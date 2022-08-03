УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11106 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 258 23

Окупанти захопили завод будматеріалів та сільгоспбазу в Херсоні

херсон

Російські загарбники захопили в Херсоні підприємство з виробництва будівельних матеріалів та сільськогосподарську базу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні шість озброєних окупантів вломилися до приміщення підприємства великого виробника будівельних матеріалів на Півдні України. Військові РФ вигнали всіх працівників, відібрали ключі від приміщення та заблокували діяльність підприємства", - йдеться у повідомленні.

Окупанти захопили завод будматеріалів та сільгоспбазу в Херсоні 01

Також у передмісті Херсона військові РФ захопили сільськогосподарську базу. Вони викрали два трактори, автомобіль "КАМАЗ" з причепом та іншу сільськогосподарську техніку. Сума матеріальних збитків становить майже 5 млн гривень, інформують у поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили Державний аграрно-економічний університет у Херсоні

Зазначається, що за минулу добу поліція відкрила 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних армією РФ на території Херсонської області.

Окупанти захопили завод будматеріалів та сільгоспбазу в Херсоні 02

Автор: 

завод (1050) окупація (6822) Херсон (3566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
03.08.2022 19:03 Відповісти
+7
Он его сдавал совсем не один. Вся его команда в этом принимала участие. Есть версия что с зе, договорились о сдаче всех восточных земель, а после решили этим не ограничиваться и пошли на Киев. И только тогда зе понял что его кинули.
показати весь коментар
03.08.2022 19:36 Відповісти
+5
З чого ж тепер клоун великобудуватиме країну його мрій?
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З чого ж тепер клоун великобудуватиме країну його мрій?
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
Нічого нового. Кацапська голожопа гопота.
Уявіть, як це бидло, зі зірваною планкою, буде лютувати, вбивати, грабувати, гвалтувати, катувати, повернувшись на мордор.
показати весь коментар
03.08.2022 18:57 Відповісти
цих можна уявити дохлими в придорожній канаві.
показати весь коментар
03.08.2022 19:12 Відповісти
Козломорді, відчуваючи, що викинуть їх з Херсону, почали красти те, що лишилося після кадирівців? Наступний крок - унітази, вимикачі, електророзетки, килими і побутова техніка? Ну ще будки собачі (бо вони комфортніші, ніж житло в їхніх бараках)... А як же вони те на лівобережжя переправлятимуть під пильним оком Хімер та 777?
показати весь коментар
03.08.2022 18:59 Відповісти
******. повісить всих, і усих родичів до першого коліна.
показати весь коментар
03.08.2022 19:02 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 19:03 Відповісти
А нічого,що їм до Херсону двері відчинили.
показати весь коментар
03.08.2022 19:06 Відповісти
Ну що ж ви одразу - "відчинили, відчинили"... Нам же ж "рускім єзиком" пояснили - просто "пра-є-ба-лі". З будинками, "новимідарогамі", підприємствами. З громадяними і з майном громадян. Просто так - взяли і "пра-є-ба-лі".
показати весь коментар
03.08.2022 19:43 Відповісти
Ця орда знищить все ....
Це страшне
показати весь коментар
03.08.2022 19:06 Відповісти
Зеля сдал Херсон на разграбление.
показати весь коментар
03.08.2022 19:08 Відповісти
Он его сдавал совсем не один. Вся его команда в этом принимала участие. Есть версия что с зе, договорились о сдаче всех восточных земель, а после решили этим не ограничиваться и пошли на Киев. И только тогда зе понял что его кинули.
показати весь коментар
03.08.2022 19:36 Відповісти
Він,нажаль,не знав,що переговори з терористами вести не можна.
Але,це не звільняє від відповідальності...
показати весь коментар
04.08.2022 08:08 Відповісти
все вместе сдали все
показати весь коментар
03.08.2022 20:00 Відповісти
Неужели будут дороги строить?
показати весь коментар
03.08.2022 19:23 Відповісти
А унітази, унітази покрали?
показати весь коментар
03.08.2022 19:53 Відповісти
6 человек захватили, а 1000 молча отдала
показати весь коментар
03.08.2022 20:01 Відповісти
Як це захопили?((Вони в Херсоні шостий місяць((Господарюють(
показати весь коментар
03.08.2022 20:10 Відповісти
Ну они мост чинят, им надо (а нам зачем было его дырявить, с какой целью...)
показати весь коментар
03.08.2022 20:12 Відповісти
Тим часом зеленський ще грізніше дав наказ звільнити південь, але не дав наказу наступати...
показати весь коментар
03.08.2022 21:10 Відповісти
Крупна побєда рузьке!
Добре, хоч не захопили чемоданну фабрику та майстерню з ремонту акордеонів!
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
Ну они это захватили на третий день войны. Или кто-то надеялся, что они не посмеют, они все посмеют и все заберут, а потом еще и наср....т большую кучу
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
Кацапська бидлота тільки вміє красти,ґвалтувати та вбивати.
Тому,всі хто тримає зброю в руках,нищимо цю мерзоту безжалісно....
Пам'ятаємо Героїв та беремо з них приклад.
показати весь коментар
04.08.2022 08:05 Відповісти
 
 