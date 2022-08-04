РУС
В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка

херсон

В городе оккупанты также ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где было создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы", - говорится в сообщении.

Разведчики пишут, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.

Ночью 4 августа в оккупированном Херсоне прогремели взрывы у железнодорожного моста.

разведка (4220) Херсон (3019)
Топ комментарии
+15
Но мой плот
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
показать весь комментарий
04.08.2022 00:51 Ответить
+14
Насправді Чапаєв доплив до протилежного берегу. Його там добили інші бійці, що врятувались.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:59 Ответить
+13
Херсонський бавовняний комбінат. Це і спеціально не придумаєш таке...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:45 Ответить
Уточек им от Медведева передайте
показать весь комментарий
04.08.2022 00:43 Ответить
А могли бы вкладываться в асфальт.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:45 Ответить
мешками пластиковыми пусть запасаются..... продукт универсальный!
его тоже можно надуть и плыть..., ну а нет, то хоть будет во что запчасти собирать.....
показать весь комментарий
04.08.2022 00:48 Ответить
Так, і в ті мішки вже герметично пакуватися кацапам.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:33 Ответить
Надувается мешок простым взмахо, называетмя ломзак:

показать весь комментарий
04.08.2022 10:04 Ответить
Питун негодуэ и размахивает надувной ядерной бонбой...
показать весь комментарий
04.08.2022 00:50 Ответить
Бабой? Да он же импотент.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:53 Ответить
🖕🖕🖕🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.08.2022 00:54 Ответить
Згадав скільки ніків було за останній місяць,чи підеш за на дувним російським човнем?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.08.2022 00:56 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 01:25 Ответить
Но мой плот
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
показать весь комментарий
04.08.2022 00:51 Ответить
Фрэнк Заппа и «Матери»*
Занимали лучшие места.
Но какой-то дурак с ракетницей
Сровнял это место с землей.

Дым над водой
И огонь в небе.
Дым над водой...

показать весь комментарий
04.08.2022 01:16 Ответить
Deep Purple херні не заспівають.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:33 Ответить
скоро на екранах України!
рімейк "Чапаєв і Дніпро"
показать весь комментарий
04.08.2022 00:52 Ответить
Насправді Чапаєв доплив до протилежного берегу. Його там добили інші бійці, що врятувались.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:59 Ответить
інтєресно мислітє !

Кадирка із своїми душогубами займуться "чапаями" на лівому березі із задоволенням
показать весь комментарий
04.08.2022 01:09 Ответить
Чапаєв за національністю був чуваш.
І такий цікавий факт, - справжнє прізвище його було Чєпаєв, а не Чапаєв. Брати Васільєви, коли знімали фільм, чи то помилилися, чи то спеціально змінили йому прізвище, - про це точно невідомо. Але відомо інше, - після виходу фільму і його шаленої популярності радянська влада всім родичам дійсного Чапаєва замінила документи з "Чєпаєва" на "Чапаєва", - тобто, підігнала реальність під вигадку.
Ну, а що ви хотіли? - Суцільна брехня, - це основний фундамент існування росії.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:37 Ответить
Насправді, Чапаєв був звичайной бандотой, а книга про нього, то вигадані казки.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:17 Ответить
- Дедушка, а правда, что ты Чапаева видел?
- Видел, внучек. Стою я на берегу с пулеметом, а он к берегу плывет. Ну, я по нему очередью, больше его уже и не видел.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:01 Ответить
Рассмешил)
показать весь комментарий
04.08.2022 01:40 Ответить
Мне больше нравится :***** и Днипро.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:16 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 01:20 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 01:31 Ответить
везет людям - на рыбалку собираются. Кстати прямо сейчас хорошо возле ж\д моста клюёт.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:31 Ответить
херсонські раки цього року будуть гладкі, із салом на чотири пальці завтовшки
показать весь комментарий
04.08.2022 01:33 Ответить
та да, есть вероятность, что крупные взрослые особи начнут нападать на уток и ондатр, спасти популяции которых сможет только резкий переход региона к мирной жизни и следовательно свободная продажа пива.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:12 Ответить
Про сомів забув! Крім того - казав мені один іхтіолог, що м"ясо їдять навіть карасі - все залежить від ступеню розкладання м"яких тканин трупа
показать весь комментарий
04.08.2022 05:12 Ответить
с сомами вообще грустная история: так как пластик не переваривается, то при разделке пойманной рыбы часто будут попадаться различные шевроны.
А кому повезет - разные знаки, вроде "отличный пехотинец" или даже "пятьдесят ВДВ-караулов". Можно выгодно на виолити продать, и хотя бы покупку опарыша отбить.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:34 Ответить
Та отож Херсонщина славилась сільгосппродукцією, а з 2022 року раками та бичками.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:57 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 07:21 Ответить
Раки гарні скоро підростуть...
показать весь комментарий
04.08.2022 02:28 Ответить
з моста краще, якщо гарно стануть по обидві сторони вздовж, то улов може бути дууууже гарний
показать весь комментарий
04.08.2022 06:33 Ответить
лодки это промежуточное кому повезет многие остануться опарышей кормить...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:31 Ответить
Херсонський бавовняний комбінат. Це і спеціально не придумаєш таке...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:45 Ответить
Я теж звернув на це увагу. Ось бабовну і отримують.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:41 Ответить
Бутылками запасайтесь, скоро будете на раз два три присядать
показать весь комментарий
04.08.2022 01:48 Ответить
Дожилися! Тепер москалі дороги та мости нам будують.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:01 Ответить
Які мости вони будують, що за маячня?
показать весь комментарий
04.08.2022 05:56 Ответить
Стратегія!!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 02:04 Ответить
Купатися збираються.
ЗСУ відкривають їм сезон.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:27 Ответить
Чтоб вы все утопились!
показать весь комментарий
04.08.2022 04:30 Ответить
Наверное надувных баб тоже всех разобрали.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:43 Ответить
Не помогут кацапам ни надувные матрасы, ни надувные бабы, ничего. Им уже наши славный ВСУ выписали билеты на концерт Кобздона, и скоро кацапня их получит..
показать весь комментарий
04.08.2022 07:19 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 07:56 Ответить
Institute for the Study of War пока не в курсах
https://twitter.com/i/status/1554256586314596353
показать весь комментарий
04.08.2022 08:08 Ответить
Военное начальство воюет Арестовичем, ну %издит каждый день о наступлении. Зачем дразнить людей и издеваться над людьми?Если наступать , то наступать , но зачем об этом говорить
показать весь комментарий
04.08.2022 09:17 Ответить
Надувается мешок простым взмахом, называетмя ломзак:

https://besplatka.ua/aws/746x-/28/65/24/39/lamzak-naduvnoi-lezhak--lamzac-lazhmak-lomzak-lezak-lomzhak-photo-1cf7.jpg
показать весь комментарий
04.08.2022 10:18 Ответить
 
 