Автор пророссийского Telegram-канала был арестован в Германии
В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал, считавшийся пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - сообщили в немецкой прокуратуре.
Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец. Задержанный подозревается в нарушении Закона о контроле над военным оружием после обнаружения фотографии, на которой он позирует с российским автоматом.
Также немец обвиняется в использовании символа Z, одобреннии военных преступлений России на территории Украины, попытке вербовки для военной службы за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо подібних повідомлень і від української прокуратури !
Бо у нас ... таких - теж немало