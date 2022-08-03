Тридцятирічна епоха співробітництва з Заходом безповоротно завершена, - МЗС РФ
В міністерстві закордонних справ РФ підвели підсумок під епохою співробітництва з країнами Заходу та заявили, що переорієнтуються на Африку, Азію, Близький Схід та Південну Америку.
Про це директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олександр Дробінін написав у статті для журналу "Международная жизнь", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він твердить, що "ситуація конфлікту – це, скоріше, норма для країни з такою географією та інтересами, як Росія". І каже, що війна проти України стала "віхою на шляху до нового світоустрою, нової розстановки сил на міжнародній арені", на якому Росія стала "одним з основних творців світової історії".
Росія, за словами Дробініна, бачить себе "державою-лідером" для євразійської спільноти. Іншими такими спільнотами та лідерами мають стати "Китай та східноазійська спільнота, США та англосаксонська сфера, а також індійська, арабо-мусульманська, континентально-європейська та інші".
"Незалежно від тривалості та результату СВО (спеціальної військової операції, так в Росії називають війну проти України. - Ред.), вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена. ... Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки та Європи не буде", - пише Дробінін.
Натомість росіяни збираються розвивати стосунки з країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Європі ж Росія збирається "запропонувати формулу майбутньої співпраці, яка, з одного боку, підтримала б автономістські прагнення європейців, а з іншого – гарантувала, що з європейського напряму не виходитимуть загрози безпеці нашої країни".
"Історія обрала Росію як сили, яка своєю завзятістю та послідовністю у прагненні до правди та справедливості для всіх прискорить перехід до нового світопорядку", - вважають у МЗС РФ.
бридкі смердючі кацапи йшли до цього хлабальнаго сатруднічєства
Китай пока не в курсе, что он номер ДВА в Евразии...
Росія - держава терорист!
Граждане мира!!! Внимание!!!
Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки/маячки для наводки ракет и авиации, будут координировать высадку вражеского десанта и работу диверсионно-разведывательных групп, наводить артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!
Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!
Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
Не нравиться кацапы!?, валите за поребрик свинособаки!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Теперь пусть туда уезжают кацапы на отдых, открывать счета в банках, получать образование....
- И так, джентльмены, вы только что прослушали лекцию по одной из самых актуальных для русского быта теме - "Очередь у водочного магазина". Вопросы...?
- Сэр, прошу еще раз разъяснить правила употребления неопределенного артикля "***". Несет он вспомогательный смысл или же является самодостаточной частицей. Спасибо, сэр.
а Вот торкатись України -граніцу зЕС - Західу зараз проще знищить кацапських ублюдков
только аликсандр, сколько уже можно имена переводить
-Куме, ти знаєш, як москалі на "Парі" кажуть?
-А як?
-Паріііжжж!
-Повбивав би!
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали.
Следующая остановка - сирийская КНДР.....
Проще говоря, свинарник опустили на уровень Кубы, Венесуэлы, Сомали и Северной Кореи. Теперь даже Китай смотрит на свинарник свысока и не считает равными себе.
Настоянка глоду такі марення мабуть не викликає....
в китай и индию они поставляют только немного нефти. там даже их газ не нужен.
в латинской америке и своей нефти хватает.
Европа - самый большой потребитель в мире нефти и газа, потому что у них своих природных ископаемых нету.
Это статья рассчитана на внутренне быдло, чтобы его успокоить.
Залежно від прийнятої дози.
для западных политиков.
типа , ваши санкции нам не страшны. можете их не вводить. потому что мы на другие страны перейдем.
чтобы западные политики подумали: "россию наши санкции не страшат, поэтому и не нужно их вводить"
на самом деле санкции ес для россии очень страшны. они никакой африке не смогут продавать столько газа, как европе продавали.
і потім дивуватися чому ж він вже не друг