Шредер після зустрічі з Путіним : Кремль хоче переговорів

Президент Росії Путін хоче переговорів. Першим успіхом є зернова угода, яку, можливо, буде розширення про припинення вогню.

Про це німецьким журналістам розповів колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який приятелює з Путіним. Він минулого тижня був у Москві т мав там зустріч із президентом РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Як висловився Шредер, "хороша новина полягає у тому, що Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів".

"Першим успіхом є угода щодо зерна, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню", – сказав він.

Читайте: Шредер проводить відпустку в РФ: "Москва - чудове місто"

"Друг" Путіна зазначив, що рішення для окупованого росіянами Криму нібито можуть знайти згодом – "може, не за 99 років, як із Гонконгом, а в наступному поколінні".

Шредер знову заявив, що, на його думку, півострів втрачений для України, а "уявлення, що президент України Зеленський військовим шляхом відвоює Крим, абсурдне": "Хто навсправжки вірить, що російський президент зможе знову відмовитися від Криму?"

Також, за словами прокремлівського політика Німеччини, альтернативою членству в НАТО для України нібито може стати військовий нейтралітет, як в Австрії.

Також читайте: Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли

Щодо частково захопленого Росією Донбасу, каже Шредер, "потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі".

Німецький політик додав, що "потрібно буде побачити, чи повернеться Путін до довоєнної (ймовірно, мається на увазі лінія до 24 лютого. - Ред.) лінії розмежування у припиненні вогню".

Німеччина (7660) путін володимир (24596) росія (67230) Шредер Герхард (78)
+115
Капітуляції України не буде...Крапка.
03.08.2022 09:16 Відповісти
+110
Персонально для Шредера - ***** это туда...
03.08.2022 09:17 Відповісти
+88
Застрельте обох, щоб не мучились.
03.08.2022 09:16 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Гм. А как же любимый способ переговоров латестана " без прекращения боевых действий"?!!
Пускай разговаривают о реальных сроках деокупации,соизмеримых по скорости оккупации,пока их не остановили.
Украинцы щедрые,могут дать недiлю вместо трех дней!
03.08.2022 14:47 Відповісти
Україна не вестиме переговори зі злочинцем путіним.якщо рф хоче переговорів,то повинна або арештувати путіна і передати Україні для суду,або ліквідувати путіна.
03.08.2022 14:52 Відповісти
Прокинься, дурепа, Україна вже веде переговори з РФ про вивіз зерна.
03.08.2022 22:18 Відповісти
Два брата акробата.Один *****, другий анальний яволь ,яволь Володья, еще повтори, озолоти золотым дождем,
я тебья хочью мой сладкий фюгег.. хайль мой сладкий *****...
03.08.2022 15:03 Відповісти
03.08.2022 15:03 Відповісти
У ***** была собака, он ее любил, она жопу подставляла, он за то платил.
03.08.2022 15:06 Відповісти
Дивіться, яка "хороша новина"! Кремлівському гондону нема чим і ким воювати і воно змилостивилося до переговорів. Хай готує видачу военних злочинців на чолі з собою, готує повернення окупованих территорій, денацифікацію і демілітарізацію росії і виплату репарацій. І тоді ми першими прибіжимо на такі переговори... Не раніше!
03.08.2022 15:09 Відповісти
Він закидає ракетами та снарядами від безнальоги...
М'ясо не хоче воювати,яке вже було на фронті.
Нове м'ясо готується, формується в батальони, воно ще не знає,що його чекає....
03.08.2022 17:15 Відповісти
Дебилизма море ещё. СЛАВА УКРАИНЕ!
03.08.2022 15:19 Відповісти
Schröder f#ck off!
03.08.2022 15:22 Відповісти
При умові відновлення Ядерного Арсеналу. Тоді таки можно і без нато. у кого ядерна зброя того не чипають. ні рашка ні нато НІ ХТО. Умови порушено, Україма має повне право. Можливості є. Як що швидко то на це треба пів року. Ніслухати нікого. Пішли всі на три літери
03.08.2022 15:24 Відповісти
Ще погано "хоче" !
Для переговорів рашисти мають "жєстам добрай волі" вийти з усієї теріторії України на кордони 2013 року.
03.08.2022 15:26 Відповісти
Лизун Очковый Обыкновенный (Lizun spectatum Ordinarium)
03.08.2022 15:34 Відповісти
Никого не интересует мнение этого старого х@йловского жополиза.
03.08.2022 15:37 Відповісти
Украина не пойдет ни на какие переговоры до полного освобождения всех Украинских земель! А у Кремля уже началась предсмертная агония и понимают, что в цугцванге и каждый ход ухудшает положение России. И армию zомби уже на половину перемололи. Россия скоро получит статус страны террориста. Путин настолько заигрался, что не заметил, что проиграл все!
03.08.2022 15:55 Відповісти
Це треба,яке хитро-підле...
03.08.2022 16:03 Відповісти
Шредер, а отсасывавть тебя маленький плешивый гитлер ещё не заставлял? Или уже? Ты ж смотри как они уже с путлером всё порешали… А украинцев вы спросили? А репарации кто нам платить будет? Ты рейсфедер? Короче, бери своего плешивого друга -педофила под руку и вместе идите на ***! И главное никуда не сворачивайте!!! Зеля, а ты помни шаг или даже полшага вправо шаг влево- считается предательством украинского народа! Ферштейн?
03.08.2022 16:05 Відповісти
Бл... Ну и новость проорал Шрекер-2 друган ***** . И тут же полез в десна целовать кента своего, о чем тут говорить...Красивей фото не найти...
03.08.2022 16:06 Відповісти
Щось забагато посилів про перемовини, то ярмоК то Шрьодер. Краще ще додавити москалів, скоро Хло і так здохне - кажуть хворе
03.08.2022 17:17 Відповісти
Які переговори?
Давити кацапів,поки хвататиме сил...
Ці покидьки розуміють тільки тоді,коли їх відправляють до кобзона....доведено 400-літньою історією.
Або зараз ми подолаємо цю імперію зла,або завтра будемо їхнею колонією,в рабстві...
03.08.2022 17:28 Відповісти
03.08.2022 17:28 Відповісти
Шрёдера скоро не будит, его отправят в утилизацию по болезни, и больше РФ не сможет поставить в Германии своего протеже инфо ,,Белый дракон ,,
03.08.2022 17:28 Відповісти
Путлера розом з Шредером вслід за російським кораблем.
03.08.2022 17:39 Відповісти
Шредера потрібно не слухати, а судити. Німці ще дойдуть колись до такого висновку, якщо він раніше не втіче в москву.
03.08.2022 18:41 Відповісти
Якщо зелена влада зараз припинить звільнення Херсону і почне згубні переговори - війна буде ще й всередині країни!!! Проти внутрішнього ворога! Буде багато крові депутуток а зеленого повішають на стелі на Майдані!
03.08.2022 19:13 Відповісти
******* Ельцин привел его к власти и Россия стало такой и нас тоже прилепил к себе в отстой. кровосос человеческий
03.08.2022 19:26 Відповісти
Щось я не пригадую в історії випадку,щоб переможець про переговори навіть заїкався.Може історію тільки в шкільній програмі проходив та в зрілості в інтернеті шукав.Нагадайте,може помиляюся.
03.08.2022 20:09 Відповісти
Какого х#ра ты влезло в эти вопросы. Ты позор немецкого народа.
Мы и без тебя знаем, что путлер хочет и на каких условиях.
И вообще, мы видим путлера насквозь.
03.08.2022 22:43 Відповісти
нафту хоче нашу
04.08.2022 00:43 Відповісти
Перша підсадна качка пішла! Перемовин їм захотілось...
03.08.2022 22:45 Відповісти
Україна повинна бути у NATO не інакше!
03.08.2022 22:50 Відповісти
після Бучі і Маріуполя ? Переговори ? Після страти азовців ?
03.08.2022 22:51 Відповісти
немецкий политик шредер иди нах%й
03.08.2022 23:04 Відповісти
шредер? це той ************** куплений фашистюра? кого має цікавити думка того недоробленого?
03.08.2022 23:06 Відповісти
припинення вогню є абсолютно неможливим поки москалі бродять без дозволу по Україні.

лікування ракової ********* буде продовжуватись....
03.08.2022 23:11 Відповісти
Шредеру можно теперь только переговоры с черепашками-ниндзя вести. Вот пусть и ищет их в канализации.
04.08.2022 00:14 Відповісти
Пішов на *** разом з ****** з собой візьми старуху Ізиргіль(Меркель)і ******** разом з кораблем!
04.08.2022 01:16 Відповісти
Пора об'являть охоту на цих підарасів! Щось вони себе вольготно чухають! Їзде туда сюда ,пора вже задуматись їхать назад в Німеччину? Чи залишитись в підаршкі?
04.08.2022 01:23 Відповісти
Что-то не то с системой выборов в Германии если такой может быть канцлером.
04.08.2022 09:29 Відповісти
О, я знаю Шредера, це той антигерой який разом з Крангом намагається нагнути людей.
05.08.2022 08:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 