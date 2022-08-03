Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

Влада ЄС закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху негайно покласти край бойовим діям та відновити переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

"Європейський союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану та Вірменії навколо Лачинського коридору та в інших місцях вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей та появи постраждалих", - наголошується в заяві.

"Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватись режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів з метою знайти на їх основі шляхи врегулювання ситуації", - також йдеться в документі.

