Росіяни бояться HIMARS та намагаються встановити захист від них, - британська розвідка
Ракетні та артилерійські підрозділи України продовжують завдавати ударів по російських військових опорних пунктах, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів. Російська армія намагається захиститися.
Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Британці вважають, що удари напевно вплинуть на постачання російських військових і чинитимуть тиск на російські підрозділи бойової підтримки.
За даними британської розвідки, російські сили розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.
Радарні відбивачі використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою і можливого обладнання для наведення ракет.
"Це підкреслює загрозу, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем", - йдеться в повідомленні.
