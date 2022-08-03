Окупанти захопили завод будматеріалів та сільгоспбазу в Херсоні
Російські загарбники захопили в Херсоні підприємство з виробництва будівельних матеріалів та сільськогосподарську базу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.
"У Херсоні шість озброєних окупантів вломилися до приміщення підприємства великого виробника будівельних матеріалів на Півдні України. Військові РФ вигнали всіх працівників, відібрали ключі від приміщення та заблокували діяльність підприємства", - йдеться у повідомленні.
Також у передмісті Херсона військові РФ захопили сільськогосподарську базу. Вони викрали два трактори, автомобіль "КАМАЗ" з причепом та іншу сільськогосподарську техніку. Сума матеріальних збитків становить майже 5 млн гривень, інформують у поліції.
Зазначається, що за минулу добу поліція відкрила 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних армією РФ на території Херсонської області.
Уявіть, як це бидло, зі зірваною планкою, буде лютувати, вбивати, грабувати, гвалтувати, катувати, повернувшись на мордор.
Це страшне
Але,це не звільняє від відповідальності...
Добре, хоч не захопили чемоданну фабрику та майстерню з ремонту акордеонів!
Тому,всі хто тримає зброю в руках,нищимо цю мерзоту безжалісно....
Пам'ятаємо Героїв та беремо з них приклад.