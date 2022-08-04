На средства, собранные через UNITED24, приобретен вертолет МИ-2АМ-1, - Федоров

Приобретенный вертолет будет использоваться для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщил Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, впервые за пожертвования в фонд UNITED24 приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Стоимость его составляет 23,4 млн гривен. Транспорт будет использоваться для эвакуации тяжелораненых с поля боя.

Спасательный вертолет набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Так что сможет быстро доставить раненых в больницу и спасти их жизни.