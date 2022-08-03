УКР
Поблизу Москви загорілися склади найбільшого інтернет-магазину в РФ. ВIДЕО

У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах. За попередніми даними площа загорання - понад 20 тисяч квадратних метрів. В асортименті Ozon побутова техніка та електроніка, одяг, продукти харчування, будматерівали.

+42
Клас! 😛👏🏻👏🏻👏🏻
03.08.2022 14:08 Відповісти
+41
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - ЗСУ-визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
03.08.2022 14:10 Відповісти
+31
Підпис під фото:

Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
03.08.2022 14:14 Відповісти
Клас! 😛👏🏻👏🏻👏🏻
03.08.2022 14:08 Відповісти
За**ісь !
03.08.2022 14:16 Відповісти
бавовна разбушевалась.
03.08.2022 14:29 Відповісти
вот это покурили так покурили
03.08.2022 14:35 Відповісти
Буде в рф озонова діра
03.08.2022 14:10 Відповісти
Прям как в Новой Каховке . Точно ничего не прилетело?
03.08.2022 15:07 Відповісти
03.08.2022 14:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE https://www.youtube.com/watch?v=-kb4o_rJ5LE

03.08.2022 18:14 Відповісти
Жалко что не кремль.
03.08.2022 14:11 Відповісти
Підпис під фото:

Охоплені патріотизмом москвичі доблесено знищують підсанкційні тлєтворні буржуазні товари, як заповідав великий тов. тупін!
03.08.2022 14:14 Відповісти
Діверсантка Безугла на марші!
03.08.2022 14:15 Відповісти
😆
03.08.2022 16:55 Відповісти
Добра новина
03.08.2022 14:15 Відповісти
Все вже вкрадено до нас Напевно зарубіжні власники збирались прикрити лавочку і інвентаризацію зробити..
03.08.2022 14:15 Відповісти
заграничные хозяева - русские киприоты.
так что скорее всего наши партизаны постарались.
03.08.2022 14:30 Відповісти
ой ли. на кацапстане все холопы и "хозяев" нету. а так хоть страховку у буржуев получат, в валюте а не в деревянных. прям на удивление соображающие холопы.
03.08.2022 14:40 Відповісти
Фсьо! Інтернету там більше не буде
03.08.2022 14:19 Відповісти
Що згорить, то не зогниє! Нам любі добрі новини на користь.
03.08.2022 14:19 Відповісти
Шо, навезли айфонів з макбуками через Казахстан?
03.08.2022 14:20 Відповісти
файно
03.08.2022 14:22 Відповісти
Ще й як файно!
03.08.2022 15:27 Відповісти
і красиво ж так горить, аж земля гуде. втім свинособакам немо чого перейматись, в них ніхто не відніме лЯпті, бабалайку та стєкламой
03.08.2022 14:24 Відповісти
Переживаю щоб дощ не пішов
03.08.2022 14:25 Відповісти
Не дай боже!!! Пусть солнечко светит как никогда!!!
03.08.2022 14:47 Відповісти
Слава нашим сварщикам!!! Если бы еще на нефте/газодобыче наши сварщики так варили, война бы уже закончилась
03.08.2022 14:25 Відповісти
Вкруту
04.08.2022 03:49 Відповісти
Гори русня сильнее!!!
03.08.2022 14:26 Відповісти
"Озон" зробив жест доброї волі.
03.08.2022 14:37 Відповісти
+100500!!!
03.08.2022 15:26 Відповісти
Партизани - такі люди, їх ніхто не знає а вони повсюди
03.08.2022 14:39 Відповісти
такими темпами кнопочный телефон скоро будет признаком высокого статуса
03.08.2022 14:43 Відповісти
Какой ужас, кто это такое сделал???
03.08.2022 14:46 Відповісти
Вау!
03.08.2022 14:46 Відповісти
ХлАпок, задымление и пАшОл сплашной Азон...
03.08.2022 14:53 Відповісти
у хйла на Мокші все йде за планом..
тирнет-тирнет - нє нада нам нікакой тирнет - каже вумний "глибинний народ" з Зажопінськів
03.08.2022 14:56 Відповісти
Excelente!
03.08.2022 14:57 Відповісти
03.08.2022 15:00 Відповісти
"Гари-гари ясна, чтобы непогасла!"
03.08.2022 15:24 Відповісти
От вам смішно, а їм тим Азоном дихати!
04.08.2022 03:54 Відповісти
будет озоновая дыра озон да кабзон
03.08.2022 15:29 Відповісти
"бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы" -- всё то, что может гореть, плавиться и портиться.

"И увидел Бог это, и сказал он, что это ХОРОШО!"
03.08.2022 15:30 Відповісти
Чекаємо,коли загориться кремль,дача терориста в Сочі...
03.08.2022 15:39 Відповісти
Фігня. Подивіться статистику. Можна ще довоєнну. Ближче до 1 вересня починають регулярно горіти склади інтернет магазинів. В Києві таке кілька раз було. Я це не поясню, але може тут є бухгалтери, які зможуть .
Краще б склад зі снарядами згорів.
03.08.2022 15:41 Відповісти
нема складу, немає і податків.
Товар, типу "згорів"

Колись ще за совка продавець господарського магазину в селі щоб приховати розтрату, позклав серед складу солому і поставив палаючу свічку і пішов додому спати.
Спав потім 5 років на нарах.
03.08.2022 16:52 Відповісти
Ляпотааааа )))
03.08.2022 15:42 Відповісти
Гори-гори ясно. Особенно стиральные машины.
03.08.2022 15:58 Відповісти
Не химарснули ли гуманитарку там случайно?
03.08.2022 16:13 Відповісти
Гори,гори ясно!
03.08.2022 16:39 Відповісти
Надіюсь, чіпи для "калібрів" не встигли вивезти?
03.08.2022 16:46 Відповісти
красівоє.
03.08.2022 16:49 Відповісти
Озон перетворився на вуглець. Вся Тартарія повинна стати вуглецем
03.08.2022 18:08 Відповісти
З бавовною.
03.08.2022 21:34 Відповісти


Тільки не на вуглець (хімічний елемент), а на головешки і попіл.
04.08.2022 03:47 Відповісти
))) и это только начало скрепного для параши месяца августа. "адмирал нахимов", "павловская" денежная реформа, ночь с 19 на 21 августа 1991 года, пожар останкинской наркоиглы, "она утонула",...... и это только то, что навскидку. будем ждать продолжения традиционного августовского банкета ))
03.08.2022 18:25 Відповісти
Сварщики сварили а покурщики покурили.
03.08.2022 19:23 Відповісти
давайте ще на біс
03.08.2022 19:33 Відповісти
Гори, гори ясно
Щоби не погасло...
03.08.2022 21:11 Відповісти
Совєцька практика, завскладом прокрався і підпалює склад.
03.08.2022 21:33 Відповісти
Грузчики Сп дили товар и подожгли склад.
03.08.2022 22:47 Відповісти
Навіщо гасити таке гарне полумя? може до бункера дійде
04.08.2022 09:51 Відповісти
 
 