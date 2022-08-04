На кошти, зібрані через UNITED24, придбано гелікоптер МІ-2АМ-1, - Федоров
Придбаний вертоліт буде використовуватися для евакуації поранених з поля бою.
Про це повідомив Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вперше за пожертви у фонд UNITED24 придбали гелікоптер МІ-2АМ-1. Вартість його становить 23,4 млн гривень. Транспорт буде використовуватися для евакуації важкопоранених з поля бою.
Рятувальний вертоліт набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Тож зможе швидко доставити поранених до лікарні та врятувати їх життя.
- Єрмак буде Бубочку катати
на шашликі та інші іменини.
але ціна, як для Мі-2, то мабуть багато
А по поводу целесообразности - первый же момент на котором палятся Зесобиратели пожертв, это скрытие продавца. Ибо если сказать где или у кого купили, то журналисты могут разнюхать, за сколько продавался сей экспонат. И второе, это тихоходный морально устаревший вертолет, в который влезет максимум одна носилка, и то это надо еще подумать как туда ее впихнуть.
https://mfair.ua/prodazha-vertoleti/52244-vertolet-mi-2-am-1-dnepr-2016
Странно тут одно...полк Азов сформирован был в основном из жителей Донбасса и дал прикурить шакалам путлера очень нехило...
Если Цензор позиционирует себя как патриотический ресурс, то он такие вопросы должен брать на карандаш и постоянно держать их в информационном пространстве, чтобы все это не терялось в небытие ... а так, разок написать, хайпонуть и забыть ... это так могут и в сельской районной газетенке ... в Украине народ кровью на майданах выбил право свободы для СМИ ... а они позорно молчат как рыбы об лед