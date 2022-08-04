Через можливу ескалацію ситуації в Чугуєві мешканців закликають обмежити пересування вулицями і триматися ближче до укриттів

У зв'язку з можливою ескалацією ситуації в Чугуєві жителів міста закликають максимально обмежити пересування вулицями і триматися ближче до укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера міста Галини Мінаєвої.

Вона зазначила, що в останні дні ситуація з обстрілами міста помітно загострилася. На жаль, не обійшлося і без жертв серед городян.

"Керівництво Харківської обласної військової адміністрації, спираючись на дані з компетентних джерел, попереджає нас про можливу подальшу ескалацію ситуації. Ось чому я хочу звернутися до вас, шановні земляки, з наполегливим проханням максимально обмежити пересування вулицями в найближчі дні і триматися ближче до укриттів", - повідомила вона.

Також читайте: Окупанти обстріляли Чугуїв з "Ураганів": загиблий та одна поранена - громадяни РФ