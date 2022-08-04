УКР
Росіяни бояться HIMARS та намагаються встановити захист від них, - британська розвідка

himars

Ракетні та артилерійські підрозділи України продовжують завдавати ударів по російських військових опорних пунктах, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів. Російська армія намагається захиститися.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Британці вважають, що удари напевно вплинуть на постачання російських військових і чинитимуть тиск на російські підрозділи бойової підтримки.

За даними британської розвідки, російські сили розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.

Дивіться: Бойова робота чотирьох РСЗВ "HIMARS" на фронті. ВIДЕО

Радарні відбивачі використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою і можливого обладнання для наведення ракет.

"Це підкреслює загрозу, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія (5741) міст (1257) розвідка (3915) Херсон (3566) HIMARS (315)
Топ коментарі
+18
а еще в Тыве объявили призыв шаманов.
04.08.2022 09:47 Відповісти
+17
Вот ещё можно. Это, вообще, верняк.

04.08.2022 09:51 Відповісти
+7
кажуть, якщо наварити на даху металеві ліжка, то отримаєш дуже надійний захист від Хаймарсів
спитайте в танкістів
04.08.2022 09:53 Відповісти
а еще в Тыве объявили призыв шаманов.
04.08.2022 09:47 Відповісти
знову решітки ліпитимуть
04.08.2022 09:48 Відповісти
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО
www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
04.08.2022 09:49 Відповісти
Мабуть вчителька колишня, матеріал цікавий, а подає дуже нудно.
04.08.2022 10:09 Відповісти
У кацапні вже не вистачає захисту, а саме памперсів.
04.08.2022 09:51 Відповісти
зато в них вистачае гарматного мяса . ті химарси повинні працювати та знищювати ворога по 17 годин у добу а не 1-2 залпа . або немає волі в командування на те або партнери не надають озброєння щоб Україна перемогла.
04.08.2022 10:17 Відповісти
Або ти просто дуже ненадійний перець, щоб тобі розповідати де і скільки хімарси працюють)
04.08.2022 10:20 Відповісти
Вот ещё можно. Это, вообще, верняк.

04.08.2022 09:51 Відповісти
невіруючим це не допомагає,навпаки підвищує влучність гніву Божого.
04.08.2022 10:03 Відповісти
Влучає ЗСУ, так що нікому це не допомагає.
04.08.2022 10:17 Відповісти
Ящо було б так як ви кажете України б уже не існувало.Чомусь Україні допомагають в основному християнські країни.
04.08.2022 10:42 Відповісти
кажуть, якщо наварити на даху металеві ліжка, то отримаєш дуже надійний захист від Хаймарсів
спитайте в танкістів
04.08.2022 09:53 Відповісти
А ще кацапи можкть сховатися в "доміке", склавши руки над головою у вигляді дашка. Також можна залучити бойового гундяївського попа з кадилом. Навряд, чи це зупинить ракету ХІМАРС, але самі кацапи почуватимуться в безпеці.
04.08.2022 09:56 Відповісти
А смысл ?Хаймарсы по GPS наводятся
04.08.2022 09:58 Відповісти
це може ще спрацювало би проти Нептуна та Гарруна, однак у HIMARS комбінована інерційна + GPS коригована система наведення. То усе *******!!!
04.08.2022 09:58 Відповісти
швидше би якесь круте РЕБ допомогло, якби заглушило GPS
04.08.2022 10:00 Відповісти
Це реб повинно десь поруч із ракетою летіти) для ракети ніяк не заглушиш
04.08.2022 10:14 Відповісти
ну воно ж покриває певну територію поблизу об'єкта, і там глушить сигнал
04.08.2022 10:18 Відповісти
може заважать навестись на ціль
04.08.2022 10:21 Відповісти
Чим?) ракеті посрати на ту територію, вона з супутника приймає сигнал.
04.08.2022 10:23 Відповісти
так з супутника радіосигнал. А реб - засіб радіоелектронної боротьби.
04.08.2022 10:25 Відповісти
між ракетою і супутником немає ніякої реб. реб взагалі з іншого боку від приймача і ніяк на зв'язок ракети із супутником не впливає.
04.08.2022 10:27 Відповісти
між ними радіохвилі
04.08.2022 10:30 Відповісти
gps-приймач ракети приймає хвилі, які йдуть з протилежного реб боку.
04.08.2022 10:32 Відповісти
хвилі розповсюджуються всюди у просторі зі швидкістю світла
04.08.2022 10:34 Відповісти
Замість болду в коментах кращє пішов би фізику вивчив і що таке направлена антена.
04.08.2022 10:36 Відповісти
ок
04.08.2022 10:37 Відповісти
Я вижу ты далёк от этой темы. Понятия не имеешь о принципе работы GPS.
04.08.2022 10:50 Відповісти
Я вижу аргументы кончились и начались глупые переходы на личности. По сути работы направленной антенны gps-приёмника есть что сказать?
04.08.2022 10:52 Відповісти
И дело тут вообще не в gps, реб и стационарный старлинк не берёт.
04.08.2022 10:55 Відповісти
Как у тебя всё запущено! Это, что мне надо тебе курс обучения по устройствам навигации проводить? Про быстро летящие ракеты и ещё быстрее летящие спутники рассказывать? И про наземные маяки по всей планете для привязки к местности тех спутников? Сам, сам, сам. Избавь меня от этого.
04.08.2022 11:01 Відповісти
То есть ты не в курсе, что привязка спутников к местности приемника осуществляется триангуляцией сигналов с нескольких спутников, а запущено всё у меня? Ну ок, бывай.
04.08.2022 11:07 Відповісти
Я уж не говорю о том, что использование реб кацапами в первую очередь гасит связь кацапов...
04.08.2022 11:11 Відповісти
Так у ракеты есть радиоприёмник сигналов спутников. Если на на частоте спутника поставить несущую, то он ничего и не примет.
04.08.2022 10:43 Відповісти
У ракеты направленная антенна, которая усиливает сигнал спутников и отбрасывает сигнал с других направлений. Чем противоположней направление, тем ниже уровень сигнала.
04.08.2022 10:45 Відповісти
Не надо пургу нести. Ты понятия не имеешь о доплеровском сдвиге фазы. какая может быть направленная антенна на быстролетящем объекте? Бред, Ты ещё спутниковую тарелку к ракете прикрути.
04.08.2022 10:54 Відповісти
Ты похоже по говноракетам кацапов равняешь. Загадка на подумать: почему ракета химарса стоит $150,000?
04.08.2022 10:59 Відповісти
подсказка: внутри не gps-трекер с алиекспресса.
04.08.2022 11:05 Відповісти
Покруче конечно чем на алиэкспрессе, но принцип тот же.
04.08.2022 11:19 Відповісти
Ну если упрощать до бессмыслицы, то да, один и тот же: и там, и там спутники используются.
04.08.2022 11:23 Відповісти
Лет 200 назад был такой Математик, Кристиан Доплер. Вот благодаря ему навигаторы и работают. И совершенно не важно, в ракете они установлены или в навигаторе туриста или в твоём телефоне когда ты грибы собираешь. Никаких там направленных антенн нет. Приёмники просто отмеряют временные интервалы от спутниковых импульсов, тем самым измеряют расстояние до них. А спутники в свою очередь принимают сигналы от наземных маяков, для того, что бы иметь координаты пространства.
04.08.2022 11:13 Відповісти
Ты походу путаешь gps-трекер с алиэкспресса и syntetic-aperture radar...
04.08.2022 11:15 Відповісти
Я тебя узнал. Ты лет пять назад так же упрямо мне голову морочил про электромобили. Ты тогда уверял, что они через несколько лет завоюют мир, и нефть больше людям не понадобится.
04.08.2022 11:23 Відповісти
Похоже, у тебя обострение пошло какое-то)) моя позиция по электромобилям никогда не менялась: они подходят и будут ближайшие десятки лет подходить только как вторая тачка в семье, для городской езды в пределах города страны первого мира.
04.08.2022 11:27 Відповісти
Ну, я рад за тебя. Так или иначе, относительно электромобилей, сегодня наши позиции совпадают.
04.08.2022 11:35 Відповісти
Та я ж и не против. Вот, на закуску цитата: the controlling azimuth angle was used to improve navigation performance of precision guided missile under jamming conditions. Тhe azimuth cutoff angle of satellites for usable navigation under jamming signals was analyzed by experimental tests. As a result, we found that azimuth cutoff angle under 140 degree can help ensure continuous GPS reception under the missile guidance.
04.08.2022 11:40 Відповісти
Может что-то слышал про метод синтезирования апертуры?
04.08.2022 11:13 Відповісти
Это из другой оперы. Поверхность земли можно увидеть с помощью РЛС, но к наведению снаряда на цель этот способ не применим.
04.08.2022 11:17 Відповісти
Не имеет никакого отношения к РЛС, этот алгоритм используется радарами движущихся обьектов.
04.08.2022 11:19 Відповісти
В общем, иди попробуй заглуши, улыбок тебе дед Макар)
04.08.2022 11:24 Відповісти
И ты не унывай.
04.08.2022 11:27 Відповісти
Так сигнал приймає ракета, а не об'єкт.
04.08.2022 10:21 Відповісти
так поблизу цілі реактивний сноряд може його не приймати, або спотворений перешкодами хибний сигнал приймать. це завадить наведенню на ціль.
04.08.2022 10:24 Відповісти
На останніх ділянках вже інерційна система працює і там вже пряме влучання без можливісті відлетіти на інші координати.
04.08.2022 10:26 Відповісти
здається комбінована на усих, зникає GPS лишиться тільки інерційна ясєн пєнь
04.08.2022 10:33 Відповісти
ну gps зникнути може десь в 2-3 секундах від цілі, це вже нічого не змінить.
04.08.2022 10:34 Відповісти
воно власне десь так і є. глушать однак не сильно допомага
04.08.2022 10:38 Відповісти
глушилки, це проти повільних дронів та наземної/морської навігації. Теоретично можливо було б глушити ці ракети з літака ДРЛО, але це дуже ризиковано для самого цього літака залітати так близько у зону боїв.
04.08.2022 10:41 Відповісти
"Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ..."
Если ХИМАРСов будет поставлено 2-3 сотни и неограниченный запас боеприпасов, то это способно переломить ситуацию на фронте в нашу пользу. Реально ли это? ...
Все остальное - разговоры для бедных.
04.08.2022 10:03 Відповісти
та ні кажуть і 50 було б *******. а за ракети Геращенко каже дороговато по точковим цілям використовувати кориговані GMLRS m-30/m-31 ($155000 реактивний сноряд), тому будуть по точковим цілям юзать Excalibur, 155 mm gps-коригований артилерійський сноряд ($112000 за штуку).
04.08.2022 10:13 Відповісти
Откуда столько?
Их всего 600 выпущено примерно
04.08.2022 11:02 Відповісти
Кацапы для защиты могут использовать традиционные народные средства:
- листья лопуха
- кора дуба
- чучело хутина
04.08.2022 10:11 Відповісти
Пірамідки то крута штука. Ще Гордон використовував
04.08.2022 10:11 Відповісти
Піраміди ще з часів МММ працюють.

04.08.2022 14:27 Відповісти
Современные разведки используют все каналы получения информации, в том числе и открытые источники.
04.08.2022 10:43 Відповісти
Якщо ці радіолокаційні відбивачі працюють, то чому Україна їх не використовує?
04.08.2022 11:29 Відповісти
Бо вони не працють.
04.08.2022 11:45 Відповісти
Ці піраміди свинорусам не допомагають, подивіться відео Стерненка про удари Хаймарсів по Антонівському мосту.
04.08.2022 11:44 Відповісти
Портянками голову вкрити, та в мішки для трупів залізти. Саме воно буде. Але не точно.
04.08.2022 12:06 Відповісти
Надо шапочки из фольги одевать,тогда не видно.
04.08.2022 12:47 Відповісти
Який захист? Бубєн шамана?
04.08.2022 12:53 Відповісти
 
 