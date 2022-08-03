РУС
Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров

Президент России Путин хочет переговоров. Первым успехом является зерновое соглашение, которое, возможно, будет расширено до прекращения огня.

Об этом немецким журналистам рассказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, приятельствующий с Путиным. Он на прошлой неделе был в Москве и встретился с президентом РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Как выразился Шредер, "хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров".

"Первым успехом является договоренность по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня", – сказал он.

"Друг" Путина отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма якобы могут найти со временем – "может быть, не за 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении".

Шредер снова заявил, что, по его мнению, полуостров потерян для Украины, а "представление, что президент Украины Зеленский военным путем отвоюет Крым, абсурдно": "Кто всерьез верит, что российский президент сможет снова отказаться от Крыма?"

Также, по словам прокремлевского политика Германии, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".

Насчет частично захваченного Россией Донбасса, говорит Шредер, "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Немецкий политик добавил, что "нужно будет увидеть, вернется ли Путин к довоенной (вероятно, имеется в виду линия до 24 февраля. — Прим. ред.) линии разграничения в прекращении огня".

Германия (7219) путин владимир (31993) россия (96902) Шредер Герхард (71)
Капітуляції України не буде...Крапка.
03.08.2022 09:16 Ответить
Персонально для Шредера - ***** это туда...
03.08.2022 09:17 Ответить
Застрельте обох, щоб не мучились.
03.08.2022 09:16 Ответить
Гм. А как же любимый способ переговоров латестана " без прекращения боевых действий"?!!
Пускай разговаривают о реальных сроках деокупации,соизмеримых по скорости оккупации,пока их не остановили.
Украинцы щедрые,могут дать недiлю вместо трех дней!
03.08.2022 14:47 Ответить
Україна не вестиме переговори зі злочинцем путіним.якщо рф хоче переговорів,то повинна або арештувати путіна і передати Україні для суду,або ліквідувати путіна.
03.08.2022 14:52 Ответить
Прокинься, дурепа, Україна вже веде переговори з РФ про вивіз зерна.
03.08.2022 22:18 Ответить
Два брата акробата.Один *****, другий анальний яволь ,яволь Володья, еще повтори, озолоти золотым дождем,
я тебья хочью мой сладкий фюгег.. хайль мой сладкий *****...
03.08.2022 15:03 Ответить
03.08.2022 15:03 Ответить
У ***** была собака, он ее любил, она жопу подставляла, он за то платил.
03.08.2022 15:06 Ответить
Дивіться, яка "хороша новина"! Кремлівському гондону нема чим і ким воювати і воно змилостивилося до переговорів. Хай готує видачу военних злочинців на чолі з собою, готує повернення окупованих территорій, денацифікацію і демілітарізацію росії і виплату репарацій. І тоді ми першими прибіжимо на такі переговори... Не раніше!
03.08.2022 15:09 Ответить
Він закидає ракетами та снарядами від безнальоги...
М'ясо не хоче воювати,яке вже було на фронті.
Нове м'ясо готується, формується в батальони, воно ще не знає,що його чекає....
03.08.2022 17:15 Ответить
Дебилизма море ещё. СЛАВА УКРАИНЕ!
03.08.2022 15:19 Ответить
Schröder f#ck off!
03.08.2022 15:22 Ответить
При умові відновлення Ядерного Арсеналу. Тоді таки можно і без нато. у кого ядерна зброя того не чипають. ні рашка ні нато НІ ХТО. Умови порушено, Україма має повне право. Можливості є. Як що швидко то на це треба пів року. Ніслухати нікого. Пішли всі на три літери
03.08.2022 15:24 Ответить
Ще погано "хоче" !
Для переговорів рашисти мають "жєстам добрай волі" вийти з усієї теріторії України на кордони 2013 року.
03.08.2022 15:26 Ответить
Лизун Очковый Обыкновенный (Lizun spectatum Ordinarium)
03.08.2022 15:34 Ответить
Никого не интересует мнение этого старого х@йловского жополиза.
03.08.2022 15:37 Ответить
Украина не пойдет ни на какие переговоры до полного освобождения всех Украинских земель! А у Кремля уже началась предсмертная агония и понимают, что в цугцванге и каждый ход ухудшает положение России. И армию zомби уже на половину перемололи. Россия скоро получит статус страны террориста. Путин настолько заигрался, что не заметил, что проиграл все!
03.08.2022 15:55 Ответить
Це треба,яке хитро-підле...
03.08.2022 16:03 Ответить
Шредер, а отсасывавть тебя маленький плешивый гитлер ещё не заставлял? Или уже? Ты ж смотри как они уже с путлером всё порешали… А украинцев вы спросили? А репарации кто нам платить будет? Ты рейсфедер? Короче, бери своего плешивого друга -педофила под руку и вместе идите на ***! И главное никуда не сворачивайте!!! Зеля, а ты помни шаг или даже полшага вправо шаг влево- считается предательством украинского народа! Ферштейн?
03.08.2022 16:05 Ответить
Бл... Ну и новость проорал Шрекер-2 друган ***** . И тут же полез в десна целовать кента своего, о чем тут говорить...Красивей фото не найти...
03.08.2022 16:06 Ответить
Щось забагато посилів про перемовини, то ярмоК то Шрьодер. Краще ще додавити москалів, скоро Хло і так здохне - кажуть хворе
03.08.2022 17:17 Ответить
Які переговори?
Давити кацапів,поки хвататиме сил...
Ці покидьки розуміють тільки тоді,коли їх відправляють до кобзона....доведено 400-літньою історією.
Або зараз ми подолаємо цю імперію зла,або завтра будемо їхнею колонією,в рабстві...
03.08.2022 17:28 Ответить
03.08.2022 17:28 Ответить
Шрёдера скоро не будит, его отправят в утилизацию по болезни, и больше РФ не сможет поставить в Германии своего протеже инфо ,,Белый дракон ,,
03.08.2022 17:28 Ответить
Путлера розом з Шредером вслід за російським кораблем.
03.08.2022 17:39 Ответить
Шредера потрібно не слухати, а судити. Німці ще дойдуть колись до такого висновку, якщо він раніше не втіче в москву.
03.08.2022 18:41 Ответить
Якщо зелена влада зараз припинить звільнення Херсону і почне згубні переговори - війна буде ще й всередині країни!!! Проти внутрішнього ворога! Буде багато крові депутуток а зеленого повішають на стелі на Майдані!
03.08.2022 19:13 Ответить
******* Ельцин привел его к власти и Россия стало такой и нас тоже прилепил к себе в отстой. кровосос человеческий
03.08.2022 19:26 Ответить
Щось я не пригадую в історії випадку,щоб переможець про переговори навіть заїкався.Може історію тільки в шкільній програмі проходив та в зрілості в інтернеті шукав.Нагадайте,може помиляюся.
03.08.2022 20:09 Ответить
Какого х#ра ты влезло в эти вопросы. Ты позор немецкого народа.
Мы и без тебя знаем, что путлер хочет и на каких условиях.
И вообще, мы видим путлера насквозь.
03.08.2022 22:43 Ответить
нафту хоче нашу
04.08.2022 00:43 Ответить
Перша підсадна качка пішла! Перемовин їм захотілось...
03.08.2022 22:45 Ответить
Україна повинна бути у NATO не інакше!
03.08.2022 22:50 Ответить
після Бучі і Маріуполя ? Переговори ? Після страти азовців ?
03.08.2022 22:51 Ответить
немецкий политик шредер иди нах%й
03.08.2022 23:04 Ответить
шредер? це той ************** куплений фашистюра? кого має цікавити думка того недоробленого?
03.08.2022 23:06 Ответить
припинення вогню є абсолютно неможливим поки москалі бродять без дозволу по Україні.

лікування ракової ********* буде продовжуватись....
03.08.2022 23:11 Ответить
Шредеру можно теперь только переговоры с черепашками-ниндзя вести. Вот пусть и ищет их в канализации.
04.08.2022 00:14 Ответить
Пішов на *** разом з ****** з собой візьми старуху Ізиргіль(Меркель)і ******** разом з кораблем!
04.08.2022 01:16 Ответить
Пора об'являть охоту на цих підарасів! Щось вони себе вольготно чухають! Їзде туда сюда ,пора вже задуматись їхать назад в Німеччину? Чи залишитись в підаршкі?
04.08.2022 01:23 Ответить
Что-то не то с системой выборов в Германии если такой может быть канцлером.
04.08.2022 09:29 Ответить
О, я знаю Шредера, це той антигерой який разом з Крангом намагається нагнути людей.
05.08.2022 08:24 Ответить
