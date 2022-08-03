Вблизи Москвы загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ. ВИДЕО

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По предварительным данным площадь возгорания – более 20 тысяч квадратных метров. В ассортименте Ozon бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы.

