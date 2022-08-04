УКР
55 770 65

Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ. ФОТО 18+

Десантниками 81-ї бригади ДШВ знищено групу російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.

Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ 01

"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу", - йдеться у повідомленні.

Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ 02
Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ 03

Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ 04

+108
04.08.2022 08:25 Відповісти
+84
04.08.2022 08:44 Відповісти
+79
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
04.08.2022 08:26 Відповісти
04.08.2022 08:25 Відповісти
син наркоман - горе в сім'ї
04.08.2022 08:38 Відповісти
04.08.2022 08:44 Відповісти
Летят на "Ладе", будто-бы в карете,
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей
- автор ? -
04.08.2022 09:01 Відповісти
Автор? "Український народ"!Хіба не видно - вірш написаний без помилок - "літературною формою расейського нарєчія"
04.08.2022 09:52 Відповісти
***
Растут сынки сопливы и курносы,
а в доме нужно проводить ремонт.
И пишут, пишут матери доносы,
чтоб сыновей отправили на фронт.

Не то, что б было их совсем не жалко,
что бéз толку умрут в чужой стране,
но в доме нужен холодильник и стиралка..
а будет - фото в чёрной рамке на столе!
04.08.2022 10:19 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
04.08.2022 08:26 Відповісти
Слава нації!
Смерть ворогам!
04.08.2022 08:29 Відповісти
Хорошие кацапы. Жалко только, шо валяются везде и природу портят
04.08.2022 08:29 Відповісти
Животные покушают.
04.08.2022 09:14 Відповісти
Та ну фу, ще отруяться цією мразотою.
04.08.2022 16:08 Відповісти
красавцы.
04.08.2022 08:30 Відповісти
по сути это те же вагнеры - оно краткосрочно нанялось в террористы к Шойгу, точно зная куда и зачем.
правда все боятся сказать что рашка-срана террористкесса.
04.08.2022 08:31 Відповісти
Потрібно вагнеровців і "добровольців" паРаші оголосити терористами.
Вони не підпадають під Конвенцію правил ведення війни, тому їх можна не брати в полон, а знищувати на місці бою.
04.08.2022 08:39 Відповісти
З травня в Раді обговорюють взагалі введеня у законодавство визначення, що таке терористична організація, та створення реєстру терористичних організацій. 19.07 повернуто на повторне перше читання(

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39558
04.08.2022 08:47 Відповісти
сегодня боятся, а завтра перестанут и скажут. всё течет, всё меняется.
04.08.2022 08:40 Відповісти
можёт быть да, а можэт быт - нёт. боятся все таки дикарей то. зная что террористы мира тупо имеют связи с парашей
04.08.2022 09:17 Відповісти
Ну террористы мира так-то кончаются потихоньку. Израиль хамасовских лидеров на днях закончил, США алькаидовских. Террористы мечтают, чтоб их боялись, но их просто гасят.
08.08.2022 10:14 Відповісти
04.08.2022 08:35 Відповісти
Сыны ваевали!
04.08.2022 09:04 Відповісти
Кліщі покусали? )))
04.08.2022 08:35 Відповісти
В біокотел , зима на носі , опалювальний первод і все таке
04.08.2022 08:35 Відповісти
Потрібно 150 000 смажених орків зарити в чорнозем України.
04.08.2022 08:35 Відповісти
А жены и мамки то как обрадуются
04.08.2022 08:36 Відповісти
Опять пиз*оглазые татаро-монголы?
04.08.2022 08:37 Відповісти
Плевать вообще, главное, что русские.
04.08.2022 09:01 Відповісти
Та какие они русские?! Колонии кацапские
04.08.2022 09:22 Відповісти
Руские єто не єтнос, єто принадлежность к банде, мафии
06.08.2022 02:06 Відповісти
Саме так. Як "арійці" або "юхаслави".
08.08.2022 10:04 Відповісти
- а хочеш кацапе щоб нова лада була у папьі..... зажмур очі...... ти в Україні зажмурився.......
04.08.2022 08:37 Відповісти
Земля им бетоном!
04.08.2022 08:40 Відповісти
правильно повернутись, в целофанових тільки. контракти спаліть. шоб лади батькам алкашам не було.
04.08.2022 08:43 Відповісти
Правильное замечание,никаких личных данных, документы уничтожить..пропал без вести,это самое большое горе у кацапских мамок остаться без компенсации за своего алкаша
04.08.2022 09:00 Відповісти
Нє, не по державному ви мислите! Треба щоб ***** з бюджету гроші батькам віддав, хай біднішає. А кацапи ті гроші на бояришнік спустять та й сгорять к хєрам...
04.08.2022 09:55 Відповісти
ні-ні, хай як раз буде їм компенсація. Більше компенсацій - більше навантаження на бюджет кацапстана, а замість лади все одно все пробухають (може через це і швидше здохнуть)
04.08.2022 17:47 Відповісти
Колись з дохлого ссср солдати їхали в Афганістан, інтернаціональний долг віддавати. В Україні в них інша мета, кому пощастить, каліками залишитись, щоб водій маршрутки палкою по голові настукав.
04.08.2022 08:49 Відповісти
160.000 украинцев прошли через Афганистан, из них 3000 погибло, тогда был выбор у солдат, или тюрьма, или Афганистан,никто не ехал в афган по контракту убивать, страну рождения человек не вибирает, такая была страна, где был закон о всеобщей, воинской обязанности.
04.08.2022 16:08 Відповісти
Спасибо сыну за машину!
04.08.2022 09:00 Відповісти
Приходит военком в дом к каждому раzzийанину с конвертом и радостно, вы выиграли ааавтооомобииииль!!!
04.08.2022 09:06 Відповісти
Просили ж з самого початку - покладіть насіння в кишені, нє, приперлися з китайськими гівнофонами.
04.08.2022 09:12 Відповісти
Этим повезло - руки-ноги целые, в маршрутках их бить не будут.
04.08.2022 09:25 Відповісти
с ними понятно, а куда телефоны?
04.08.2022 09:27 Відповісти
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выкладывать в сеть ВСЕ их документы!
Пусть их родители имеют основания требовать денег из бюджета Расии!
Ну и поднимают шум с доставкой тела.
04.08.2022 09:50 Відповісти
Нічого не викладати, а тіла знищувати щоб і сліду не осталось на цій землі.
Тоді батьки не зможуть получати відшкодування. І тоді це дійсно стане для них горем і інші не будуть посилати своїх ублюдків і Україну на заробітки.
04.08.2022 16:02 Відповісти
Навпаки: викладати, і хай вимагають, хай витягують гроші з бюджету кацапстана. А мішок з лайном набагато більше демотивує, ніж "пропав без вісті", бо "пропав без вісті" ще надію дає.
04.08.2022 17:49 Відповісти
Молодці ЗСУ !Знищуйте кацапів!
04.08.2022 10:12 Відповісти
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
04.08.2022 10:27 Відповісти
Нотюрморт!
Подобається...
04.08.2022 10:56 Відповісти
Що ж вони їм сталінського фільму "олександр невський" перед відправкою в Україну не показують про "...кто к нам с мечом придёт тот от меча...". Ну самі ж мечем прийшли. То чого ж чекали?
04.08.2022 11:26 Відповісти
Наврят він таке казав, бо був посіпакаю ординським. То в фільмі вже домалювали
06.08.2022 02:09 Відповісти
На третьем фото лужа под башкой - контрольный?
04.08.2022 11:50 Відповісти
Ніт, просто був не в шоломі. Знехтував безпекою - хто ж йому винен?
04.08.2022 12:53 Відповісти
Контракти у кацапів нікчемні.... Без реєстраційного номера, без уповнваженої особи зі сторони мінвійни, заповнено ручкою на коліні.... Тупо галімий папірець... Папірець який невартий НІХ#Я
04.08.2022 12:06 Відповісти
Подяка нашим славним та мужнім бійцям , які так завзято знищують
орків на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
04.08.2022 12:19 Відповісти
"КРАСІВОЄ!!"
04.08.2022 12:50 Відповісти
Глядел бы и глядел
04.08.2022 13:00 Відповісти
To the people of russia: " Fight and Show your Opposition to your Fucking Shitty DICTATOR across your country, don't just be Cowardly, Drunken Spectators. To putin: "GO TO HELL. AMEN." 🖕 "Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙

https://youtu.be/TONvyvjQNnM
---------------------------------------------------------
Народу России: «Борись и показывай свою оппозицию своему гребаному дерьмовому ДИКТАТОРУ по всей стране, а не будь Трусливым, Пьяным Зрителем. Путину: «Иди К черту. АМИНЬ." 🖕
"Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙

https://youtu.be/TONvyvjQNnM
04.08.2022 17:03 Відповісти
Картіна Рєпіна "Красіво лєжат"
04.08.2022 18:50 Відповісти
Какое загляденье Как наши котики ****** каZZапсин 😍
04.08.2022 20:01 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
И превратились в белых ЖИГУЛЕЙ
04.08.2022 20:15 Відповісти
Утомившись немного, я минутку посплю...
04.08.2022 20:54 Відповісти
Ergo кстати мобильный украинский бренд, или отжат или лугандоновский.
05.08.2022 01:00 Відповісти
Подзаработали, и домой.
05.08.2022 01:37 Відповісти
Мобильники ихние, или у наших сограждан отобранные? Как думаете?
08.08.2022 10:10 Відповісти
 
 