загадати.
И фарца под магазином...
Под магазином барыги были, фарца в других местах, золатая молодость одесского пацана с Пересепи.) аж мурашки по коже побежали, вспоминая все это.)
Назад в СССР. Со всеми вытекающими.....
Биндеравцы вы чта тварите, " братьев" с капитализма прямо в рабсейский сасиализм.
Это радует, теперь престарелые совки вспомнят молодость, а то память поодшибало капиталистическое разнообразие, заодно и детки их zомбироvаные узнают какой совок.
Совки будут сглатывать, так как вкусняшки в магазине не для них
Ні ума ні фантазії, тупі уроди.
За что боролись на то и напоролись,с маленьким уклоном на социальное разделение,будут барины,будут холопы,барины такие как соловей да скабеиха будут дерьмо в уши вливать по ТВ холопам потом побежат скупаются в сей магаз,холопы будут слушать этого косвенного убийцу ихних мужей,сыновей,внуков в Украине, да слюни пускать когда барин будит идти в импортном шматье по улице да по помойкам рыскать и клясть ненавистную Америку что вынужденны жопу подтирать в лучшем случае газетой в худшем случае лопухом
Back to USSR.
Не удивлюсь, если у них скоро начнут выпускать газету "искра" или "правда" взамен туалетной бумаги
о совке мечтают те кто его не знает......
Не вистачає - залізної завіси.
У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Правильно!
Як справедливо підкреслив один персонаж братів Стругацьких, "дабы вонючие мужики" знали своє свиняче місце.
Ха, и на переднем плане балалайки с матрешками... )))
Та ж то зкріпи! Куди ж без них?!
І валютні "проститутки" біля цих магазинів та готелів будуть.
Союз так союз.
"всьо, бабоньки-голубоньки, будет !"
Торгсин, или Приключения "неразлучной парочки" в арбатском валютном магазине
«…Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот...». Именно здесь мы снова услышали в романе от «крайне недоброжелательного швейцара», что - С котами (в валютный магазин как и в трамвай) нельзя…)
Мечта совка: «…Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую - в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны...».
Кот по приглашению Коровьева принялся за «валютные» *********, чем ввел Продавщицу «в смертельный ужас».

- «Вы с ума сошли! - вскричала она, теряя свой румянец, - чек подавайте! Чек! - и она уронила конфетные щипцы…».

- «Душенька, милочка, красавица, - засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, - не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. http://vladimirdar.livejournal.com/91918.html Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар …». Бегемот, тем временем, принялся за шоколадные плитки и «Сельдь керченскую отборную…»...
Торгсин принес государству 287 млн. золотых рублей (по другим данным - 270 млн. Для сравнения: экспорт произведений искусства, осуществлявшийся в те же годы составил 20 млн. Таким образом, практически все «валютные ценности», сохраненные после революции 1917 года, в годы Гражданской войны и накопленные при НЭПе, были получены для осуществления планов индустриализации страны в эквиваленте около 100 тонн золота. В 1933 году торгсиновский рубль на рынке стоил 35-40 советских рублей, за доллар давали два рубля Торгсина!

під час Голодомомору люди віддавали родинні прикраси та золоті обручки за хліб....
Фарцовщики , міняли , кидали . Романтіка !
Дуріки.
День Бабака по-зкріпному. Тобто через дупу.
ну що ж, с денацификацієй і демілітарізацієй братського народа обломалось, так хоч торгсін в мацквє для діпломов відкриють - який-неякий результат бліцкріга на Кієв
Госпадэээ какое дно....
За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.

за вчорашній вечір пульнули ракет на 115 млн. дол.

рашка країна кретинів !
*******, який ідіотизм. Спочатку мріяли жити як на Заході... Потім отримали таку можливість... І тепер колективне ***** повертає все взад, коли усе те, що на Заході є базовою нормою життя, треба буде ДОСТАВАТЬ... Які дебіли...
А все тому, шановний колего, що зайву хромосому в геномі на нуль помножити не так просто...
При построении СССР главное не проскочить до периода царского крепостного права. Уж больно быстро нынешняя россия движется в светлое прошлое.
3,14-ZZ-ec
Шо, давить трактором "санкціонку" вже дорого?...)))
ура в зад в сссру ,я такой довольный,про них
