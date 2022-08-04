Автора проросійського Telegram-каналу заарештували в Німеччині
У німецькому Гамбурзі правоохоронці заарештували автора проросійського Telegram-каналу. Затриманий схвалював війну проти України та намагався вербувати людей для військової служби за кордоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомили у німецькій прокуратурі.
Автором Telegram-каналу виявився 31-річний німець. Затриманого підозрюють у порушенні Закону про контроль над військовою зброєю після виявлення фотографії на якій він позує із російським автоматом.
Також німця звинувачують у використанні символу Z, схвалені воєнних злочинів Росії на території України, спробі вербування для військової служби за кордоном.
Чекаємо подібних повідомлень і від української прокуратури !
Бо у нас ... таких - теж немало