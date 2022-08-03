Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів
Влада ЄС закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху негайно покласти край бойовим діям та відновити переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Європейської зовнішньополітичної служби.
"Європейський союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану та Вірменії навколо Лачинського коридору та в інших місцях вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей та появи постраждалих", - наголошується в заяві.
"Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватись режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів з метою знайти на їх основі шляхи врегулювання ситуації", - також йдеться в документі.
"Необхідно знизити напруженість, повністю дотримуватись режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів з метою знайти на їх основі шляхи врегулювання ситуації", - також йдеться в документі.
Авторитет мордора, уже как региональной державы, сегодня был оспорен Азербайджаном, который как никто хорошо знает, что означают переговоры с москвой или не дай бог - ее посредничество или еще хуже - миротворчество. Как известно, осенью 2020 года вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую оккупационную армию в Карабахе и та буквально оказалась в шаге от полного окружения. В общем, чисто с военной точки зрения, у Азербайджана уже не было никаких причин сомневаться в том, что армянские войска будут окружены если не сегодня, так завтра, а послезавтра будут полностью разгромлены.
Вассальная Армения кинулась к своему сюзерену, чтобы тот не дал свершиться тотальному разгрому и тот - вмешался. В общем, было достигнуто соглашение о том, что армяне потихоньку уйдут из Карабаха и по крайней мере, выведут оттуда свои войска. А контролировать процесс взялись мордорские «Миротворцы». Частично так оно и случилось, какая-то часть армянских войск таки вышла, но не вся. Спустя время тема заглохла и армяне откровенно перестали выполнять свои обязательства, взятые в соответствии с актом о капитуляции. Правдами и неправдами они начали закрепляться на той части оккупированной территории, которая временно осталась под их контролем.
Возникает вопрос о том, зачем Азербайджан вообще согласился на такую странную договоренность, когда мог банально добить остатки деморализованной армии противника, но тут имеются два соображения. Первое носит общий характер и состоит в том, что уничтожение пары десятков тысяч армянских военных хоть и было бы оправданным и справедливым, но все же оставило бы проблему долгосрочного характера. Ведь никто же не ставил вопрос об уничтожении Армении, а это значит, что на десятки лет была бы утрачена возможность вывести двусторонние отношения если не на добрососедский, то хотя бы на нейтральный уровень. Ну а второе соображение состоит в том, что коридор, соединяющий этот анклав с Арменией, был предоставлен в обмен на предоставление коридора к Нахичевани.
Но вот с тех пор прошло два года, коридор для армян функционирует, а сами армяне даже не думают предоставлять коридор в ответ. Более того, какое-то время назад они усилили свою группировку на оккупированной территории, после чего приступили к своей привычной практике - обстрелу территории Азербайджана. И это при том, что к этому времени там вообще не должно оставаться никаких вооруженных армянских формирований. И тут не нужно быть политологом или экспертом, чтобы не понимать роли москвы в этом пасьянсе. Именно московские миротворцы должны были не просто обеспечить безопасность в этом регионе, но и вывести армянских военных и вытащить оттуда все оружия. Но как водится, они никогда не будут делать ничего такого, что обещали как миротворцы.
И вот на встрече первых лиц в Тбилиси глава Азербайджана предупредил армянскую сторону, что если она не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, то Азербайджан плюнет на условности и будет действовать так, как посчитает нужным. Если Армения не выполняет свою часть обязательств, то и Азербайджан откажется от своих обязательств и плевать на «Миротворцев».
И вот сегодня азербайджанская армия начала наносить воздушные удары по позициям уже непонятно кого и уничтожать личный состав тех подразделений, которые обстреливали позиции азербайджанской армии. В сеть выложены кадры этих ударов.
Ну а пока известно о том, что армяне уже имеют потери: 4 убитыми и 15 раненными, также известно о том, что какое-то количество армян попало в плен. Развитие событий еще раз говорит о том, что никакими переговорами и соглашениями, в которых смердит мордором, никогда и ничего не решить. Решения может быть всего два. Либо враг должен быть уничтожен, либо изгнан с оккупированной территории, либо и то и другое - одновременно. Других вариантов нет, а тем более - с участием орков.
Рашка вже 30 років тримає Південний Кавказ на короткому поводку, спочатку спровокувавши там конфлікти, а потім виступивши "миротворцем" (Абхазія, Південна Осетія) або ж "посередником" (Карабах).
З-за цього всі три країни Південного Кавказу не можуть нормально розвиватись. Лише Азербайджан за рахунок нафти і газу більш-менш живе. Що Вірменія, що Грузія - в глибокій дупі.
ЄС все це чудово розуміє. Але знову старий баян про мирні переговори...
треба тому цирку закінчуватись... як і зебобікам у нас