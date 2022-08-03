Оккупанты захватили завод стройматериалов и сельскохозяйственную базу в Херсоне

Российские оккупанты захватили в Херсоне предприятие по производству строительных материалов и сельскохозяйственную базу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает полиция Херсонской области.

"В Херсоне шесть вооруженных оккупантов вломились в помещение предприятия крупного производителя строительных материалов на юге Украины. Военные РФ выгнали всех работников, отобрали ключи от помещения и заблокировали деятельность предприятия", - говорится в сообщении.

Также в пригороде Херсона военные РФ захватили сельскохозяйственную базу. Они угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 млн гривен, информируют в полиции.

Отмечается, что за минувшие сутки полиция открыла 13 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных армией РФ на территории Херсонской области.