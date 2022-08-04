На средства, собранные через UNITED24, приобретен вертолет МИ-2АМ-1, - Федоров
Приобретенный вертолет будет использоваться для эвакуации раненых с поля боя.
Об этом сообщил Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, впервые за пожертвования в фонд UNITED24 приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Стоимость его составляет 23,4 млн гривен. Транспорт будет использоваться для эвакуации тяжелораненых с поля боя.
Спасательный вертолет набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Так что сможет быстро доставить раненых в больницу и спасти их жизни.
Топ комментарии
+9 Ігор Сірко
показать весь комментарий04.08.2022 15:27 Ответить Ссылка
+9 ватникобой
показать весь комментарий04.08.2022 15:57 Ответить Ссылка
+8 Saskia Jansen
показать весь комментарий04.08.2022 15:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Єрмак буде Бубочку катати
на шашликі та інші іменини.
але ціна, як для Мі-2, то мабуть багато
1.6K1.6K
9 Comments
418 Shares
А по поводу целесообразности - первый же момент на котором палятся Зесобиратели пожертв, это скрытие продавца. Ибо если сказать где или у кого купили, то журналисты могут разнюхать, за сколько продавался сей экспонат. И второе, это тихоходный морально устаревший вертолет, в который влезет максимум одна носилка, и то это надо еще подумать как туда ее впихнуть.
https://mfair.ua/prodazha-vertoleti/52244-vertolet-mi-2-am-1-dnepr-2016
Странно тут одно...полк Азов сформирован был в основном из жителей Донбасса и дал прикурить шакалам путлера очень нехило...
Если Цензор позиционирует себя как патриотический ресурс, то он такие вопросы должен брать на карандаш и постоянно держать их в информационном пространстве, чтобы все это не терялось в небытие ... а так, разок написать, хайпонуть и забыть ... это так могут и в сельской районной газетенке ... в Украине народ кровью на майданах выбил право свободы для СМИ ... а они позорно молчат как рыбы об лед