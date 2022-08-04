РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Война
6 872 36

На средства, собранные через UNITED24, приобретен вертолет МИ-2АМ-1, - Федоров

вертоліт

Приобретенный вертолет будет использоваться для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщил Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, впервые за пожертвования в фонд UNITED24 приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Стоимость его составляет 23,4 млн гривен. Транспорт будет использоваться для эвакуации тяжелораненых с поля боя.

Читайте: В Польше начали сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины

Спасательный вертолет набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Так что сможет быстро доставить раненых в больницу и спасти их жизни.

Федоров Михаил (526) вертолёт (1114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Корисна штукенція багато життів врятує нашим захисникам... побільше б таких пташок...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:27 Ответить
+9
спасибо что рассказали, теперь ни копейки на U24 не переведу. Столько пиара, уверен там столько бабла было собрано что хватило бы на Ми-8 или бушную эвакуационную Августу или Bell, а не єто подкрашенное старье на котором в лесхозах лесники летают.
А по поводу целесообразности - первый же момент на котором палятся Зесобиратели пожертв, это скрытие продавца. Ибо если сказать где или у кого купили, то журналисты могут разнюхать, за сколько продавался сей экспонат. И второе, это тихоходный морально устаревший вертолет, в который влезет максимум одна носилка, и то это надо еще подумать как туда ее впихнуть.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:57 Ответить
+8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ще одна причина, чому позавчора почали розкручувати фейкову "новину" про "мільйонну ботоферму Порошенка". Найперше, Зеленському зараз треба всіма силами відвертати увагу від трагедії Оленівської Розправи, в якій є і його персональна частка вини. Тут усі методи зійдуть, включно з виганянням усіх жінок на держслужбі до фотосесії з наказом розводити ноги на підтримку першої лєди. https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=%2CO%2CP-R#?bdk А ще ж надійшли зовсім погані для опи новини. Ні, не з фронту. Там поки зелена опа втручатися боїться, тому ситуація контрольована. Ненависний Порошенко привіз в Україну першу партію бронемашин MLS SHIELD. За пару днів техніка вже надійде в Десантно-штурмові війська ЗСУ. І як на це мають реагувати Зеленський та його слуги, які нічого для армії самі не передали, зате крадуть так само, як і в мирний час. А нині ж це тягне на мародерство...



1.6K1.6K

9 Comments

418 Shares

показать весь комментарий
04.08.2022 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корисна штукенція багато життів врятує нашим захисникам... побільше б таких пташок...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:27 Ответить
Але ж, як завжди

- Єрмак буде Бубочку катати

на шашликі та інші іменини.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:49 Ответить
в кого "придбаний"?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:28 Ответить
не на часі
показать весь комментарий
04.08.2022 16:34 Ответить
Їх виготовляють (або виготовляли) на "Мотор-Січ".
показать весь комментарий
04.08.2022 17:07 Ответить
гарна машинка евакуації для наших важкопоранених Воїнів !

але ціна, як для Мі-2, то мабуть багато
показать весь комментарий
04.08.2022 15:29 Ответить
Только одна беда: комплектующие... Покупать вертолет 50 годов прошлого века.... Я реально переживаю за безопасность перевозки наших раненых бойцов...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:00 Ответить
Не переймайся, там все добре..
показать весь комментарий
04.08.2022 16:26 Ответить
буба з бенею мечнули сумму пересічних і небайдужих
показать весь комментарий
04.08.2022 15:30 Ответить
найбільша біда України - мати під час війни клована-керманича-щелбан дай керувальника
показать весь комментарий
04.08.2022 15:35 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 15:42 Ответить
довпойоп, чому не на фронті?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:49 Ответить
баран прпздный
показать весь комментарий
04.08.2022 15:50 Ответить
Гнила конторка "Амнесті інтернешнл" звинуватила Україну в порушеннях правил війни 🤦🤦
показать весь комментарий
04.08.2022 15:38 Ответить
їм вже час захищати права угнєтьонних пінгвінів
показать весь комментарий
04.08.2022 15:41 Ответить
Після того, як побачив віджет в "дії" UNITED24 з прізвищем зеленський, то швидко перехотілося щось туди дотанатити. Вже краще Бутусову чи Повернись живим.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:51 Ответить
Любая боевая еди👍ница иногда на вес золота...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:52 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ще одна причина, чому позавчора почали розкручувати фейкову "новину" про "мільйонну ботоферму Порошенка". Найперше, Зеленському зараз треба всіма силами відвертати увагу від трагедії Оленівської Розправи, в якій є і його персональна частка вини. Тут усі методи зійдуть, включно з виганянням усіх жінок на держслужбі до фотосесії з наказом розводити ноги на підтримку першої лєди. https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=%2CO%2CP-R#?bdk А ще ж надійшли зовсім погані для опи новини. Ні, не з фронту. Там поки зелена опа втручатися боїться, тому ситуація контрольована. Ненависний Порошенко привіз в Україну першу партію бронемашин MLS SHIELD. За пару днів техніка вже надійде в Десантно-штурмові війська ЗСУ. І як на це мають реагувати Зеленський та його слуги, які нічого для армії самі не передали, зате крадуть так само, як і в мирний час. А нині ж це тягне на мародерство...



1.6K1.6K

9 Comments

418 Shares

показать весь комментарий
04.08.2022 15:56 Ответить
спасибо что рассказали, теперь ни копейки на U24 не переведу. Столько пиара, уверен там столько бабла было собрано что хватило бы на Ми-8 или бушную эвакуационную Августу или Bell, а не єто подкрашенное старье на котором в лесхозах лесники летают.
А по поводу целесообразности - первый же момент на котором палятся Зесобиратели пожертв, это скрытие продавца. Ибо если сказать где или у кого купили, то журналисты могут разнюхать, за сколько продавался сей экспонат. И второе, это тихоходный морально устаревший вертолет, в который влезет максимум одна носилка, и то это надо еще подумать как туда ее впихнуть.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:57 Ответить
Нет, а шо вы таки хотели? У них штат, деловоды, операторы телефонной связи, секретарши, референты, автопарк с водителями, командировки высокооплачиваемые, аренда офиса просторного, хорошие кофемашины и прочие ништяки, да зарплата нехилая с премиями. Откуда они берут на это, как вы думаете? Неужели не из пожертвований людей? Вы видимо из романтиков.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:13 Ответить
Совсем забыл спросить, - а вы притуле тоже перечисляете?
показать весь комментарий
04.08.2022 17:16 Ответить
нет, я только знакомым кто на фронте кидаю деньги, или Пороху на его Справу Громад
показать весь комментарий
05.08.2022 15:54 Ответить
Якщо правда Мі-2АМ-1 то не така вже й стара модель

https://mfair.ua/prodazha-vertoleti/52244-vertolet-mi-2-am-1-dnepr-2016
показать весь комментарий
04.08.2022 21:58 Ответить
В Новосибирской области сформировали отряд дедов лет 55-60...едут освобождать Донбасс от Дамбасса...потому что в Дамбассе засели укронацисты...
Странно тут одно...полк Азов сформирован был в основном из жителей Донбасса и дал прикурить шакалам путлера очень нехило...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:58 Ответить
Может лучше с десяток таких взять?
показать весь комментарий
04.08.2022 16:02 Ответить
місця маловато...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:12 Ответить
А как там ситуация с нашими вертолетами в Африке, которых целых десять штук, вот что действительно интересно? ... полная тишина

Если Цензор позиционирует себя как патриотический ресурс, то он такие вопросы должен брать на карандаш и постоянно держать их в информационном пространстве, чтобы все это не терялось в небытие ... а так, разок написать, хайпонуть и забыть ... это так могут и в сельской районной газетенке ... в Украине народ кровью на майданах выбил право свободы для СМИ ... а они позорно молчат как рыбы об лед
показать весь комментарий
04.08.2022 16:26 Ответить
ТОЧНО НЕ дЄРМАКА НА ПІКНІКИ ВОЗИТИ З Зе ?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:01 Ответить
+100500
показать весь комментарий
04.08.2022 19:53 Ответить
А где закупленные во Франции?Все о них забыли?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:22 Ответить
 
 