Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров
Президент России Путин хочет переговоров. Первым успехом является зерновое соглашение, которое, возможно, будет расширено до прекращения огня.
Об этом немецким журналистам рассказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, приятельствующий с Путиным. Он на прошлой неделе был в Москве и встретился с президентом РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Как выразился Шредер, "хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров".
"Первым успехом является договоренность по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня", – сказал он.
"Друг" Путина отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма якобы могут найти со временем – "может быть, не за 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении".
Шредер снова заявил, что, по его мнению, полуостров потерян для Украины, а "представление, что президент Украины Зеленский военным путем отвоюет Крым, абсурдно": "Кто всерьез верит, что российский президент сможет снова отказаться от Крыма?"
Также, по словам прокремлевского политика Германии, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".
Насчет частично захваченного Россией Донбасса, говорит Шредер, "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".
Немецкий политик добавил, что "нужно будет увидеть, вернется ли Путин к довоенной (вероятно, имеется в виду линия до 24 февраля. — Прим. ред.) линии разграничения в прекращении огня".
Пускай разговаривают о реальных сроках деокупации,соизмеримых по скорости оккупации,пока их не остановили.
Украинцы щедрые,могут дать недiлю вместо трех дней!
я тебья хочью мой сладкий фюгег.. хайль мой сладкий *****...
М'ясо не хоче воювати,яке вже було на фронті.
Нове м'ясо готується, формується в батальони, воно ще не знає,що його чекає....
Для переговорів рашисти мають "жєстам добрай волі" вийти з усієї теріторії України на кордони 2013 року.
Давити кацапів,поки хвататиме сил...
Ці покидьки розуміють тільки тоді,коли їх відправляють до кобзона....доведено 400-літньою історією.
Або зараз ми подолаємо цю імперію зла,або завтра будемо їхнею колонією,в рабстві...
Мы и без тебя знаем, что путлер хочет и на каких условиях.
И вообще, мы видим путлера насквозь.
лікування ракової ********* буде продовжуватись....