Тридцатилетняя эпоха сотрудничества с Западом безвозвратно завершена, - МИД РФ

В министерстве иностранных дел РФ подвели итог под эпохой сотрудничества со странами Запада и заявили, что переориентируются на Африку, Азию, Ближний Восток и Южную Америку.

Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Александр Дробинин написал в статье для журнала "Международная жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что "ситуация конфликта – это скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия". И говорит, что война против Украины стала "вехой по пути к новому мироустройству, новой расстановке сил на международной арене", на котором Россия стала "одним из основных творцов мировой истории".

Россия, по словам Дробинина, видит себя "государством-лидером" для евразийского сообщества. Другими подобными сообществами и лидерами должны стать "Китай и восточноазиатское сообщество, США и англосаксонская сфера, а также индийская, арабо-мусульманская, континентально-европейская и другие".

"Независимо от продолжительности и результата СВО (специальной военной операции, так в России называют войну против Украины. – Ред.), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена. … Разумеется, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", – пишет Дробинин.

Россияне намерены развивать отношения со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Европе же Россия собирается "предложить формулу будущего сотрудничества, которое, с одной стороны, поддержало бы автономистские стремления европейцев, а с другой – гарантировало, что из европейского направления не будут исходить угрозы безопасности нашей страны".

"История избрала Россию как силы, которая своим упорством и последовательностью в стремлении к правде и справедливости для всех ускорит переход к новому миропорядку", - считают в МИД РФ.