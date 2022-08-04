Українські десантники знищили групу рашистів на Донеччині, - ДШВ ЗСУ. ФОТО 18+

Десантниками 81-ї бригади ДШВ знищено групу російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.

"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом, - ВМС ЗСУ. ФОТО







