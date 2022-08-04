Россияне боятся HIMARS и пытаются установить защиту от них, - британская разведка

Ракетные и артиллерийские подразделения Украины продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов. Российская армия пытается защититься.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Британцы считают, что удары наверняка повлияют на поставки российских военных и будут оказывать давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа четырех РСЗО "HIMARS" на фронте. ВИДЕО

Радарные отражатели используются, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

"Это подчеркивает угрозу, которую Россия испытывает из-за увеличенной дальности и точности западных систем", - говорится в сообщении.