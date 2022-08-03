РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9181 посетитель онлайн
Новости
14 329 86

Тридцатилетняя эпоха сотрудничества с Западом безвозвратно завершена, - МИД РФ

рф,мзс

В министерстве иностранных дел РФ подвели итог под эпохой сотрудничества со странами Запада и заявили, что переориентируются на Африку, Азию, Ближний Восток и Южную Америку.

Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Александр Дробинин написал в статье для журнала "Международная жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что "ситуация конфликта – это скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия". И говорит, что война против Украины стала "вехой по пути к новому мироустройству, новой расстановке сил на международной арене", на котором Россия стала "одним из основных творцов мировой истории".

Россия, по словам Дробинина, видит себя "государством-лидером" для евразийского сообщества. Другими подобными сообществами и лидерами должны стать "Китай и восточноазиатское сообщество, США и англосаксонская сфера, а также индийская, арабо-мусульманская, континентально-европейская и другие".

Читайте также: МИД РФ: Ни один сценарий ядерного удара не имеет отношения к Украине

"Независимо от продолжительности и результата СВО (специальной военной операции, так в России называют войну против Украины. – Ред.), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена. … Разумеется, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", – пишет Дробинин.

Россияне намерены развивать отношения со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Европе же Россия собирается "предложить формулу будущего сотрудничества, которое, с одной стороны, поддержало бы автономистские стремления европейцев, а с другой – гарантировало, что из европейского направления не будут исходить угрозы безопасности нашей страны".

Читайте: Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров

"История избрала Россию как силы, которая своим упорством и последовательностью в стремлении к правде и справедливости для всех ускорит переход к новому миропорядку", - считают в МИД РФ.

Азия (55) Африка (286) МИД РФ (1681) россия (96902) США (27721) Евросоюз (17488) Ближний Восток (63) Латинская Америка (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Ну что ж, вы добились своего..
показать весь комментарий
03.08.2022 13:33 Ответить
+33
показать весь комментарий
03.08.2022 13:35 Ответить
+28
*******, теперь надо чтобы Европа это тоже поняла и помогла нам в Украине построить стену и ров на границе с кацапстаном и пусть там ****** как хотят
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну что ж, вы добились своего..
показать весь комментарий
03.08.2022 13:33 Ответить
...і не кажіть)))
бридкі смердючі кацапи йшли до цього хлабальнаго сатруднічєства
показать весь комментарий
03.08.2022 13:40 Ответить
Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота...

Китай пока не в курсе, что он номер ДВА в Евразии...
показать весь комментарий
03.08.2022 15:38 Ответить
Путін - військовий злочинець!
Росія - держава терорист!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:00 Ответить
###

Граждане мира!!! Внимание!!!

Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки/маячки для наводки ракет и авиации, будут координировать высадку вражеского десанта и работу диверсионно-разведывательных групп, наводить артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!

Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!

Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:02 Ответить
Трохи дивно виглядає Ваш текст, написаний московсько-рязанським діалектом старослов'янської мови.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:11 Ответить
нацисти знищували всіх хто їм не подобався.А людина пропонує простотповернути москалів додому,при цьому не завдавши їм жодної шкоди.Де в пості
показать весь комментарий
03.08.2022 15:08 Ответить
А вы свинособака, што ле !?
показать весь комментарий
03.08.2022 18:57 Ответить
+100500! Я бельгиец, русскоговорящий БЕЛЬГИЕЦ, а не срусский!
Не нравиться кацапы!?, валите за поребрик свинособаки!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
03.08.2022 18:51 Ответить
Африка, значит Африка. Зимбабве, Сомали, Нигерия - это удел кацапстана
Теперь пусть туда уезжают кацапы на отдых, открывать счета в банках, получать образование....
показать весь комментарий
03.08.2022 14:29 Ответить
раша-ты будешь такой же убогой,немытой,пьяной и обкуренной как твои "новые кореша ",парус тебе в дупу и вперед,под барабаны и горны, в пропасть и тьму ,где стон и скрежет зубов !
показать весь комментарий
03.08.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 13:35 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 16:35 Ответить
Ну и )(уй з вами кацапи!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:35 Ответить
Ага , посмотрим нужны ли вы тем с кем вы собрались строить отношения)
показать весь комментарий
03.08.2022 13:35 Ответить
Так. Країна 3-го світу вернулась до своїх же друзів.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:35 Ответить
Росія перескочила етап третього світу одразу в четвертий: до Сірії, Ірану та Венесуели.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 13:36 Ответить
ЦРУ, с екретная школа по подготовке агентов-нелегалов для засылки в Россию. Конец лекции.
- И так, джентльмены, вы только что прослушали лекцию по одной из самых актуальных для русского быта теме - "Очередь у водочного магазина". Вопросы...?
- Сэр, прошу еще раз разъяснить правила употребления неопределенного артикля "***". Несет он вспомогательный смысл или же является самодостаточной частицей. Спасибо, сэр.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:49 Ответить
Тепер зрозуміло чому вони *******, бо шапки на )(ую носять замість голови.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:54 Ответить
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:18 Ответить
меня аж проняло
показать весь комментарий
03.08.2022 23:13 Ответить
Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота. Торгівля Китаю з США та їх союзниками разів в 20 більше ніж з кацапією
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
Неужели все россчиновники пересели из Мерседесов на Жигули, переоделись с Бриони на продукцию фабрики Большевичка, сменили Айфон на Ё-бафон и вернули своих деток и любимых жёнушек-бизнесвумен с Нью-Йорков, Парижей и Миланов в Саратов, Пензу и Урюпинск?...
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
*******, теперь надо чтобы Европа это тоже поняла и помогла нам в Украине построить стену и ров на границе с кацапстаном и пусть там ****** как хотят
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
мур це добре але для початку ЄС має надати достатньо зброї
показать весь комментарий
03.08.2022 13:39 Ответить
Карфаген должен быть разрушен. От рашодебилов никакая стена не поможет, даже если вдоль нее будет ров с крокодилами. Разве непонятно моральное падение рашистов, когда они радуются автомобилю, купленного на "гробовые" за СВОЕГО, повторюсь: СВОЕГО, убитого сына в Украине?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:44 Ответить
Захід проковтнув Чечню, Грузію , Сірію
а Вот торкатись України -граніцу зЕС - Західу зараз проще знищить кацапських ублюдков
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
добре було б щоб навколо кацапстану побудували мур
-----------------------------------------------------------------------------------------------
показать весь комментарий
03.08.2022 13:37 Ответить
...а потім залили всередину бетона до країв
показать весь комментарий
03.08.2022 14:32 Ответить
весь цивілізований світ бачить їх державою-Підером та твАрьцем світової історії
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олександр Дробінін Джерело:
только аликсандр, сколько уже можно имена переводить
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
Українською буде Олександр. Що не так? Це україномовна версія ЦН.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:42 Ответить
А чому ти, наприклад, Жака Ширака не називаєш "Яковом" на україномовному сайті? Адже саме так звучить єврейське "Іаков" українською мовою
показать весь комментарий
03.08.2022 13:51 Ответить
Треба скасувати транслітерацію взагалі від неї тільки гемор
показать весь комментарий
03.08.2022 15:18 Ответить
Всі іноземні власні назви треба транслітерувати таким чином, щоб вони вимовлялись максимально близько до оригіналу.
-Куме, ти знаєш, як москалі на "Парі" кажуть?
-А як?
-Паріііжжж!
-Повбивав би!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:59 Ответить
Да, лідори рідкісні.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:38 Ответить
рашист гірше за лідора.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:57 Ответить
Там вам і місце, бо ви азіяти.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:39 Ответить
никто их там не ждет, не обижайте азию. "где руzzкiе - всегда война"(c)
показать весь комментарий
03.08.2022 13:48 Ответить
Отлично !
показать весь комментарий
03.08.2022 13:40 Ответить
Выступление под занавес. Железный и навечно
показать весь комментарий
03.08.2022 13:41 Ответить
Так, епоха співробітництва Росії із Заходом закінчена. Але неправильно акценти розставляє російське МЗС. Не в Росії із Заходом, а в Заходу із Росією. Захід пробачив Росії 1917 і холодну війну і в 1991 знову прийняв Росію в сім'ю вільних народів. Мовляв, вони були під гнітом комуністів, а тепер звільнилися. Але виявилося, що справа трохи інакша. Не про свободу тужить "звільнений" російський народ, а про тих самих комуністів і про радянську владу. І очі у Заходу нарешті розплющилися - їм не потрібна свобода, їм потрібно батіг і міцної господарської руки. І на цьому все...

Любовь недолгою была
Разлука будет без печали.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:43 Ответить
Байден недавно сказав десь приблизно таке: "Ми не збираємося мінять в Росії державний устрій Марна справа Навіть якщо ми приведемо до влади "супердемократа", росіяни його уб"ють і знову поставлять над собою диктатора!"
показать весь комментарий
03.08.2022 14:24 Ответить
"Вельзевул в черговий раз обрав рабсію ,як силу смерті,війни , розрухи і кровопролиття, яка своєю ненажерливою послідовністю у прагненні до чужих територій і чужого життя , прискорить смерть свого рашистського диявольського порядку, котрий рашисти силою зброї , вбивства і смерті хочуть навязати світові.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:44 Ответить
Неудавшийся эксперимент от собаки Шарика в Шарикова и обратно

показать весь комментарий
03.08.2022 13:45 Ответить
Куплю. білет і піду пішки
показать весь комментарий
03.08.2022 13:45 Ответить
ракоцапи, здається, здогадались шо цього разу "ніжок Буша" не буде.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:46 Ответить
******** твари "по справедливости" вы должны жить в гавне и гнить столетями - что уже и происходит
показать весь комментарий
03.08.2022 13:47 Ответить
РФ, стой ! Раз, два !
Следующая остановка - сирийская КНДР.....
показать весь комментарий
03.08.2022 13:48 Ответить
Свиняча лапотна забігайлівка перепрофілюється на гівновідстійник.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:48 Ответить
переорієнтуються на Африку, Азію, Близький Схід та Південну Америку.
=================================================
Проще говоря, свинарник опустили на уровень Кубы, Венесуэлы, Сомали и Северной Кореи. Теперь даже Китай смотрит на свинарник свысока и не считает равными себе.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:51 Ответить
Кацапія зрозуміла, що сидить в жопі світової економіки, стала ізгоєм для цивілізованого світу і там їй світить "світле майбутнє"? Слава Україні!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:52 Ответить
коцабы скачут, как монгольская конница - из феодализма в социализм, а потом обратно...
показать весь комментарий
03.08.2022 13:55 Ответить
Феодализм от социализма отличается разве что прослойкой бредовой пропаганды.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:58 Ответить
Або порошок інший завезли,а може з пральним переплутав.
Настоянка глоду такі марення мабуть не викликає....
показать весь комментарий
03.08.2022 13:56 Ответить
Дробінін так тішить кацапів новим світовим порядком, де для кацапів місця нема? 😏 Смішно слухати поца, який вважає здобутком пемезід зі статусу маайже світового лідерп до статксу лідера африканських людохьів, азіатських хунвейбінів і латиноамериканських гаучо. 😁 І то не факт, що хунвейбіни думають так само! 😆
показать весь комментарий
03.08.2022 13:57 Ответить
Кацапы со своим свинным мокшанским рылом пытались пролезть в западный цивилизованый мир.Наконец-то дошло, что они там чужие и нужно возвращатся в родную говень-неоОрду (Китай,КНДР и Иран и проч.)
показать весь комментарий
03.08.2022 13:58 Ответить
"Бродил ПРИЗРАК по Европе - призрак сдох". Доля "РУССКОГО МИРА" - вирішується в Україні. Переможемо ІМПЕРІЮ ЗЛА - позбавимо ЛЮДСТВО від таких ПАНДЕМІЙ як КОММУНІЗМ, РАШИЗМ які невиліковні!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:02 Ответить
Полстакашке шампуня импортного напоследок закупите. И на содержимое стакашки полстакашке тоже не пожалейте. Не пить же ей крашеный под коньяк самогон третьего сорта. Хотя...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:04 Ответить
Так вот почему они по диким племенам Африки бегают. Новое сотрудничество ищут.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:04 Ответить
********* послала запад
показать весь комментарий
03.08.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 14:08 Ответить
Снигерия.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:08 Ответить
кстати, в Нигерии средняя зп выше, чем в РФ.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:09 Ответить
Главное, чтобы до Запада эта очевидная мысль наконец-то дошла, до всех...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:13 Ответить
До речі, Нігерія одна з країн Африки, яка підтримувала Україну в резолюціях ООН. І по Криму, і по вторгненню.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:24 Ответить
так они же в африку ничего не поставляют.

в китай и индию они поставляют только немного нефти. там даже их газ не нужен.

в латинской америке и своей нефти хватает.

Европа - самый большой потребитель в мире нефти и газа, потому что у них своих природных ископаемых нету.

Это статья рассчитана на внутренне быдло, чтобы его успокоить.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:33 Ответить
В Африку поставляют вагнеровцев.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:25 Ответить
We are travelers. But fascist Russia attacked Ukraine and started killing Ukrainians and occupying our lands. We took up arms. Now on our YouTube channel there are videos about travel and about war. Subscribe to our channel and watch unique war and travel videos https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM&fbclid=IwAR1xKvde3x44hIOwI5W9ffP6rm2SGVmgghpbr7BnT1HrIU13yLZp-_Aq7Bo https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
показать весь комментарий
03.08.2022 14:37 Ответить
сидить обісране і бачить себе лідером...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:44 Ответить
Алкаш, що валяється під плотом обісцяний і обриганий, теж бачить себе неабияким цабе.
Залежно від прийнятої дози.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:24 Ответить
ce prosto smih rjuzke , do NEpobachenija ! zhelaju vam vsem sdohnutj s golodu ta bez medicini oklolo vygrebnoi jami - ce vashe misto. urodi.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:48 Ответить
Що вони можуть запропонувати Азії, Африці та Південній Америці, крім дешевих понтів? Думають про себе більше, ніж вони є насправді.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:56 Ответить
Під Азією мається на увазі Північна Корея, під Африкою - Судан, ЦАР, Ерітрея, Зімбабве, під Південною Америкою - Венесуела. Най собі переорієнтовуються.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:21 Ответить
Гітлер теж думав, що створює новий світопорядок. Так,його пам'ятають досі. В кожній родині, де від рук німців загинув хтось. Але. Германія сором'язливо уникає теми Другої Світової Війни. Платить репарації, а гітлер подох ганебною смертю. Ну такий собі варіант увійти в історії. Той момент, коли хочеш бути значним у цьому світі але по факту - звичайний маніяк, який руйнує і вбиває, нічого не створюючи.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:00 Ответить
это блеф!

для западных политиков.

типа , ваши санкции нам не страшны. можете их не вводить. потому что мы на другие страны перейдем.

чтобы западные политики подумали: "россию наши санкции не страшат, поэтому и не нужно их вводить"

на самом деле санкции ес для россии очень страшны. они никакой африке не смогут продавать столько газа, как европе продавали.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:21 Ответить
Це виключно для внутрішнього споживання рабсіянами. Ключовий вислів там, це "ситуація конфлікту - це, скоріше, норма для країни з такою географією та інтересами, як Росія".
показать весь комментарий
03.08.2022 16:23 Ответить
Помойка отправляется в утиль. С чем я и поздравляю Вас дорогие товарищи.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:46 Ответить
Раша возвращается в своё нормальное состояние- звероподобное. Шариков выглядит , как выпускник Гарварда в сравнении сосвинособаками России. Прикольно , повсеместно России плакаты типа ,,Судан и Россия - братья навеки,, ,,Эритрея наш брат,,....
показать весь комментарий
03.08.2022 18:22 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
03.08.2022 19:37 Ответить
це як відп@здити свого друга

і потім дивуватися чому ж він вже не друг
показать весь комментарий
03.08.2022 19:39 Ответить
Что то забористое Лавров из Африки привёз ))))))
показать весь комментарий
03.08.2022 21:11 Ответить
конченый китай с индусами и арабами действительно поможет им продержаться на плаву....
показать весь комментарий
03.08.2022 23:17 Ответить
 
 