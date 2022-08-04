Автор пророссийского Telegram-канала был арестован в Германии

В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал, считавшийся пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - сообщили в немецкой прокуратуре.

Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец. Задержанный подозревается в нарушении Закона о контроле над военным оружием после обнаружения фотографии, на которой он позирует с российским автоматом.

Также немец обвиняется в использовании символа Z, одобреннии военных преступлений России на территории Украины, попытке вербовки для военной службы за рубежом.

