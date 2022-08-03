УКР
Тридцятирічна епоха співробітництва з Заходом безповоротно завершена, - МЗС РФ

рф,мзс

В міністерстві закордонних справ РФ підвели підсумок під епохою співробітництва з країнами Заходу та заявили, що переорієнтуються на Африку, Азію, Близький Схід та Південну Америку.

Про це директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олександр Дробінін написав у статті для журналу "Международная жизнь", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що "ситуація конфлікту – це, скоріше, норма для країни з такою географією та інтересами, як Росія". І каже, що війна проти України стала "віхою на шляху до нового світоустрою, нової розстановки сил на міжнародній арені", на якому Росія стала "одним з основних творців світової історії".

Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота, США та англосаксонська сфера, а також індійська, арабо-мусульманська, континентально-європейська та інші".

"Незалежно від тривалості та результату СВО (спеціальної військової операції, так в Росії називають війну проти України. - Ред.), вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена. ... Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки та Європи не буде", - пише Дробінін.

Натомість росіяни збираються розвивати стосунки з країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Європі ж Росія збирається "запропонувати формулу майбутньої співпраці, яка, з одного боку, підтримала б автономістські прагнення європейців, а з іншого – гарантувала, що з європейського напряму не виходитимуть загрози безпеці нашої країни".

"Історія обрала Росію як сили, яка своєю завзятістю та послідовністю у прагненні до правди та справедливості для всіх прискорить перехід до нового світопорядку", - вважають у МЗС РФ.

Топ коментарі
+33
Ну что ж, вы добились своего..
показати весь коментар
03.08.2022 13:33 Відповісти
+33
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
+28
*******, теперь надо чтобы Европа это тоже поняла и помогла нам в Украине построить стену и ров на границе с кацапстаном и пусть там ****** как хотят
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
Ну что ж, вы добились своего..
показати весь коментар
03.08.2022 13:33 Відповісти
...і не кажіть)))
бридкі смердючі кацапи йшли до цього хлабальнаго сатруднічєства
показати весь коментар
03.08.2022 13:40 Відповісти
Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота...

Китай пока не в курсе, что он номер ДВА в Евразии...
показати весь коментар
03.08.2022 15:38 Відповісти
Путін - військовий злочинець!
Росія - держава терорист!
показати весь коментар
03.08.2022 14:00 Відповісти
###

Граждане мира!!! Внимание!!!

Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки/маячки для наводки ракет и авиации, будут координировать высадку вражеского десанта и работу диверсионно-разведывательных групп, наводить артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!

Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!

Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
показати весь коментар
03.08.2022 14:02 Відповісти
Трохи дивно виглядає Ваш текст, написаний московсько-рязанським діалектом старослов'янської мови.
показати весь коментар
03.08.2022 14:11 Відповісти
нацисти знищували всіх хто їм не подобався.А людина пропонує простотповернути москалів додому,при цьому не завдавши їм жодної шкоди.Де в пості
показати весь коментар
03.08.2022 15:08 Відповісти
А вы свинособака, што ле !?
показати весь коментар
03.08.2022 18:57 Відповісти
+100500! Я бельгиец, русскоговорящий БЕЛЬГИЕЦ, а не срусский!
Не нравиться кацапы!?, валите за поребрик свинособаки!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показати весь коментар
03.08.2022 18:51 Відповісти
Африка, значит Африка. Зимбабве, Сомали, Нигерия - это удел кацапстана
Теперь пусть туда уезжают кацапы на отдых, открывать счета в банках, получать образование....
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
раша-ты будешь такой же убогой,немытой,пьяной и обкуренной как твои "новые кореша ",парус тебе в дупу и вперед,под барабаны и горны, в пропасть и тьму ,где стон и скрежет зубов !
показати весь коментар
03.08.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 16:35 Відповісти
Ну и )(уй з вами кацапи!
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
Ага , посмотрим нужны ли вы тем с кем вы собрались строить отношения)
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
Так. Країна 3-го світу вернулась до своїх же друзів.
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
Росія перескочила етап третього світу одразу в четвертий: до Сірії, Ірану та Венесуели.
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 13:36 Відповісти
ЦРУ, с екретная школа по подготовке агентов-нелегалов для засылки в Россию. Конец лекции.
- И так, джентльмены, вы только что прослушали лекцию по одной из самых актуальных для русского быта теме - "Очередь у водочного магазина". Вопросы...?
- Сэр, прошу еще раз разъяснить правила употребления неопределенного артикля "***". Несет он вспомогательный смысл или же является самодостаточной частицей. Спасибо, сэр.
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
Тепер зрозуміло чому вони *******, бо шапки на )(ую носять замість голови.
показати весь коментар
03.08.2022 14:54 Відповісти
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
показати весь коментар
03.08.2022 17:18 Відповісти
меня аж проняло
показати весь коментар
03.08.2022 23:13 Відповісти
Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота. Торгівля Китаю з США та їх союзниками разів в 20 більше ніж з кацапією
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
Неужели все россчиновники пересели из Мерседесов на Жигули, переоделись с Бриони на продукцию фабрики Большевичка, сменили Айфон на Ё-бафон и вернули своих деток и любимых жёнушек-бизнесвумен с Нью-Йорков, Парижей и Миланов в Саратов, Пензу и Урюпинск?...
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
*******, теперь надо чтобы Европа это тоже поняла и помогла нам в Украине построить стену и ров на границе с кацапстаном и пусть там ****** как хотят
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
мур це добре але для початку ЄС має надати достатньо зброї
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен. От рашодебилов никакая стена не поможет, даже если вдоль нее будет ров с крокодилами. Разве непонятно моральное падение рашистов, когда они радуются автомобилю, купленного на "гробовые" за СВОЕГО, повторюсь: СВОЕГО, убитого сына в Украине?
показати весь коментар
03.08.2022 13:44 Відповісти
Захід проковтнув Чечню, Грузію , Сірію
а Вот торкатись України -граніцу зЕС - Західу зараз проще знищить кацапських ублюдков
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
добре було б щоб навколо кацапстану побудували мур
-----------------------------------------------------------------------------------------------
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
...а потім залили всередину бетона до країв
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
весь цивілізований світ бачить їх державою-Підером та твАрьцем світової історії
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олександр Дробінін Джерело:
только аликсандр, сколько уже можно имена переводить
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
Українською буде Олександр. Що не так? Це україномовна версія ЦН.
показати весь коментар
03.08.2022 13:42 Відповісти
А чому ти, наприклад, Жака Ширака не називаєш "Яковом" на україномовному сайті? Адже саме так звучить єврейське "Іаков" українською мовою
показати весь коментар
03.08.2022 13:51 Відповісти
Треба скасувати транслітерацію взагалі від неї тільки гемор
показати весь коментар
03.08.2022 15:18 Відповісти
Всі іноземні власні назви треба транслітерувати таким чином, щоб вони вимовлялись максимально близько до оригіналу.
-Куме, ти знаєш, як москалі на "Парі" кажуть?
-А як?
-Паріііжжж!
-Повбивав би!
показати весь коментар
03.08.2022 13:59 Відповісти
Да, лідори рідкісні.
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
рашист гірше за лідора.
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
Там вам і місце, бо ви азіяти.
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
никто их там не ждет, не обижайте азию. "где руzzкiе - всегда война"(c)
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
Отлично !
показати весь коментар
03.08.2022 13:40 Відповісти
Выступление под занавес. Железный и навечно
показати весь коментар
03.08.2022 13:41 Відповісти
Так, епоха співробітництва Росії із Заходом закінчена. Але неправильно акценти розставляє російське МЗС. Не в Росії із Заходом, а в Заходу із Росією. Захід пробачив Росії 1917 і холодну війну і в 1991 знову прийняв Росію в сім'ю вільних народів. Мовляв, вони були під гнітом комуністів, а тепер звільнилися. Але виявилося, що справа трохи інакша. Не про свободу тужить "звільнений" російський народ, а про тих самих комуністів і про радянську владу. І очі у Заходу нарешті розплющилися - їм не потрібна свобода, їм потрібно батіг і міцної господарської руки. І на цьому все...

Любовь недолгою была
Разлука будет без печали.
показати весь коментар
03.08.2022 13:43 Відповісти
Байден недавно сказав десь приблизно таке: "Ми не збираємося мінять в Росії державний устрій Марна справа Навіть якщо ми приведемо до влади "супердемократа", росіяни його уб"ють і знову поставлять над собою диктатора!"
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
"Вельзевул в черговий раз обрав рабсію ,як силу смерті,війни , розрухи і кровопролиття, яка своєю ненажерливою послідовністю у прагненні до чужих територій і чужого життя , прискорить смерть свого рашистського диявольського порядку, котрий рашисти силою зброї , вбивства і смерті хочуть навязати світові.
показати весь коментар
03.08.2022 13:44 Відповісти
Неудавшийся эксперимент от собаки Шарика в Шарикова и обратно

показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Куплю. білет і піду пішки
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
ракоцапи, здається, здогадались шо цього разу "ніжок Буша" не буде.
показати весь коментар
03.08.2022 13:46 Відповісти
******** твари "по справедливости" вы должны жить в гавне и гнить столетями - что уже и происходит
показати весь коментар
03.08.2022 13:47 Відповісти
РФ, стой ! Раз, два !
Следующая остановка - сирийская КНДР.....
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
Свиняча лапотна забігайлівка перепрофілюється на гівновідстійник.
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
переорієнтуються на Африку, Азію, Близький Схід та Південну Америку.
=================================================
Проще говоря, свинарник опустили на уровень Кубы, Венесуэлы, Сомали и Северной Кореи. Теперь даже Китай смотрит на свинарник свысока и не считает равными себе.
показати весь коментар
03.08.2022 13:51 Відповісти
Кацапія зрозуміла, що сидить в жопі світової економіки, стала ізгоєм для цивілізованого світу і там їй світить "світле майбутнє"? Слава Україні!
показати весь коментар
03.08.2022 13:52 Відповісти
коцабы скачут, как монгольская конница - из феодализма в социализм, а потом обратно...
показати весь коментар
03.08.2022 13:55 Відповісти
Феодализм от социализма отличается разве что прослойкой бредовой пропаганды.
показати весь коментар
03.08.2022 13:58 Відповісти
Або порошок інший завезли,а може з пральним переплутав.
Настоянка глоду такі марення мабуть не викликає....
показати весь коментар
03.08.2022 13:56 Відповісти
Дробінін так тішить кацапів новим світовим порядком, де для кацапів місця нема? 😏 Смішно слухати поца, який вважає здобутком пемезід зі статусу маайже світового лідерп до статксу лідера африканських людохьів, азіатських хунвейбінів і латиноамериканських гаучо. 😁 І то не факт, що хунвейбіни думають так само! 😆
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
Кацапы со своим свинным мокшанским рылом пытались пролезть в западный цивилизованый мир.Наконец-то дошло, что они там чужие и нужно возвращатся в родную говень-неоОрду (Китай,КНДР и Иран и проч.)
показати весь коментар
03.08.2022 13:58 Відповісти
"Бродил ПРИЗРАК по Европе - призрак сдох". Доля "РУССКОГО МИРА" - вирішується в Україні. Переможемо ІМПЕРІЮ ЗЛА - позбавимо ЛЮДСТВО від таких ПАНДЕМІЙ як КОММУНІЗМ, РАШИЗМ які невиліковні!
показати весь коментар
03.08.2022 14:02 Відповісти
Полстакашке шампуня импортного напоследок закупите. И на содержимое стакашки полстакашке тоже не пожалейте. Не пить же ей крашеный под коньяк самогон третьего сорта. Хотя...
показати весь коментар
03.08.2022 14:04 Відповісти
Так вот почему они по диким племенам Африки бегают. Новое сотрудничество ищут.
показати весь коментар
03.08.2022 14:04 Відповісти
********* послала запад
показати весь коментар
03.08.2022 14:05 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:08 Відповісти
Снигерия.
показати весь коментар
03.08.2022 14:08 Відповісти
кстати, в Нигерии средняя зп выше, чем в РФ.
показати весь коментар
03.08.2022 14:09 Відповісти
Главное, чтобы до Запада эта очевидная мысль наконец-то дошла, до всех...
показати весь коментар
03.08.2022 14:13 Відповісти
До речі, Нігерія одна з країн Африки, яка підтримувала Україну в резолюціях ООН. І по Криму, і по вторгненню.
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
так они же в африку ничего не поставляют.

в китай и индию они поставляют только немного нефти. там даже их газ не нужен.

в латинской америке и своей нефти хватает.

Европа - самый большой потребитель в мире нефти и газа, потому что у них своих природных ископаемых нету.

Это статья рассчитана на внутренне быдло, чтобы его успокоить.
показати весь коментар
03.08.2022 14:33 Відповісти
В Африку поставляют вагнеровцев.
показати весь коментар
03.08.2022 15:25 Відповісти
We are travelers. But fascist Russia attacked Ukraine and started killing Ukrainians and occupying our lands. We took up arms. Now on our YouTube channel there are videos about travel and about war. Subscribe to our channel and watch unique war and travel videos https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM&fbclid=IwAR1xKvde3x44hIOwI5W9ffP6rm2SGVmgghpbr7BnT1HrIU13yLZp-_Aq7Bo https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
показати весь коментар
03.08.2022 14:37 Відповісти
сидить обісране і бачить себе лідером...
показати весь коментар
03.08.2022 14:44 Відповісти
Алкаш, що валяється під плотом обісцяний і обриганий, теж бачить себе неабияким цабе.
Залежно від прийнятої дози.
показати весь коментар
03.08.2022 17:24 Відповісти
ce prosto smih rjuzke , do NEpobachenija ! zhelaju vam vsem sdohnutj s golodu ta bez medicini oklolo vygrebnoi jami - ce vashe misto. urodi.
показати весь коментар
03.08.2022 14:48 Відповісти
Що вони можуть запропонувати Азії, Африці та Південній Америці, крім дешевих понтів? Думають про себе більше, ніж вони є насправді.
показати весь коментар
03.08.2022 14:56 Відповісти
Під Азією мається на увазі Північна Корея, під Африкою - Судан, ЦАР, Ерітрея, Зімбабве, під Південною Америкою - Венесуела. Най собі переорієнтовуються.
показати весь коментар
03.08.2022 16:21 Відповісти
Гітлер теж думав, що створює новий світопорядок. Так,його пам'ятають досі. В кожній родині, де від рук німців загинув хтось. Але. Германія сором'язливо уникає теми Другої Світової Війни. Платить репарації, а гітлер подох ганебною смертю. Ну такий собі варіант увійти в історії. Той момент, коли хочеш бути значним у цьому світі але по факту - звичайний маніяк, який руйнує і вбиває, нічого не створюючи.
показати весь коментар
03.08.2022 15:00 Відповісти
это блеф!

для западных политиков.

типа , ваши санкции нам не страшны. можете их не вводить. потому что мы на другие страны перейдем.

чтобы западные политики подумали: "россию наши санкции не страшат, поэтому и не нужно их вводить"

на самом деле санкции ес для россии очень страшны. они никакой африке не смогут продавать столько газа, как европе продавали.
показати весь коментар
03.08.2022 16:21 Відповісти
Це виключно для внутрішнього споживання рабсіянами. Ключовий вислів там, це "ситуація конфлікту - це, скоріше, норма для країни з такою географією та інтересами, як Росія".
показати весь коментар
03.08.2022 16:23 Відповісти
Помойка отправляется в утиль. С чем я и поздравляю Вас дорогие товарищи.
показати весь коментар
03.08.2022 16:46 Відповісти
Раша возвращается в своё нормальное состояние- звероподобное. Шариков выглядит , как выпускник Гарварда в сравнении сосвинособаками России. Прикольно , повсеместно России плакаты типа ,,Судан и Россия - братья навеки,, ,,Эритрея наш брат,,....
показати весь коментар
03.08.2022 18:22 Відповісти
Аминь!
показати весь коментар
03.08.2022 19:37 Відповісти
це як відп@здити свого друга

і потім дивуватися чому ж він вже не друг
показати весь коментар
03.08.2022 19:39 Відповісти
Что то забористое Лавров из Африки привёз ))))))
показати весь коментар
03.08.2022 21:11 Відповісти
конченый китай с индусами и арабами действительно поможет им продержаться на плаву....
показати весь коментар
03.08.2022 23:17 Відповісти
 
 