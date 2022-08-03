Тридцятирічна епоха співробітництва з Заходом безповоротно завершена, - МЗС РФ

В міністерстві закордонних справ РФ підвели підсумок під епохою співробітництва з країнами Заходу та заявили, що переорієнтуються на Африку, Азію, Близький Схід та Південну Америку.

Про це директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олександр Дробінін написав у статті для журналу "Международная жизнь", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що "ситуація конфлікту – це, скоріше, норма для країни з такою географією та інтересами, як Росія". І каже, що війна проти України стала "віхою на шляху до нового світоустрою, нової розстановки сил на міжнародній арені", на якому Росія стала "одним з основних творців світової історії".

Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота, США та англосаксонська сфера, а також індійська, арабо-мусульманська, континентально-європейська та інші".

Читайте: Позиція Ізраїлю "оформлена виключно в проукраїнський бік", це викликає питання, - МЗС РФ

"Незалежно від тривалості та результату СВО (спеціальної військової операції, так в Росії називають війну проти України. - Ред.), вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена. ... Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки та Європи не буде", - пише Дробінін.

Натомість росіяни збираються розвивати стосунки з країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Європі ж Росія збирається "запропонувати формулу майбутньої співпраці, яка, з одного боку, підтримала б автономістські прагнення європейців, а з іншого – гарантувала, що з європейського напряму не виходитимуть загрози безпеці нашої країни".

Також читайте: Шредер після зустрічі з Путіним : Кремль хоче переговорів

"Історія обрала Росію як сили, яка своєю завзятістю та послідовністю у прагненні до правди та справедливості для всіх прискорить перехід до нового світопорядку", - вважають у МЗС РФ.