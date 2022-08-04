Зеленський призначив Янушевича главою Херсонської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення під час зустрічі в ОП.
Президент також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.
Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"). Доктор юридичних наук.
З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року - заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 рр. - заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го - виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".
З 2016 року - радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот". Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва
але вищу освіту отримав лише у 2000 році (У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси") )
Як це можливо?
За інформацією https://zn.ua/ ZN.UA, люстрований у 2014 році Ярослав Янушевич свого часу користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова,
мав дуже тісні дружні стосунки з його сином - Олексієм.
Вони втомились на диванах від войни ще в 2014-му. І знов їм захотілось дешевих кредитів на айфончики і отої стабільності а-ля Білорусь на мінімалках, з всіма витікаючими...
Бидлостадо спочатку повелося на кремлівсько-квартальні вкиди про вальцмана, рошен і тд.
А тепер їм тупо соромно признаться, що вони бидлостадо і повелися, отже продовжують ненавидіти Порошенка, бо він - символ того, як легко і ненапряжно насправді розвести бидлостадо. Сама його постать їм постійно нагадує про цей факт. Соромно і неприємно, мабудь, відчувати себе лохами ушастими.
Всё, дальше можно не читать !!!
Видання «МОСТ» пише, що станом на вересень 2021 року Янушевич був люстрованим, а отже до 2024 року він не має права займати державні посади.
https://racurs.ua/n173324-kabmin-soglasoval-kandidaturu-novogo-glavy-hersonskoy-ova.html Погоджений Кабміном кандидат на посаду голови Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, був люстрований, але якимось дивом два з половиною тижні тому Мін'юст відмовився боротися у суді за право ще два роки не призначати його на посади.
Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади
https://racurs.ua/n173346-lustrirovannyy-drug-syna-azarova-chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-hersonskoy-oga.html
Как говорится "Крутите барабан. У вас снова выпал "сектор-шанс".
А патріоти повинні бути на фронті, гинути за Україну.
Згода стати колаборантним керівником на окупованій частині області?!
Или неужели он вернётся в Херсон поднимать хозяйство?
В оккупированном Херсоне?
Дежавю 2.0?
Кадры у Зелемойских весьма скудные...