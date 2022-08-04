В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка
В городе оккупанты также ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где было создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы", - говорится в сообщении.
Разведчики пишут, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.
его тоже можно надуть и плыть..., ну а нет, то хоть будет во что запчасти собирать.....
крейсер мацква давно ждёт
тянет ко дну барахло
в бункере сдохло *****
Занимали лучшие места.
Но какой-то дурак с ракетницей
Сровнял это место с землей.
Дым над водой
И огонь в небе.
Дым над водой...
рімейк "Чапаєв і Дніпро"
Кадирка із своїми душогубами займуться "чапаями" на лівому березі із задоволенням
І такий цікавий факт, - справжнє прізвище його було Чєпаєв, а не Чапаєв. Брати Васільєви, коли знімали фільм, чи то помилилися, чи то спеціально змінили йому прізвище, - про це точно невідомо. Але відомо інше, - після виходу фільму і його шаленої популярності радянська влада всім родичам дійсного Чапаєва замінила документи з "Чєпаєва" на "Чапаєва", - тобто, підігнала реальність під вигадку.
Ну, а що ви хотіли? - Суцільна брехня, - це основний фундамент існування росії.
- Видел, внучек. Стою я на берегу с пулеметом, а он к берегу плывет. Ну, я по нему очередью, больше его уже и не видел.
А кому повезет - разные знаки, вроде "отличный пехотинец" или даже "пятьдесят ВДВ-караулов". Можно выгодно на виолити продать, и хотя бы покупку опарыша отбить.
ЗСУ відкривають їм сезон.
https://twitter.com/i/status/1554256586314596353
https://besplatka.ua/aws/746x-/28/65/24/39/lamzak-naduvnoi-lezhak--lamzac-lazhmak-lomzak-lezak-lomzhak-photo-1cf7.jpg