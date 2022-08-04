В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, - розвідка
У місті окупанти також шукають підземні захищені приміщення, в яких можна обладнати бомбосховища
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси", - йдеться у повідомленні.
Розвідники пишуть, що в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби, серед іншого надувні човни та матраци.
его тоже можно надуть и плыть..., ну а нет, то хоть будет во что запчасти собирать.....
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
Занимали лучшие места.
Но какой-то дурак с ракетницей
Сровнял это место с землей.
Дым над водой
И огонь в небе.
Дым над водой...
рімейк "Чапаєв і Дніпро"
Кадирка із своїми душогубами займуться "чапаями" на лівому березі із задоволенням
І такий цікавий факт, - справжнє прізвище його було Чєпаєв, а не Чапаєв. Брати Васільєви, коли знімали фільм, чи то помилилися, чи то спеціально змінили йому прізвище, - про це точно невідомо. Але відомо інше, - після виходу фільму і його шаленої популярності радянська влада всім родичам дійсного Чапаєва замінила документи з "Чєпаєва" на "Чапаєва", - тобто, підігнала реальність під вигадку.
Ну, а що ви хотіли? - Суцільна брехня, - це основний фундамент існування росії.
- Видел, внучек. Стою я на берегу с пулеметом, а он к берегу плывет. Ну, я по нему очередью, больше его уже и не видел.
А кому повезет - разные знаки, вроде "отличный пехотинец" или даже "пятьдесят ВДВ-караулов". Можно выгодно на виолити продать, и хотя бы покупку опарыша отбить.
ЗСУ відкривають їм сезон.
