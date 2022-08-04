На кошти, зібрані через UNITED24, придбано гелікоптер МІ-2АМ-1, - Федоров

Придбаний вертоліт буде використовуватися для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомив Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вперше за пожертви у фонд UNITED24 придбали гелікоптер МІ-2АМ-1. Вартість його становить 23,4 млн гривень. Транспорт буде використовуватися для евакуації важкопоранених з поля бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі знищених в Україні росіян, яких розпізнав штучний інтелект, погрожували також "прийти та вбивати" українців. СКРІНШОТИ

Рятувальний вертоліт набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Тож зможе швидко доставити поранених до лікарні та врятувати їх життя.