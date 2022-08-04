РУС
11 246 73

Россияне боятся HIMARS и пытаются установить защиту от них, - британская разведка

himars

Ракетные и артиллерийские подразделения Украины продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов. Российская армия пытается защититься.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Британцы считают, что удары наверняка повлияют на поставки российских военных и будут оказывать давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа четырех РСЗО "HIMARS" на фронте. ВИДЕО

Радарные отражатели используются, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

"Это подчеркивает угрозу, которую Россия испытывает из-за увеличенной дальности и точности западных систем", - говорится в сообщении.

+18
а еще в Тыве объявили призыв шаманов.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:47 Ответить
знову решітки ліпитимуть
показать весь комментарий
04.08.2022 09:48 Ответить
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО
www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
показать весь комментарий
04.08.2022 09:49 Ответить
Мабуть вчителька колишня, матеріал цікавий, а подає дуже нудно.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:09 Ответить
У кацапні вже не вистачає захисту, а саме памперсів.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:51 Ответить
зато в них вистачае гарматного мяса . ті химарси повинні працювати та знищювати ворога по 17 годин у добу а не 1-2 залпа . або немає волі в командування на те або партнери не надають озброєння щоб Україна перемогла.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:17 Ответить
Або ти просто дуже ненадійний перець, щоб тобі розповідати де і скільки хімарси працюють)
показать весь комментарий
04.08.2022 10:20 Ответить
Вот ещё можно. Это, вообще, верняк.

показать весь комментарий
04.08.2022 09:51 Ответить
невіруючим це не допомагає,навпаки підвищує влучність гніву Божого.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:03 Ответить
Влучає ЗСУ, так що нікому це не допомагає.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:17 Ответить
Ящо було б так як ви кажете України б уже не існувало.Чомусь Україні допомагають в основному християнські країни.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:42 Ответить
кажуть, якщо наварити на даху металеві ліжка, то отримаєш дуже надійний захист від Хаймарсів
спитайте в танкістів
показать весь комментарий
04.08.2022 09:53 Ответить
А ще кацапи можкть сховатися в "доміке", склавши руки над головою у вигляді дашка. Також можна залучити бойового гундяївського попа з кадилом. Навряд, чи це зупинить ракету ХІМАРС, але самі кацапи почуватимуться в безпеці.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:56 Ответить
А смысл ?Хаймарсы по GPS наводятся
показать весь комментарий
04.08.2022 09:58 Ответить
це може ще спрацювало би проти Нептуна та Гарруна, однак у HIMARS комбінована інерційна + GPS коригована система наведення. То усе *******!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 09:58 Ответить
швидше би якесь круте РЕБ допомогло, якби заглушило GPS
показать весь комментарий
04.08.2022 10:00 Ответить
Це реб повинно десь поруч із ракетою летіти) для ракети ніяк не заглушиш
показать весь комментарий
04.08.2022 10:14 Ответить
ну воно ж покриває певну територію поблизу об'єкта, і там глушить сигнал
показать весь комментарий
04.08.2022 10:18 Ответить
може заважать навестись на ціль
показать весь комментарий
04.08.2022 10:21 Ответить
Чим?) ракеті посрати на ту територію, вона з супутника приймає сигнал.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:23 Ответить
так з супутника радіосигнал. А реб - засіб радіоелектронної боротьби.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:25 Ответить
між ракетою і супутником немає ніякої реб. реб взагалі з іншого боку від приймача і ніяк на зв'язок ракети із супутником не впливає.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:27 Ответить
між ними радіохвилі
показать весь комментарий
04.08.2022 10:30 Ответить
gps-приймач ракети приймає хвилі, які йдуть з протилежного реб боку.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:32 Ответить
хвилі розповсюджуються всюди у просторі зі швидкістю світла
показать весь комментарий
04.08.2022 10:34 Ответить
Замість болду в коментах кращє пішов би фізику вивчив і що таке направлена антена.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:36 Ответить
ок
показать весь комментарий
04.08.2022 10:37 Ответить
Я вижу ты далёк от этой темы. Понятия не имеешь о принципе работы GPS.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:50 Ответить
Я вижу аргументы кончились и начались глупые переходы на личности. По сути работы направленной антенны gps-приёмника есть что сказать?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:52 Ответить
И дело тут вообще не в gps, реб и стационарный старлинк не берёт.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:55 Ответить
Как у тебя всё запущено! Это, что мне надо тебе курс обучения по устройствам навигации проводить? Про быстро летящие ракеты и ещё быстрее летящие спутники рассказывать? И про наземные маяки по всей планете для привязки к местности тех спутников? Сам, сам, сам. Избавь меня от этого.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:01 Ответить
То есть ты не в курсе, что привязка спутников к местности приемника осуществляется триангуляцией сигналов с нескольких спутников, а запущено всё у меня? Ну ок, бывай.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:07 Ответить
Я уж не говорю о том, что использование реб кацапами в первую очередь гасит связь кацапов...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:11 Ответить
Так у ракеты есть радиоприёмник сигналов спутников. Если на на частоте спутника поставить несущую, то он ничего и не примет.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:43 Ответить
У ракеты направленная антенна, которая усиливает сигнал спутников и отбрасывает сигнал с других направлений. Чем противоположней направление, тем ниже уровень сигнала.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:45 Ответить
Не надо пургу нести. Ты понятия не имеешь о доплеровском сдвиге фазы. какая может быть направленная антенна на быстролетящем объекте? Бред, Ты ещё спутниковую тарелку к ракете прикрути.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:54 Ответить
Ты похоже по говноракетам кацапов равняешь. Загадка на подумать: почему ракета химарса стоит $150,000?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:59 Ответить
подсказка: внутри не gps-трекер с алиекспресса.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:05 Ответить
Покруче конечно чем на алиэкспрессе, но принцип тот же.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:19 Ответить
Ну если упрощать до бессмыслицы, то да, один и тот же: и там, и там спутники используются.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:23 Ответить
Лет 200 назад был такой Математик, Кристиан Доплер. Вот благодаря ему навигаторы и работают. И совершенно не важно, в ракете они установлены или в навигаторе туриста или в твоём телефоне когда ты грибы собираешь. Никаких там направленных антенн нет. Приёмники просто отмеряют временные интервалы от спутниковых импульсов, тем самым измеряют расстояние до них. А спутники в свою очередь принимают сигналы от наземных маяков, для того, что бы иметь координаты пространства.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:13 Ответить
Ты походу путаешь gps-трекер с алиэкспресса и syntetic-aperture radar...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:15 Ответить
Я тебя узнал. Ты лет пять назад так же упрямо мне голову морочил про электромобили. Ты тогда уверял, что они через несколько лет завоюют мир, и нефть больше людям не понадобится.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:23 Ответить
Похоже, у тебя обострение пошло какое-то)) моя позиция по электромобилям никогда не менялась: они подходят и будут ближайшие десятки лет подходить только как вторая тачка в семье, для городской езды в пределах города страны первого мира.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:27 Ответить
Ну, я рад за тебя. Так или иначе, относительно электромобилей, сегодня наши позиции совпадают.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:35 Ответить
Та я ж и не против. Вот, на закуску цитата: the controlling azimuth angle was used to improve navigation performance of precision guided missile under jamming conditions. Тhe azimuth cutoff angle of satellites for usable navigation under jamming signals was analyzed by experimental tests. As a result, we found that azimuth cutoff angle under 140 degree can help ensure continuous GPS reception under the missile guidance.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:40 Ответить
Может что-то слышал про метод синтезирования апертуры?
показать весь комментарий
04.08.2022 11:13 Ответить
Это из другой оперы. Поверхность земли можно увидеть с помощью РЛС, но к наведению снаряда на цель этот способ не применим.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:17 Ответить
Не имеет никакого отношения к РЛС, этот алгоритм используется радарами движущихся обьектов.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:19 Ответить
В общем, иди попробуй заглуши, улыбок тебе дед Макар)
показать весь комментарий
04.08.2022 11:24 Ответить
И ты не унывай.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:27 Ответить
Так сигнал приймає ракета, а не об'єкт.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:21 Ответить
так поблизу цілі реактивний сноряд може його не приймати, або спотворений перешкодами хибний сигнал приймать. це завадить наведенню на ціль.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:24 Ответить
На останніх ділянках вже інерційна система працює і там вже пряме влучання без можливісті відлетіти на інші координати.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:26 Ответить
здається комбінована на усих, зникає GPS лишиться тільки інерційна ясєн пєнь
показать весь комментарий
04.08.2022 10:33 Ответить
ну gps зникнути може десь в 2-3 секундах від цілі, це вже нічого не змінить.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:34 Ответить
воно власне десь так і є. глушать однак не сильно допомага
показать весь комментарий
04.08.2022 10:38 Ответить
глушилки, це проти повільних дронів та наземної/морської навігації. Теоретично можливо було б глушити ці ракети з літака ДРЛО, але це дуже ризиковано для самого цього літака залітати так близько у зону боїв.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:41 Ответить
"Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ..."
Если ХИМАРСов будет поставлено 2-3 сотни и неограниченный запас боеприпасов, то это способно переломить ситуацию на фронте в нашу пользу. Реально ли это? ...
Все остальное - разговоры для бедных.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:03 Ответить
та ні кажуть і 50 було б *******. а за ракети Геращенко каже дороговато по точковим цілям використовувати кориговані GMLRS m-30/m-31 ($155000 реактивний сноряд), тому будуть по точковим цілям юзать Excalibur, 155 mm gps-коригований артилерійський сноряд ($112000 за штуку).
показать весь комментарий
04.08.2022 10:13 Ответить
Откуда столько?
Их всего 600 выпущено примерно
показать весь комментарий
04.08.2022 11:02 Ответить
Кацапы для защиты могут использовать традиционные народные средства:
- листья лопуха
- кора дуба
- чучело хутина
показать весь комментарий
04.08.2022 10:11 Ответить
Пірамідки то крута штука. Ще Гордон використовував
показать весь комментарий
04.08.2022 10:11 Ответить
Піраміди ще з часів МММ працюють.

показать весь комментарий
04.08.2022 14:27 Ответить
Современные разведки используют все каналы получения информации, в том числе и открытые источники.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:43 Ответить
Якщо ці радіолокаційні відбивачі працюють, то чому Україна їх не використовує?
показать весь комментарий
04.08.2022 11:29 Ответить
Бо вони не працють.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:45 Ответить
Ці піраміди свинорусам не допомагають, подивіться відео Стерненка про удари Хаймарсів по Антонівському мосту.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:44 Ответить
Портянками голову вкрити, та в мішки для трупів залізти. Саме воно буде. Але не точно.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:06 Ответить
Надо шапочки из фольги одевать,тогда не видно.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:47 Ответить
Який захист? Бубєн шамана?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:53 Ответить
 
 