УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10348 відвідувачів онлайн
Новини
7 477 15

Автора проросійського Telegram-каналу заарештували в Німеччині

наручники

У німецькому Гамбурзі правоохоронці заарештували автора проросійського Telegram-каналу. Затриманий схвалював війну проти України та намагався вербувати людей для військової служби за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомили у німецькій прокуратурі.

Автором Telegram-каналу виявився 31-річний німець. Затриманого підозрюють у порушенні Закону про контроль над військовою зброєю після виявлення фотографії на якій він позує із російським автоматом.

Також німця звинувачують у використанні символу Z, схвалені воєнних злочинів Росії на території України, спробі вербування для військової служби за кордоном.

Читайте також: Відомство канцлера ФРН гальмує військову допомогу Україні, - глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман

Автор: 

Гамбург (14) Німеччина (7667) пропаганда (2850)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Не німець,а розійський німець родом з Сибіру. Велика різниця.
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
+11
Німці ,прості німці після відео катування Воїна,змінили своє ставлення до війни і рашки. Не потрібно виставки зброї раші проводить,раша сама зробила собі рекламу країни убивці
показати весь коментар
04.08.2022 17:34 Відповісти
+6
В гамбург переехал... петух гамбургский
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німці ,прості німці після відео катування Воїна,змінили своє ставлення до війни і рашки. Не потрібно виставки зброї раші проводить,раша сама зробила собі рекламу країни убивці
показати весь коментар
04.08.2022 17:34 Відповісти
Не німець,а розійський німець родом з Сибіру. Велика різниця.
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
Околиці Гамбурга кишать "німцями" з Казахстану - всі рускоізичниє і за рускій мір.
показати весь коментар
04.08.2022 22:14 Відповісти
Німці-так відправте його жити в запарєбрік...
показати весь коментар
04.08.2022 17:36 Відповісти
Как же, вышлешь их? Несколько лет назад семья русишдойчей с христозом головного мозга решила свалить на историческую родину, шоп страна-скрепонос защитила их многочисленный выводок от бездуховного секспросвета... года не прошло, как обратно в загнивающую прибежали.
показати весь коментар
04.08.2022 18:10 Відповісти
не русишдойчей, а русишвайнов
показати весь коментар
04.08.2022 20:29 Відповісти
русиш швайнехунде
показати весь коментар
04.08.2022 21:26 Відповісти
а по тв показывали возвращенцев этих недокацапских немцев
показати весь коментар
04.08.2022 22:12 Відповісти
Чмошник какой то из марцана. Там гопари на кортах в штанах адидас с семками и архитектура вроде попал на троещину или борщаговку. Восточный берлин одним словом.
показати весь коментар
04.08.2022 17:40 Відповісти
В гамбург переехал... петух гамбургский
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
Вообще богатенький буратинка. В Гамбурге жить недёшево.
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
ого як це так німці наважились
показати весь коментар
04.08.2022 17:59 Відповісти
Наверное у того "немца" имя что то на подобие Иван Иванов, и ****** он в Германию, потому что 100 лет назад его бабку **** какой то немец и у него якобы есть корни немецкие
показати весь коментар
04.08.2022 19:52 Відповісти
"Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомили у німецькій прокуратурі. Джерело:

Чекаємо подібних повідомлень і від української прокуратури !

Бо у нас ... таких - теж немало
показати весь коментар
05.08.2022 01:14 Відповісти
 
 