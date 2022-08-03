Поблизу Москви загорілися склади найбільшого інтернет-магазину в РФ. ВIДЕО
У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах. За попередніми даними площа загорання - понад 20 тисяч квадратних метрів. В асортименті Ozon побутова техніка та електроніка, одяг, продукти харчування, будматерівали.
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
так что скорее всего наши партизаны постарались.
тирнет-тирнет - нє нада нам нікакой тирнет - каже вумний "глибинний народ" з Зажопінськів
"И увидел Бог это, и сказал он, что это ХОРОШО!"
Краще б склад зі снарядами згорів.
Товар, типу "згорів"
Колись ще за совка продавець господарського магазину в селі щоб приховати розтрату, позклав серед складу солому і поставив палаючу свічку і пішов додому спати.
Спав потім 5 років на нарах.
Тільки не на вуглець (хімічний елемент), а на головешки і попіл.
Щоби не погасло...