В России откроют аналоги советских валютных магазинов "Березка"
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары, в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.
Постановление правительства об их учреждении вступит в силу 27 августа. Ценники в магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.
Владельцем сети станет российская компания, которую учредит МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники. Ассортимент их будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, кондитерскими товарами, а также смартфонами и часами.
Член Совета федерации Владимир Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что "идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая". Он напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, такие магазины становятся дополнительным источником получения валюты для страны.
Будущие магазины похожи на сеть "Березка", которая существовала в СССР. Там дипломатам, морякам и военным, части которых дислоцировались за границей, продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потрібно писати "у кацапів відкриють магазини бєрьозка )
зверніть увагу що анонсував відкриття такий собі джабаров і не кажіть про те що кацапи слов"яни адже кацапи то дика татарва
Увы, полно россиян и с украинскими фамилиями...
- Мне кажется, есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у пида*ов, будет работать пида*ом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
Це щоб макаки старі понастальгували за молодістю.
загадкова...
Якщо цю пісеньку прослухати під дією гарного косяка і спробувати поринути у глибину її сакральних сенсів. Про що можна буде дізнатися?
Як не забуду, треба буде знайомим лікарям цю загадку загадати.
Правильно!
Як справедливо підкреслив один персонаж братів Стругацьких, "дабы вонючие мужики" знали своє свиняче місце.
Союз так союз.
«…Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот...». Именно здесь мы снова услышали в романе от «крайне недоброжелательного швейцара», что - С котами (в валютный магазин как и в трамвай) нельзя…)
Мечта совка: «…Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую - в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны...».
- «Вы с ума сошли! - вскричала она, теряя свой румянец, - чек подавайте! Чек! - и она уронила конфетные щипцы…».
- «Душенька, милочка, красавица, - засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, - не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. http://vladimirdar.livejournal.com/91918.html Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар …». Бегемот, тем временем, принялся за шоколадные плитки и «Сельдь керченскую отборную…»...
під час Голодомомору люди віддавали родинні прикраси та золоті обручки за хліб....
Дуріки.
за вчорашній вечір пульнули ракет на 115 млн. дол.
рашка країна кретинів !