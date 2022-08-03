РУС
Вблизи Москвы загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ. ВИДЕО

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По предварительным данным площадь возгорания – более 20 тысяч квадратных метров. В ассортименте Ozon бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы.

+42
Клас! 😛👏🏻👏🏻👏🏻
03.08.2022 14:08 Ответить
+41
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - ЗСУ-визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
03.08.2022 14:10 Ответить
+31
Підпис під фото:

Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
03.08.2022 14:14 Ответить
Клас! 😛👏🏻👏🏻👏🏻
03.08.2022 14:08 Ответить
За**ісь !
03.08.2022 14:16 Ответить
бавовна разбушевалась.
03.08.2022 14:29 Ответить
вот это покурили так покурили
03.08.2022 14:35 Ответить
Буде в рф озонова діра
03.08.2022 14:10 Ответить
Прям как в Новой Каховке . Точно ничего не прилетело?
03.08.2022 15:07 Ответить
03.08.2022 14:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE

03.08.2022 18:14 Ответить
Жалко что не кремль.
03.08.2022 14:11 Ответить
Підпис під фото:

Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
03.08.2022 14:14 Ответить
Діверсантка Безугла на марші!
03.08.2022 14:15 Ответить
😆
03.08.2022 16:55 Ответить
Добра новина
03.08.2022 14:15 Ответить
Все вже вкрадено до нас Напевно зарубіжні власники збирались прикрити лавочку і інвентаризацію зробити..
03.08.2022 14:15 Ответить
заграничные хозяева - русские киприоты.
так что скорее всего наши партизаны постарались.
03.08.2022 14:30 Ответить
ой ли. на кацапстане все холопы и "хозяев" нету. а так хоть страховку у буржуев получат, в валюте а не в деревянных. прям на удивление соображающие холопы.
03.08.2022 14:40 Ответить
Фсьо! Інтернету там більше не буде
показать весь комментарий
Що згорить, то не зогниє! Нам любі добрі новини на користь.
03.08.2022 14:19 Ответить
Шо, навезли айфонів з макбуками через Казахстан?
показать весь комментарий
файно
03.08.2022 14:22 Ответить
Ще й як файно!
03.08.2022 15:27 Ответить
і красиво ж так горить, аж земля гуде. втім свинособакам немо чого перейматись, в них ніхто не відніме лЯпті, бабалайку та стєкламой
03.08.2022 14:24 Ответить
Переживаю щоб дощ не пішов
03.08.2022 14:25 Ответить
Не дай боже!!! Пусть солнечко светит как никогда!!!
03.08.2022 14:47 Ответить
Слава нашим сварщикам!!! Если бы еще на нефте/газодобыче наши сварщики так варили, война бы уже закончилась
03.08.2022 14:25 Ответить
Вкруту
04.08.2022 03:49 Ответить
Гори русня сильнее!!!
03.08.2022 14:26 Ответить
"Озон" зробив жест доброї волі.
03.08.2022 14:37 Ответить
+100500!!!
03.08.2022 15:26 Ответить
Партизани - такі люди, їх ніхто не знає а вони повсюди
03.08.2022 14:39 Ответить
такими темпами кнопочный телефон скоро будет признаком высокого статуса
03.08.2022 14:43 Ответить
Какой ужас, кто это такое сделал???
03.08.2022 14:46 Ответить
Вау!
03.08.2022 14:46 Ответить
ХлАпок, задымление и пАшОл сплашной Азон...
03.08.2022 14:53 Ответить
у хйла на Мокші все йде за планом..
тирнет-тирнет - нє нада нам нікакой тирнет - каже вумний "глибинний народ" з Зажопінськів
03.08.2022 14:56 Ответить
Excelente!
03.08.2022 14:57 Ответить
03.08.2022 15:00 Ответить
"Гари-гари ясна, чтобы непогасла!"
03.08.2022 15:24 Ответить
От вам смішно, а їм тим Азоном дихати!
04.08.2022 03:54 Ответить
будет озоновая дыра озон да кабзон
03.08.2022 15:29 Ответить
"бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы" -- всё то, что может гореть, плавиться и портиться.

"И увидел Бог это, и сказал он, что это ХОРОШО!"
03.08.2022 15:30 Ответить
Чекаємо,коли загориться кремль,дача терориста в Сочі...
03.08.2022 15:39 Ответить
Фігня. Подивіться статистику. Можна ще довоєнну. Ближче до 1 вересня починають регулярно горіти склади інтернет магазинів. В Києві таке кілька раз було. Я це не поясню, але може тут є бухгалтери, які зможуть .
Краще б склад зі снарядами згорів.
03.08.2022 15:41 Ответить
нема складу, немає і податків.
Товар, типу "згорів"

Колись ще за совка продавець господарського магазину в селі щоб приховати розтрату, позклав серед складу солому і поставив палаючу свічку і пішов додому спати.
Спав потім 5 років на нарах.
03.08.2022 16:52 Ответить
Ляпотааааа )))
03.08.2022 15:42 Ответить
Гори-гори ясно. Особенно стиральные машины.
03.08.2022 15:58 Ответить
Не химарснули ли гуманитарку там случайно?
03.08.2022 16:13 Ответить
Гори,гори ясно!
03.08.2022 16:39 Ответить
Надіюсь, чіпи для "калібрів" не встигли вивезти?
03.08.2022 16:46 Ответить
красівоє.
03.08.2022 16:49 Ответить
Озон перетворився на вуглець. Вся Тартарія повинна стати вуглецем
03.08.2022 18:08 Ответить
З бавовною.
03.08.2022 21:34 Ответить


Тільки не на вуглець (хімічний елемент), а на головешки і попіл.
04.08.2022 03:47 Ответить
))) и это только начало скрепного для параши месяца августа. "адмирал нахимов", "павловская" денежная реформа, ночь с 19 на 21 августа 1991 года, пожар останкинской наркоиглы, "она утонула",...... и это только то, что навскидку. будем ждать продолжения традиционного августовского банкета ))
03.08.2022 18:25 Ответить
Сварщики сварили а покурщики покурили.
03.08.2022 19:23 Ответить
давайте ще на біс
03.08.2022 19:33 Ответить
Гори, гори ясно
Щоби не погасло...
03.08.2022 21:11 Ответить
Совєцька практика, завскладом прокрався і підпалює склад.
03.08.2022 21:33 Ответить
Грузчики Сп дили товар и подожгли склад.
03.08.2022 22:47 Ответить
Навіщо гасити таке гарне полумя? може до бункера дійде
04.08.2022 09:51 Ответить
 
 