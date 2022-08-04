В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка

В городе оккупанты также ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где было создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы", - говорится в сообщении.

Разведчики пишут, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.

