Оккупанты захватили завод стройматериалов и сельскохозяйственную базу в Херсоне
Российские оккупанты захватили в Херсоне предприятие по производству строительных материалов и сельскохозяйственную базу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает полиция Херсонской области.
"В Херсоне шесть вооруженных оккупантов вломились в помещение предприятия крупного производителя строительных материалов на юге Украины. Военные РФ выгнали всех работников, отобрали ключи от помещения и заблокировали деятельность предприятия", - говорится в сообщении.
Также в пригороде Херсона военные РФ захватили сельскохозяйственную базу. Они угнали два трактора, автомобиль "КамАЗ" с прицепом и другую сельскохозяйственную технику. Сумма материального ущерба составляет почти 5 млн гривен, информируют в полиции.
Отмечается, что за минувшие сутки полиция открыла 13 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных армией РФ на территории Херсонской области.
Уявіть, як це бидло, зі зірваною планкою, буде лютувати, вбивати, грабувати, гвалтувати, катувати, повернувшись на мордор.
Це страшне
Але,це не звільняє від відповідальності...
Добре, хоч не захопили чемоданну фабрику та майстерню з ремонту акордеонів!
Тому,всі хто тримає зброю в руках,нищимо цю мерзоту безжалісно....
Пам'ятаємо Героїв та беремо з них приклад.