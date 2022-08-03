РУС
Оккупанты захватили завод стройматериалов и сельскохозяйственную базу в Херсоне

херсон

Российские оккупанты захватили в Херсоне предприятие по производству строительных материалов и сельскохозяйственную базу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает полиция Херсонской области.

"В Херсоне шесть вооруженных оккупантов вломились в помещение предприятия крупного производителя строительных материалов на юге Украины. Военные РФ выгнали всех работников, отобрали ключи от помещения и заблокировали деятельность предприятия", - говорится в сообщении.

Оккупанты захватили завод стройматериалов и сельскохозяйственную базу в Херсоне 01

Также в пригороде Херсона военные РФ захватили сельскохозяйственную базу. Они угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 млн гривен, информируют в полиции.

Читайте также: Оккупанты захватили Государственный аграрно-экономический университет в Херсоне

Отмечается, что за минувшие сутки полиция открыла 13 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных армией РФ на территории Херсонской области.

Оккупанты захватили завод стройматериалов и сельскохозяйственную базу в Херсоне 02

+13
03.08.2022 19:03 Ответить
+7
Он его сдавал совсем не один. Вся его команда в этом принимала участие. Есть версия что с зе, договорились о сдаче всех восточных земель, а после решили этим не ограничиваться и пошли на Киев. И только тогда зе понял что его кинули.
03.08.2022 19:36 Ответить
+5
З чого ж тепер клоун великобудуватиме країну його мрій?
03.08.2022 18:47 Ответить
З чого ж тепер клоун великобудуватиме країну його мрій?
03.08.2022 18:47 Ответить
Нічого нового. Кацапська голожопа гопота.
Уявіть, як це бидло, зі зірваною планкою, буде лютувати, вбивати, грабувати, гвалтувати, катувати, повернувшись на мордор.
03.08.2022 18:57 Ответить
цих можна уявити дохлими в придорожній канаві.
03.08.2022 19:12 Ответить
Козломорді, відчуваючи, що викинуть їх з Херсону, почали красти те, що лишилося після кадирівців? Наступний крок - унітази, вимикачі, електророзетки, килими і побутова техніка? Ну ще будки собачі (бо вони комфортніші, ніж житло в їхніх бараках)... А як же вони те на лівобережжя переправлятимуть під пильним оком Хімер та 777?
03.08.2022 18:59 Ответить
******. повісить всих, і усих родичів до першого коліна.
03.08.2022 19:02 Ответить
03.08.2022 19:03 Ответить
А нічого,що їм до Херсону двері відчинили.
03.08.2022 19:06 Ответить
Ну що ж ви одразу - "відчинили, відчинили"... Нам же ж "рускім єзиком" пояснили - просто "пра-є-ба-лі". З будинками, "новимідарогамі", підприємствами. З громадяними і з майном громадян. Просто так - взяли і "пра-є-ба-лі".
03.08.2022 19:43 Ответить
Ця орда знищить все ....
Це страшне
03.08.2022 19:06 Ответить
Зеля сдал Херсон на разграбление.
03.08.2022 19:08 Ответить
Он его сдавал совсем не один. Вся его команда в этом принимала участие. Есть версия что с зе, договорились о сдаче всех восточных земель, а после решили этим не ограничиваться и пошли на Киев. И только тогда зе понял что его кинули.
03.08.2022 19:36 Ответить
Він,нажаль,не знав,що переговори з терористами вести не можна.
Але,це не звільняє від відповідальності...
04.08.2022 08:08 Ответить
все вместе сдали все
03.08.2022 20:00 Ответить
Неужели будут дороги строить?
03.08.2022 19:23 Ответить
А унітази, унітази покрали?
03.08.2022 19:53 Ответить
6 человек захватили, а 1000 молча отдала
03.08.2022 20:01 Ответить
Як це захопили?((Вони в Херсоні шостий місяць((Господарюють(
03.08.2022 20:10 Ответить
Ну они мост чинят, им надо (а нам зачем было его дырявить, с какой целью...)
03.08.2022 20:12 Ответить
Тим часом зеленський ще грізніше дав наказ звільнити південь, але не дав наказу наступати...
03.08.2022 21:10 Ответить
Крупна побєда рузьке!
Добре, хоч не захопили чемоданну фабрику та майстерню з ремонту акордеонів!
03.08.2022 21:59 Ответить
Ну они это захватили на третий день войны. Или кто-то надеялся, что они не посмеют, они все посмеют и все заберут, а потом еще и наср....т большую кучу
03.08.2022 23:53 Ответить
Кацапська бидлота тільки вміє красти,ґвалтувати та вбивати.
Тому,всі хто тримає зброю в руках,нищимо цю мерзоту безжалісно....
Пам'ятаємо Героїв та беремо з них приклад.
04.08.2022 08:05 Ответить
 
 