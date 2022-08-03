В России откроют аналоги советских валютных магазинов "Березка"

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары, в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

Постановление правительства об их учреждении вступит в силу 27 августа. Ценники в магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.

Владельцем сети станет российская компания, которую учредит МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники. Ассортимент их будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, кондитерскими товарами, а также смартфонами и часами.

Член Совета федерации Владимир Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что "идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая". Он напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, такие магазины становятся дополнительным источником получения валюты для страны.

Смотрите также: Вблизи Москвы загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ. ВИДЕО

Будущие магазины похожи на сеть "Березка", которая существовала в СССР. Там дипломатам, морякам и военным, части которых дислоцировались за границей, продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.