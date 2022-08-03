УКР
Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

армения,азербайджан,карабах

Влада ЄС закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху негайно покласти край бойовим діям та відновити переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

"Європейський союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану та Вірменії навколо Лачинського коридору та в інших місцях вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей та появи постраждалих", - наголошується в заяві.

"Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватись режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів з метою знайти на їх основі шляхи врегулювання ситуації", - також йдеться в документі.

+42
О починається!Ніяких переговорів з гопніками.Алієв не слухай той євросоюз вони вже нам радили 8 років і далі б радили,якщо б не буча ірпінь і решта закатованих які закрили їм рот!!!Це показує всім що немає ніяких переговорів де є раша там тільки випалювати тих жуків потрібно!
показати весь коментар
03.08.2022 20:51 Відповісти
+40
Євросоюз забув додати шо занепокоївся...
показати весь коментар
03.08.2022 20:50 Відповісти
+39
сейчас или никогда денацифицировать Карабах от орков
показати весь коментар
03.08.2022 20:52 Відповісти
***,які тупі.Та залиште все так,тоді ***** на два фронти гратиме,може.
показати весь коментар
03.08.2022 20:47 Відповісти
Закликати-це таке....ніяке
показати весь коментар
03.08.2022 21:25 Відповісти
Больше 30 лет договаривались , не надо было рашистам Алиева цинично дурить ! Полной Победы ,Азербайджан!
показати весь коментар
03.08.2022 21:35 Відповісти
обсю туди зашліть - ті дієві, ті все налаштують...
показати весь коментар
03.08.2022 20:48 Відповісти
Так, це як умовляти прямо сьогодні помирити нас з кацапами. Дебіли!
показати весь коментар
03.08.2022 23:10 Відповісти
угу...... Азербайджан виноват.....
а лаптеногие тут совсем не при чем.....
показати весь коментар
03.08.2022 20:49 Відповісти
бо так занепокоївся, що в нього слів не висточило.
показати весь коментар
03.08.2022 20:58 Відповісти
А що переговори? Про що? Щоб вірмени залишили/звільнили окуповані території? Як вести такі переговори?
Будете і ***** закликати до такого?
показати весь коментар
03.08.2022 20:50 Відповісти
Ай слющай ЕС успакойса дарагой. Сейчас Украния Крым туолам, Донбась туолам. Ми Карабах тож туолам, и патом перегавор! Килианус Аллахам васа!
показати весь коментар
03.08.2022 20:50 Відповісти
Там стирчать вуха ху@ ла 😠бо він хоче показати свою міць , нібито може воювати на багатьох фронтах чужими життями , тварюка 😡
показати весь коментар
03.08.2022 20:51 Відповісти
Азербайджан смог деоккупировать свои земли, когда хло имело максимум сил для войны. Причем Азербайджан штурмовал десятилетиями укрепленные высоты. Что сейчас хло может сделать? Беспорядочно обстрелять Азербайджан ракетами? Так ответку получат такую, что Кавказ колыхнет в лучшем для хрюсии случае. У хрюсии нет сил, чтобы воевать с Азербайджаном сейчас. Вангую, что хрюсня завоет про необходимость пе-ре-говоры по Карабаху в ближайшее время. Но, думаю, Азербайджан уже понял цену кацапским договоренностям.
показати весь коментар
03.08.2022 21:06 Відповісти
"или никогда" конечно громко сказано)
показати весь коментар
03.08.2022 20:58 Відповісти
Цікаво, а хоч раз спрацювали порожні балачки? Але в Європі вперті - пробують та пробують. Як казав один вчений, "Чому ти хочеш отримати інший результат, коли кожного разу робиш те саме?"
показати весь коментар
03.08.2022 20:58 Відповісти
Та ні, він казав інакше. Він казав: "Безумие - это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение." © Ейнштейн.
показати весь коментар
03.08.2022 21:20 Відповісти
Хто там закликає ? "ХранітЙєлі ************ ліца" ?
показати весь коментар
03.08.2022 20:59 Відповісти
Уже договаривались. Ну как с этой парашей можно вообще о чём то договариваться.
показати весь коментар
03.08.2022 20:59 Відповісти
Там головний "миротворець" Кацапія. А де цапія там ніколи не буде миру.
показати весь коментар
03.08.2022 21:00 Відповісти
Ще в 70 роки хтось з американських політичних діячів сказав: "Якщо ви хочете розв"язать війну - звертайтесь до росіян Якщо ви хочете війну припинить - звертайтесь до євреїв...." (Конфліктів між євреями і арабами а також між українцями та росіянами це не стосується В даному випадку і для арабів і для росіян фізичне знищення противника - справа принципу, а не метод досягнення мети перемоги у війні )
показати весь коментар
04.08.2022 04:06 Відповісти
Азербайджанці не слухайте цих віслюків і лупаште до кінця посилайте всіх нах і звільняйте свою країну від ворога.20 років вам втирали і тявкали за стол перемовин толку нуль ! І тепер вас кинули з виводом військ.Тому лупаште і лупаште ! Европа і ООН це політичні імпотенти !
показати весь коментар
03.08.2022 21:00 Відповісти
Не 20 а 30.
показати весь коментар
03.08.2022 22:06 Відповісти
закликаю Азербайджан насипати руським проксі в усі ущелини.... руський мір має жити виключно на московських болотах......
показати весь коментар
03.08.2022 21:01 Відповісти
Не "ущелин" а "щілини" Бо "ущелина" - це "вузьке місце між горами з крутими обривами" (Хоча саме по ущелинах вірмени зараз і ховаються в основному)

Армянское радио спрашивают, - когда армяне победят азербайджанцев?
Армянское радио отвечает, - "победа не за горами!". Правда вокруг Армении, к сожалению, горы.
показати весь коментар
04.08.2022 04:10 Відповісти
ахахахахахахахахахахахааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!

"Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватись режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів з метою знайти на їх основі шляхи врегулювання ситуації", - також йдеться в документі. Джерело:
показати весь коментар
03.08.2022 21:01 Відповісти
щяз
показати весь коментар
03.08.2022 21:03 Відповісти
Предложите ещё поцеловаться в губы, долбо*бы.
показати весь коментар
03.08.2022 21:03 Відповісти
Я тільки зараз зрозумів у чому нюанс. Питання висловити підтримку однієї із сторон може бути заблоковано наприклад уграми, тому ЄС робить такі заяви, які настільки максимально нейтральні, щоб у жодного члєна єс не було заперечень. Тобто, від імені ЄС висловлюють тільки чухню, з якою згодні всі без виключення.
показати весь коментар
03.08.2022 21:04 Відповісти
Там вище STELS 400 вже сказав що Євросоюз і ООН політичні імпотенти в ******** умовах. Сидять ці дядьки в офісах і жирують на внесках учасників і в результаті нічого не вирішують. Особлво ООН(організація особливо непотрібних).
показати весь коментар
03.08.2022 22:03 Відповісти
Ох ребята, вы ещё увидите двойные стандарты евросоюза. Доверяйте им, но проверяйте. Они ещё те самые суки.
показати весь коментар
03.08.2022 21:05 Відповісти
Я тут виступив у черговий раз на захист "правого діла" - але це не значить, що у самих азербайджанців "справи гладкі" У вас теж "лайна вигрібать" - втомитеся лопатою махать Але я не про ваші внутрішні справи - це ваше власне Я про ті справи, що стосуються як вас так і нас! Колись до мене товариш в гості приїжджав Полковник азербайджанської армії Дружили ще з училища Так єдиний раз, коли я бачив його вперше оскаженілим - коли він зчепився на ринку з торгашами-азербайджанцями! Про те, що я трохи знайомий з кримськотатарською мовою (а вона споріднена з азербайджанською) він не знав Найневинніше - він їх назвав "свинями" і "ганьбою свого народу" Адже представники Азербайджану здебільшого ведуть тут себе аналогічно вірменам! Їх навіть деякі наші люди плутають! І коли вказуєш різницю - дивуються: "Так чого ж вони там між собою гризуться? Тут вони - "одна кістка й латка!" (родичі)
показати весь коментар
05.08.2022 03:43 Відповісти
Кацапські "миротворці" зробили все для того щоб Вірменія не виконала свої зобовязання з виводу військ і звільнення Карабаху. ЄС цього не бачив. Точніше не хотів бачити. Тиждень назад Алієв нагадав про невиконання зобов'язань. Всі пропустили мимо вух і ніхто не закликав кацапів прискорити процес...
показати весь коментар
03.08.2022 21:05 Відповісти
Кацапи втікають з Карабаха.

показати весь коментар
03.08.2022 21:05 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 21:08 Відповісти
Красиво это как? К чукотской матери?
показати весь коментар
03.08.2022 21:13 Відповісти
не, сказали иди 44°56'N 31°44'E
показати весь коментар
03.08.2022 21:26 Відповісти
Как показывает практика хорошие переговоры проходят только после хорошей победы! Вся эта болтовня о дипломатии и остальной неосязаемой материи бесполезна , еще никто никогда ни о чем не договорился , только о заморозке конфликта на какое то время. Конфликты надо решать , а не замораживать!!!
показати весь коментар
03.08.2022 21:14 Відповісти
Ну це кому як.
показати весь коментар
04.08.2022 05:24 Відповісти
Якось то не солідно. Влада ЄС закликає. Хто підписав звернення? Влада, то скільки, чи один?
показати весь коментар
03.08.2022 21:16 Відповісти
Так як: жильцы нашего дома.
показати весь коментар
03.08.2022 21:17 Відповісти
Ведмедев с путлером опять хотят напасть на Грузию и Казахстан...но быстро удалили пост Ведмедева из инета...
Крысы мавзолейные...вы когда нажретесь крови людской ...
Быдло Шариковское...
показати весь коментар
03.08.2022 21:22 Відповісти
Казахстан? Не обоср...ться? А Грузыя, готова?
показати весь коментар
03.08.2022 21:25 Відповісти
Не обоср...ться? Куйло.
показати весь коментар
03.08.2022 21:40 Відповісти
Це якийсь липовий закид. Звідки удалили пост? А, з інета.
показати весь коментар
03.08.2022 21:31 Відповісти
Мочи кацапів! Перемовини над їх трунами.
показати весь коментар
03.08.2022 21:30 Відповісти
азербайджанці не ведіться - женіть ту прокацапську саранчу поганою мітлою
показати весь коментар
03.08.2022 21:31 Відповісти
Давай-давай бакинские ребятки, жару им жару! Ведь в реале шмалят по совсем иным, по тем кто подогревал и подогревает армян, за спиной стоя и оружие им продавая! Момент азербайджанцы выбрали отличный. под шум волны у нас! Так и надо. И нам на руку. Жаль армян, вроде народ мудрый, ведь понимают кто есть кто в этой кашке. НО! Были бы у нас сейчас возможности крепче, и власть военных, та согласовать не в шухер с бакинскими, и дружно на два фронта и согласовано повеселить братанов северных! Да врядли теперь.
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
Ні, абсолютно не жаль. Друг твого ворога - теж твій ворог.
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
Вони не "мудрий" народ, а "хитровиїбаний"
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления»
.Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».

- Куме! А скажіть мені таку штуку - чому в інших країнах вірмени добре влаштовані і живуть заможно; а у самій Вірменії - бардак?
- Бо у Вірменії дурить нема кого : навкруги - одні вірмени!
показати весь коментар
04.08.2022 04:15 Відповісти
ось вам і отвєточка від ердогана)
молодці що дали по бридкому писку брудним кацапам
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
Вперед брати з Азейбарджану. Покажіть путінським сраколизам свої Байрактари
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
А Азербайджан тут причем , армяне должны покинуть Карабах и война закончится . Пусть строят солнечную Армению
показати весь коментар
03.08.2022 21:41 Відповісти
вопреки Трехстороннему заявлению, присутстствие вооруженных сил Армении и армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ, является источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда ВС Армении и разоружение армянских незаконных вооруженных формирований является совершенно необходимым.
показати весь коментар
03.08.2022 21:43 Відповісти
Це цитата з заяви Міноборони Азербайджану.

показати весь коментар
03.08.2022 21:49 Відповісти
А азабочьєность гдьє?...
показати весь коментар
03.08.2022 21:46 Відповісти
А папа де, хрест і місяць протягнути по П''яцца Сан П'єтро...
показати весь коментар
03.08.2022 21:55 Відповісти
Покажчик стурбометра зафiксував 35 мiллiмеркелiв.
показати весь коментар
03.08.2022 21:57 Відповісти
Да, как то не огонь
показати весь коментар
03.08.2022 23:17 Відповісти
Закликаю орків негайно втрутитися!
показати весь коментар
03.08.2022 21:58 Відповісти
Активность стратегической авиации рф.
Вероятны тревоги по стране в течение следующих 3-4 часов.

-21:32 Взлёт борта 92795;
-21:32 Взлёт борта 92965;
Запись радиограммы бортов 92795, 92965 - https://t.me/war_monitor/1331
показати весь коментар
03.08.2022 22:20 Відповісти
Кажется мне, для путина Азербайджан больше союзник чем Армения, и с Алиевым у него дружеские отношения, обнимаются, с днём рождения друг друга поздравляют.
показати весь коментар
03.08.2022 22:23 Відповісти
Когда кажется , крестись. Может ЯТАГАН минует твою тыкву троль
показати весь коментар
04.08.2022 00:27 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 08:37 Відповісти
Звучит очень смешно. Особенно сейчас.
показати весь коментар
03.08.2022 22:25 Відповісти
Азербайджан. Правильное решение


Авторитет мордора, уже как региональной державы, сегодня был оспорен Азербайджаном, который как никто хорошо знает, что означают переговоры с москвой или не дай бог - ее посредничество или еще хуже - миротворчество. Как известно, осенью 2020 года вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую оккупационную армию в Карабахе и та буквально оказалась в шаге от полного окружения. В общем, чисто с военной точки зрения, у Азербайджана уже не было никаких причин сомневаться в том, что армянские войска будут окружены если не сегодня, так завтра, а послезавтра будут полностью разгромлены.

Вассальная Армения кинулась к своему сюзерену, чтобы тот не дал свершиться тотальному разгрому и тот - вмешался. В общем, было достигнуто соглашение о том, что армяне потихоньку уйдут из Карабаха и по крайней мере, выведут оттуда свои войска. А контролировать процесс взялись мордорские «Миротворцы». Частично так оно и случилось, какая-то часть армянских войск таки вышла, но не вся. Спустя время тема заглохла и армяне откровенно перестали выполнять свои обязательства, взятые в соответствии с актом о капитуляции. Правдами и неправдами они начали закрепляться на той части оккупированной территории, которая временно осталась под их контролем.

Возникает вопрос о том, зачем Азербайджан вообще согласился на такую странную договоренность, когда мог банально добить остатки деморализованной армии противника, но тут имеются два соображения. Первое носит общий характер и состоит в том, что уничтожение пары десятков тысяч армянских военных хоть и было бы оправданным и справедливым, но все же оставило бы проблему долгосрочного характера. Ведь никто же не ставил вопрос об уничтожении Армении, а это значит, что на десятки лет была бы утрачена возможность вывести двусторонние отношения если не на добрососедский, то хотя бы на нейтральный уровень. Ну а второе соображение состоит в том, что коридор, соединяющий этот анклав с Арменией, был предоставлен в обмен на предоставление коридора к Нахичевани.

Но вот с тех пор прошло два года, коридор для армян функционирует, а сами армяне даже не думают предоставлять коридор в ответ. Более того, какое-то время назад они усилили свою группировку на оккупированной территории, после чего приступили к своей привычной практике - обстрелу территории Азербайджана. И это при том, что к этому времени там вообще не должно оставаться никаких вооруженных армянских формирований. И тут не нужно быть политологом или экспертом, чтобы не понимать роли москвы в этом пасьянсе. Именно московские миротворцы должны были не просто обеспечить безопасность в этом регионе, но и вывести армянских военных и вытащить оттуда все оружия. Но как водится, они никогда не будут делать ничего такого, что обещали как миротворцы.

И вот на встрече первых лиц в Тбилиси глава Азербайджана предупредил армянскую сторону, что если она не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, то Азербайджан плюнет на условности и будет действовать так, как посчитает нужным. Если Армения не выполняет свою часть обязательств, то и Азербайджан откажется от своих обязательств и плевать на «Миротворцев».

И вот сегодня азербайджанская армия начала наносить воздушные удары по позициям уже непонятно кого и уничтожать личный состав тех подразделений, которые обстреливали позиции азербайджанской армии. В сеть выложены кадры этих ударов.

Ну а пока известно о том, что армяне уже имеют потери: 4 убитыми и 15 раненными, также известно о том, что какое-то количество армян попало в плен. Развитие событий еще раз говорит о том, что никакими переговорами и соглашениями, в которых смердит мордором, никогда и ничего не решить. Решения может быть всего два. Либо враг должен быть уничтожен, либо изгнан с оккупированной территории, либо и то и другое - одновременно. Других вариантов нет, а тем более - с участием орков.
показати весь коментар
03.08.2022 22:27 Відповісти
Азербайджан має виказати стурбованість занепокоєністю ЄС, закликати їх до перемовин про перемовини, а поки ті роздупляться, бодренько повертати окуповані території.
показати весь коментар
03.08.2022 22:35 Відповісти
Армения и роися по результатам мирного договора должны были вывести войска с Карабаха до июня этого года, вот так верь этим...
показати весь коментар
03.08.2022 22:41 Відповісти
Не переживайте, Азейбарджан якраз цю ситуацію використає на 1000% це вам не грузія з молдовою… чечнею…
показати весь коментар
03.08.2022 22:49 Відповісти
Евросоюз, иди ты найюх! Надо бить по ***** ОККУПАНТОВ - Армению и паРАШУ их руками это сделавшую, а азербайджанцы без сопливо ОЗАБОЧЕННЫХ должны решать как защищать и ОСВОБОЖДАТЬ СВОЮ землю!
показати весь коментар
03.08.2022 22:57 Відповісти
Фарісейство вищого готунку від ЄС.
Рашка вже 30 років тримає Південний Кавказ на короткому поводку, спочатку спровокувавши там конфлікти, а потім виступивши "миротворцем" (Абхазія, Південна Осетія) або ж "посередником" (Карабах).
З-за цього всі три країни Південного Кавказу не можуть нормально розвиватись. Лише Азербайджан за рахунок нафти і газу більш-менш живе. Що Вірменія, що Грузія - в глибокій дупі.
ЄС все це чудово розуміє. Але знову старий баян про мирні переговори...
показати весь коментар
03.08.2022 23:09 Відповісти
Дали один раз звіздюлів, дадуть і другий. Тим більше, що рашка зараз зовсім не в формі. Шоб ще Японія на Куріли наїхала... але їм зараз не до того.
показати весь коментар
03.08.2022 23:11 Відповісти
Блаблабла, с каких делов Азербайджан должен терпеть захватчиков, если четко был договор что до июня/ля они должны освободить Карабах?
показати весь коментар
03.08.2022 23:12 Відповісти
Пока мордор безнадёжно застрял в Украине кто то в Азербайджанском Генеральном Штабе наконец то понял что можно окончательно решить Карабахский вопрос.
показати весь коментар
03.08.2022 23:22 Відповісти
Я уже успел написать почти то же самое (чуть ниже), но это не плагиат, честное слово!
показати весь коментар
03.08.2022 23:39 Відповісти
Переговоры? Да запросто - до последнего кацапа. Армянам напрячься.
показати весь коментар
03.08.2022 23:24 Відповісти
Щас! Азеры выбрали момент, когда запоребрик увяз в Украине, и решил доделать недоделанное во время последней войны за Карабах. Надеюсь, эта история теперь будет доведена до логического конца - полная зачистка НКР, включая Степанакерт.
показати весь коментар
03.08.2022 23:37 Відповісти
хто вже пошле те ООН на 3 літери привселюдно?

треба тому цирку закінчуватись... як і зебобікам у нас
показати весь коментар
03.08.2022 23:44 Відповісти
азербайджан вже почав операцію по ізгону Галустянів і Симоньянів з Нагорного Карабаху, Бо Алієв повірив миротворцям і понизив градус, а уроджені шахраї осміліли і за спинами так званих миротворців наносять удари, Та хто їх вгорювати там буде, просто повбивають ось і все.
показати весь коментар
03.08.2022 23:55 Відповісти
А то що?Ви будете безмежно стурбовані?
показати весь коментар
04.08.2022 07:27 Відповісти
Нічого не маю проти вірмен, але Азербайджан МАЄ перемогти у цій війні бо це приниження рашки та її союзника!
показати весь коментар
04.08.2022 10:48 Відповісти
 
 