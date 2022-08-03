Шредер після зустрічі з Путіним : Кремль хоче переговорів

Президент Росії Путін хоче переговорів. Першим успіхом є зернова угода, яку, можливо, буде розширення про припинення вогню.

Про це німецьким журналістам розповів колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який приятелює з Путіним. Він минулого тижня був у Москві т мав там зустріч із президентом РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Як висловився Шредер, "хороша новина полягає у тому, що Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів".

"Першим успіхом є угода щодо зерна, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню", – сказав він.

"Друг" Путіна зазначив, що рішення для окупованого росіянами Криму нібито можуть знайти згодом – "може, не за 99 років, як із Гонконгом, а в наступному поколінні".

Шредер знову заявив, що, на його думку, півострів втрачений для України, а "уявлення, що президент України Зеленський військовим шляхом відвоює Крим, абсурдне": "Хто навсправжки вірить, що російський президент зможе знову відмовитися від Криму?"

Також, за словами прокремлівського політика Німеччини, альтернативою членству в НАТО для України нібито може стати військовий нейтралітет, як в Австрії.

Щодо частково захопленого Росією Донбасу, каже Шредер, "потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі".

Німецький політик додав, що "потрібно буде побачити, чи повернеться Путін до довоєнної (ймовірно, мається на увазі лінія до 24 лютого. - Ред.) лінії розмежування у припиненні вогню".