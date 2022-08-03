Вблизи Москвы загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ. ВИДЕО
В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По предварительным данным площадь возгорания – более 20 тысяч квадратных метров. В ассортименте Ozon бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы.
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
так что скорее всего наши партизаны постарались.
тирнет-тирнет - нє нада нам нікакой тирнет - каже вумний "глибинний народ" з Зажопінськів
"И увидел Бог это, и сказал он, что это ХОРОШО!"
Краще б склад зі снарядами згорів.
Товар, типу "згорів"
Колись ще за совка продавець господарського магазину в селі щоб приховати розтрату, позклав серед складу солому і поставив палаючу свічку і пішов додому спати.
Спав потім 5 років на нарах.
Тільки не на вуглець (хімічний елемент), а на головешки і попіл.
Щоби не погасло...