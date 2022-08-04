Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ. ФОТО 18+
Десантниками 81-ї бригади ДШВ знищено групу російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.
"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу", - йдеться у повідомленні.
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей
- автор ? -
Растут сынки сопливы и курносы,
а в доме нужно проводить ремонт.
И пишут, пишут матери доносы,
чтоб сыновей отправили на фронт.
Не то, что б было их совсем не жалко,
что бéз толку умрут в чужой стране,
но в доме нужен холодильник и стиралка..
а будет - фото в чёрной рамке на столе!
Смерть ворогам!
правда все боятся сказать что рашка-срана террористкесса.
Вони не підпадають під Конвенцію правил ведення війни, тому їх можна не брати в полон, а знищувати на місці бою.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39558
Пусть их родители имеют основания требовать денег из бюджета Расии!
Ну и поднимают шум с доставкой тела.
Тоді батьки не зможуть получати відшкодування. І тоді це дійсно стане для них горем і інші не будуть посилати своїх ублюдків і Україну на заробітки.
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Подобається...
орків на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
https://youtu.be/TONvyvjQNnM
---------------------------------------------------------
Народу России: «Борись и показывай свою оппозицию своему гребаному дерьмовому ДИКТАТОРУ по всей стране, а не будь Трусливым, Пьяным Зрителем. Путину: «Иди К черту. АМИНЬ." 🖕
"Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙
https://youtu.be/TONvyvjQNnM
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
И превратились в белых ЖИГУЛЕЙ