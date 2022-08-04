УКР
7 364 49

В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, - розвідка

херсон

У місті окупанти також шукають підземні захищені приміщення, в яких можна обладнати бомбосховища

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси", - йдеться у повідомленні.

Розвідники пишуть, що в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби, серед іншого надувні човни та матраци.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перевозять військову техніку біля Херсона окремою переправою

+15
Но мой плот
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
04.08.2022 00:51 Відповісти
04.08.2022 00:51 Відповісти
+14
Насправді Чапаєв доплив до протилежного берегу. Його там добили інші бійці, що врятувались.
04.08.2022 00:59 Відповісти
04.08.2022 00:59 Відповісти
+13
Херсонський бавовняний комбінат. Це і спеціально не придумаєш таке...
04.08.2022 01:45 Відповісти
04.08.2022 01:45 Відповісти
Уточек им от Медведева передайте
04.08.2022 00:43 Відповісти
04.08.2022 00:43 Відповісти
А могли бы вкладываться в асфальт.
04.08.2022 00:45 Відповісти
04.08.2022 00:45 Відповісти
мешками пластиковыми пусть запасаются..... продукт универсальный!
его тоже можно надуть и плыть..., ну а нет, то хоть будет во что запчасти собирать.....
04.08.2022 00:48 Відповісти
04.08.2022 00:48 Відповісти
Так, і в ті мішки вже герметично пакуватися кацапам.
04.08.2022 02:33 Відповісти
04.08.2022 02:33 Відповісти
Надувается мешок простым взмахо, называетмя ломзак:

04.08.2022 10:04 Відповісти
04.08.2022 10:04 Відповісти
Питун негодуэ и размахивает надувной ядерной бонбой...
04.08.2022 00:50 Відповісти
04.08.2022 00:50 Відповісти
Бабой? Да он же импотент.
04.08.2022 00:53 Відповісти
04.08.2022 00:53 Відповісти
🖕🖕🖕🤣🤣🤣
04.08.2022 00:54 Відповісти
04.08.2022 00:54 Відповісти
Згадав скільки ніків було за останній місяць,чи підеш за на дувним російським човнем?🤣🤣🤣
04.08.2022 00:56 Відповісти
04.08.2022 00:56 Відповісти
04.08.2022 01:25 Відповісти
04.08.2022 01:25 Відповісти
Но мой плот
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
04.08.2022 00:51 Відповісти
04.08.2022 00:51 Відповісти
Фрэнк Заппа и «Матери»*
Занимали лучшие места.
Но какой-то дурак с ракетницей
Сровнял это место с землей.

Дым над водой
И огонь в небе.
Дым над водой...

04.08.2022 01:16 Відповісти
04.08.2022 01:16 Відповісти
Deep Purple херні не заспівають.
04.08.2022 01:33 Відповісти
04.08.2022 01:33 Відповісти
скоро на екранах України!
рімейк "Чапаєв і Дніпро"
04.08.2022 00:52 Відповісти
04.08.2022 00:52 Відповісти
Насправді Чапаєв доплив до протилежного берегу. Його там добили інші бійці, що врятувались.
04.08.2022 00:59 Відповісти
04.08.2022 00:59 Відповісти
інтєресно мислітє !

Кадирка із своїми душогубами займуться "чапаями" на лівому березі із задоволенням
04.08.2022 01:09 Відповісти
04.08.2022 01:09 Відповісти
Чапаєв за національністю був чуваш.
І такий цікавий факт, - справжнє прізвище його було Чєпаєв, а не Чапаєв. Брати Васільєви, коли знімали фільм, чи то помилилися, чи то спеціально змінили йому прізвище, - про це точно невідомо. Але відомо інше, - після виходу фільму і його шаленої популярності радянська влада всім родичам дійсного Чапаєва замінила документи з "Чєпаєва" на "Чапаєва", - тобто, підігнала реальність під вигадку.
Ну, а що ви хотіли? - Суцільна брехня, - це основний фундамент існування росії.
04.08.2022 01:37 Відповісти
04.08.2022 01:37 Відповісти
Насправді, Чапаєв був звичайной бандотой, а книга про нього, то вигадані казки.
04.08.2022 06:17 Відповісти
04.08.2022 06:17 Відповісти
- Дедушка, а правда, что ты Чапаева видел?
- Видел, внучек. Стою я на берегу с пулеметом, а он к берегу плывет. Ну, я по нему очередью, больше его уже и не видел.
04.08.2022 01:01 Відповісти
04.08.2022 01:01 Відповісти
Рассмешил)
04.08.2022 01:40 Відповісти
04.08.2022 01:40 Відповісти
Мне больше нравится :***** и Днипро.
04.08.2022 07:16 Відповісти
04.08.2022 07:16 Відповісти
04.08.2022 01:20 Відповісти
04.08.2022 01:20 Відповісти
04.08.2022 01:31 Відповісти
04.08.2022 01:31 Відповісти
везет людям - на рыбалку собираются. Кстати прямо сейчас хорошо возле ж\д моста клюёт.
04.08.2022 01:31 Відповісти
04.08.2022 01:31 Відповісти
херсонські раки цього року будуть гладкі, із салом на чотири пальці завтовшки
04.08.2022 01:33 Відповісти
04.08.2022 01:33 Відповісти
та да, есть вероятность, что крупные взрослые особи начнут нападать на уток и ондатр, спасти популяции которых сможет только резкий переход региона к мирной жизни и следовательно свободная продажа пива.
04.08.2022 02:12 Відповісти
04.08.2022 02:12 Відповісти
Про сомів забув! Крім того - казав мені один іхтіолог, що м"ясо їдять навіть карасі - все залежить від ступеню розкладання м"яких тканин трупа
04.08.2022 05:12 Відповісти
04.08.2022 05:12 Відповісти
с сомами вообще грустная история: так как пластик не переваривается, то при разделке пойманной рыбы часто будут попадаться различные шевроны.
А кому повезет - разные знаки, вроде "отличный пехотинец" или даже "пятьдесят ВДВ-караулов". Можно выгодно на виолити продать, и хотя бы покупку опарыша отбить.
04.08.2022 07:34 Відповісти
04.08.2022 07:34 Відповісти
Та отож Херсонщина славилась сільгосппродукцією, а з 2022 року раками та бичками.
04.08.2022 03:57 Відповісти
04.08.2022 03:57 Відповісти
04.08.2022 07:21 Відповісти
04.08.2022 07:21 Відповісти
Раки гарні скоро підростуть...
04.08.2022 02:28 Відповісти
04.08.2022 02:28 Відповісти
з моста краще, якщо гарно стануть по обидві сторони вздовж, то улов може бути дууууже гарний
04.08.2022 06:33 Відповісти
04.08.2022 06:33 Відповісти
лодки это промежуточное кому повезет многие остануться опарышей кормить...
04.08.2022 01:31 Відповісти
04.08.2022 01:31 Відповісти
Херсонський бавовняний комбінат. Це і спеціально не придумаєш таке...
04.08.2022 01:45 Відповісти
04.08.2022 01:45 Відповісти
Я теж звернув на це увагу. Ось бабовну і отримують.
04.08.2022 03:41 Відповісти
04.08.2022 03:41 Відповісти
Бутылками запасайтесь, скоро будете на раз два три присядать
04.08.2022 01:48 Відповісти
04.08.2022 01:48 Відповісти
Дожилися! Тепер москалі дороги та мости нам будують.
04.08.2022 02:01 Відповісти
04.08.2022 02:01 Відповісти
Які мости вони будують, що за маячня?
04.08.2022 05:56 Відповісти
04.08.2022 05:56 Відповісти
Стратегія!!!!
04.08.2022 02:04 Відповісти
04.08.2022 02:04 Відповісти
Купатися збираються.
ЗСУ відкривають їм сезон.
04.08.2022 02:27 Відповісти
04.08.2022 02:27 Відповісти
Чтоб вы все утопились!
04.08.2022 04:30 Відповісти
04.08.2022 04:30 Відповісти
Наверное надувных баб тоже всех разобрали.
04.08.2022 06:43 Відповісти
04.08.2022 06:43 Відповісти
Не помогут кацапам ни надувные матрасы, ни надувные бабы, ничего. Им уже наши славный ВСУ выписали билеты на концерт Кобздона, и скоро кацапня их получит..
04.08.2022 07:19 Відповісти
04.08.2022 07:19 Відповісти
04.08.2022 07:56 Відповісти
04.08.2022 07:56 Відповісти
Institute for the Study of War пока не в курсах
https://twitter.com/i/status/1554256586314596353
04.08.2022 08:08 Відповісти
04.08.2022 08:08 Відповісти
Военное начальство воюет Арестовичем, ну %издит каждый день о наступлении. Зачем дразнить людей и издеваться над людьми?Если наступать , то наступать , но зачем об этом говорить
04.08.2022 09:17 Відповісти
04.08.2022 09:17 Відповісти
Надувается мешок простым взмахом, называетмя ломзак:

https://besplatka.ua/aws/746x-/28/65/24/39/lamzak-naduvnoi-lezhak--lamzac-lazhmak-lomzak-lezak-lomzhak-photo-1cf7.jpg
04.08.2022 10:18 Відповісти
04.08.2022 10:18 Відповісти
 
 