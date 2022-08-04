Зеленський призначив Янушевича главою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення під час зустрічі в ОП.

Президент також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"). Доктор юридичних наук.

З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року - заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 рр. - заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го - виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

З 2016 року - радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот". Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".

