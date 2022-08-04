РУС
Новости
Автор пророссийского Telegram-канала был арестован в Германии

В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал, считавшийся пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - сообщили в немецкой прокуратуре.

Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец. Задержанный подозревается в нарушении Закона о контроле над военным оружием после обнаружения фотографии, на которой он позирует с российским автоматом.

Также немец обвиняется в использовании символа Z, одобреннии военных преступлений России на территории Украины, попытке вербовки для военной службы за рубежом.

В Бундестаге призывают использовать замороженные российские активы для выплаты репараций Украине

Гамбург (13) Германия (7226) пропаганда (3723)
Не німець,а розійський німець родом з Сибіру. Велика різниця.
04.08.2022 17:35 Ответить
Німці ,прості німці після відео катування Воїна,змінили своє ставлення до війни і рашки. Не потрібно виставки зброї раші проводить,раша сама зробила собі рекламу країни убивці
04.08.2022 17:34 Ответить
В гамбург переехал... петух гамбургский
04.08.2022 17:41 Ответить
Околиці Гамбурга кишать "німцями" з Казахстану - всі рускоізичниє і за рускій мір.
04.08.2022 22:14 Ответить
Німці-так відправте його жити в запарєбрік...
04.08.2022 17:36 Ответить
Как же, вышлешь их? Несколько лет назад семья русишдойчей с христозом головного мозга решила свалить на историческую родину, шоп страна-скрепонос защитила их многочисленный выводок от бездуховного секспросвета... года не прошло, как обратно в загнивающую прибежали.
04.08.2022 18:10 Ответить
не русишдойчей, а русишвайнов
04.08.2022 20:29 Ответить
русиш швайнехунде
04.08.2022 21:26 Ответить
а по тв показывали возвращенцев этих недокацапских немцев
04.08.2022 22:12 Ответить
Чмошник какой то из марцана. Там гопари на кортах в штанах адидас с семками и архитектура вроде попал на троещину или борщаговку. Восточный берлин одним словом.
04.08.2022 17:40 Ответить
В гамбург переехал... петух гамбургский
04.08.2022 17:41 Ответить
Вообще богатенький буратинка. В Гамбурге жить недёшево.
04.08.2022 18:17 Ответить
ого як це так німці наважились
04.08.2022 17:59 Ответить
Наверное у того "немца" имя что то на подобие Иван Иванов, и ****** он в Германию, потому что 100 лет назад его бабку **** какой то немец и у него якобы есть корни немецкие
04.08.2022 19:52 Ответить
"Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомили у німецькій прокуратурі.

Чекаємо подібних повідомлень і від української прокуратури !

Бо у нас ... таких - теж немало
05.08.2022 01:14 Ответить
 
 