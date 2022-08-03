Поблизу Москви загорілися склади найбільшого інтернет-магазину в РФ. ВIДЕО

У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах. За попередніми даними площа загорання - понад 20 тисяч квадратних метрів. В асортименті Ozon побутова техніка та електроніка, одяг, продукти харчування, будматерівали.

