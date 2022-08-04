УКР
Зеленський призначив Янушевича главою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення під час зустрічі в ОП.

Президент також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"). Доктор юридичних наук.

З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року - заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 рр. - заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го - виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

З 2016 року - радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот". Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".

Також читайте: Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

+56
***** рулю.
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
+45
Кадры Овоща пользуются огромным спросом с 2019 года...
показати весь коментар
04.08.2022 17:43 Відповісти
+35
показати весь коментар
04.08.2022 17:59 Відповісти
***** рулю.
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
Я його не знаю і яку партію представляв,але список норм і нічого такого не має,що ростом вігнав зе в ступор
показати весь коментар
04.08.2022 17:49 Відповісти
Цікавий факт:
З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва
але вищу освіту отримав лише у 2000 році (У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси") )

Як це можливо?
показати весь коментар
05.08.2022 09:44 Відповісти
Це коли у заочника зачьотка лежить в деканаті
показати весь коментар
05.08.2022 11:47 Відповісти
А звідки Ви взнали, що пропонували Кілі Бімбе? Він просто запіздав на піїзд.
показати весь коментар
04.08.2022 17:52 Відповісти
піїзд ушол,а клоуни асталісь
показати весь коментар
04.08.2022 18:07 Відповісти
Херсонську ОДА очолить експодатківець часів Януковича, люстрований Ярослав Янушевич

За інформацією https://zn.ua/ ZN.UA, люстрований у 2014 році Ярослав Янушевич свого часу користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова,

мав дуже тісні дружні стосунки з його сином - Олексієм.
показати весь коментар
04.08.2022 18:13 Відповісти
Наскільки пише гугл,то він працював до 2016 ,про люстрацією ні слова,як і про партії. Значить купив інтернет
показати весь коментар
04.08.2022 19:06 Відповісти
Ківа на черзі. А Азіров посміхається. "Верной дорогой идете , товарисчи."
показати весь коментар
04.08.2022 18:29 Відповісти
ЯНУкому?
показати весь коментар
04.08.2022 20:30 Відповісти
Віва, дафай Ківу ще.
показати весь коментар
04.08.2022 17:42 Відповісти
так був ще круче ківи - Гогіашвілі. Який був помічником депутата єдинороса валуєва, раніше судимий, громадянин Цапії і зразу на заступника міністра внутрішніх справ України. Цим призначенням Володя Боневтік розвалив логіку всієї системи - заступник міністра мєнтов раніше засуджений на росії, здійснював повноваження ворожої до України партії депутата, який підтримав агресію проти України, ні слова не знає по укроаїнські... Ну чим не заступник міністра?
показати весь коментар
04.08.2022 18:06 Відповісти
А далі ще краще, тепер цей гогіашвілі радник буданова, того, що керує розвідкой України...І як вам це ********????
показати весь коментар
05.08.2022 10:24 Відповісти
Кадры Овоща пользуются огромным спросом с 2019 года...
показати весь коментар
04.08.2022 17:43 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 17:59 Відповісти
Згадав, як Ющенко казав своїм депутатам, що він їх на смітниках поназбирав.

показати весь коментар
04.08.2022 18:20 Відповісти
Интересно,какой размер лифчика у новой главы Херсонской администрации?
показати весь коментар
04.08.2022 18:00 Відповісти
черговий риговський недобиток....
показати весь коментар
04.08.2022 17:43 Відповісти
Це просто дніще... Нікчема прзначає таких же нікчем як і сам. Медаль тобі за успішну побудову міні рашки.
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
Та якщо б це був тільки нікчема... Друг Азарова собирается забирать у Азарова украинский Херсон. Сюр?
показати весь коментар
05.08.2022 13:28 Відповісти
Плять, это писец какой-то, скоро и легетивный из ростова вернется!!!!!
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
А ми потім дивуємось,що якесь всрате "амнесті інтернешнл" щось там малює. Наш "головнокомандувач" таке малює,що на голову не налазить.🤦
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
Злодій зі стажем!
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
І да, я не з мільйонної ботоферми Петра.
показати весь коментар
04.08.2022 17:47 Відповісти
Чомусь я не здивований Портновсько- Коломойське кодло в ЗЕленій шкурі вже давно окупувало країну...
Вони втомились на диванах від войни ще в 2014-му. І знов їм захотілось дешевих кредитів на айфончики і отої стабільності а-ля Білорусь на мінімалках, з всіма витікаючими...
показати весь коментар
04.08.2022 17:49 Відповісти
Короче, чувак вылеплен из такой хитрой субстанции. которая не тонет ни при какой власти.
показати весь коментар
04.08.2022 17:49 Відповісти
А кто и за что его наградил орденом "За заслуги" ll степени в 2016 г.?https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-n2-17
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
За Пєті кожна державна нагорода мала чітко визначену ціну. Міг накрасти і на "Героя Украни". Не встиг мабуть...
показати весь коментар
04.08.2022 18:04 Відповісти
Чи вам всім "петя" в кармани і штани понасирав? Приведіть хоч один факт кражі де проходить Порошенко. Немає, фактів кражі де проходить Боневтік купа і одна сумочка. Хочаби взяти офшорні 41 мільйон доларів США. Гроші вкрадені з ПриватБанку. Подивіться що сьогодні натворив Боневтік Термосович?
показати весь коментар
04.08.2022 18:20 Відповісти
Там в сусідній гілці все правильно написали.
Бидлостадо спочатку повелося на кремлівсько-квартальні вкиди про вальцмана, рошен і тд.
А тепер їм тупо соромно признаться, що вони бидлостадо і повелися, отже продовжують ненавидіти Порошенка, бо він - символ того, як легко і ненапряжно насправді розвести бидлостадо. Сама його постать їм постійно нагадує про цей факт. Соромно і неприємно, мабудь, відчувати себе лохами ушастими.
показати весь коментар
04.08.2022 18:40 Відповісти
Бубочка призначає ригів-колаборантів принципово, чи виконує наказ старшого за званням дерьмака?
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
Узгоджував мабуть Путлер.
показати весь коментар
05.08.2022 10:37 Відповісти
Дякуйте, що Янушевича, а не Януковича.
показати весь коментар
04.08.2022 17:55 Відповісти
Работал в налоговой...
Всё, дальше можно не читать !!!
показати весь коментар
04.08.2022 17:58 Відповісти
Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

показати весь коментар
04.08.2022 18:04 Відповісти
Справа в тому, що своєї команди Боневтік не має, він використовує виключно команду януковича, яка йому по душі і серцю, яка також ненавидить Порошенка і Україну. Подивіться на офіс президента і там одна зрадники і антимайданівці, всі слуги януковича.
показати весь коментар
04.08.2022 18:09 Відповісти
Як немає логіки? Логіка залізна.
показати весь коментар
04.08.2022 18:32 Відповісти
Не знаю почему,но не так!!.Дуйте на холодную воду!!
показати весь коментар
04.08.2022 18:12 Відповісти
Чому не Марусю Звіробій?
показати весь коментар
04.08.2022 19:18 Відповісти
От ****, зелене блювотиння !
показати весь коментар
04.08.2022 18:22 Відповісти
Люстрированный друг сына Азарова - что известно о новом руководителе Херсонской ОГА

Видання «МОСТ» пише, що станом на вересень 2021 року Янушевич був люстрованим, а отже до 2024 року він не має права займати державні посади.

https://racurs.ua/n173324-kabmin-soglasoval-kandidaturu-novogo-glavy-hersonskoy-ova.html Погоджений Кабміном кандидат на посаду голови Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, був люстрований, але якимось дивом два з половиною тижні тому Мін'юст відмовився боротися у суді за право ще два роки не призначати його на посади.

Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади

https://racurs.ua/n173346-lustrirovannyy-drug-syna-azarova-chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-hersonskoy-oga.html
показати весь коментар
04.08.2022 18:22 Відповісти
Сьогодні Янушевич, наступний Янукевіч і під весну янукович, спочатку син Сашко "Стоматолог", дружбан татарова, а потім і сам старший Овощ.
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
це немає куди гроші тратити,тепер цьому якуновському ще й платити зарплату,причому тупо платити бо Херсон під окупацією.Бездарна політика зе продовжується!
показати весь коментар
04.08.2022 18:37 Відповісти
Кого??? Януковича... Якубовича....? Аааа Янушевича. Ну "с почином", ага...
Как говорится "Крутите барабан. У вас снова выпал "сектор-шанс".
показати весь коментар
04.08.2022 18:42 Відповісти
Не,важливо,якого кольору куриця,важливо,що вона несе яйця. Псевдоопозіция сама себе викриває.
показати весь коментар
04.08.2022 18:45 Відповісти
Можно уже сразу Януковича, чего тянуть?
показати весь коментар
04.08.2022 18:52 Відповісти
Та нормас, аби не українця і не патріота. Козирь робить своє діло, не зря ж йому фсб бабло платить.
показати весь коментар
04.08.2022 18:59 Відповісти
Пишіть правду! Зеленський затвердив подану Єрмаком кандидатуру на пост очільника Херсонської ОДА.
показати весь коментар
04.08.2022 18:52 Відповісти
шо ви хотіли від зелених покидьків
показати весь коментар
04.08.2022 19:06 Відповісти
Кто бы не подал ,а отвечать Зелебобику.История ничему его не учит
показати весь коментар
04.08.2022 19:07 Відповісти
Лідлор не любить патріотів. Тому і признача всяке люстроване лайно.
А патріоти повинні бути на фронті, гинути за Україну.
показати весь коментар
04.08.2022 19:14 Відповісти
Сволочь зеленая, мозгами двигать совсем разучился,действует на слух! Оглох бы побыстрее.
показати весь коментар
04.08.2022 19:18 Відповісти
Босс был сильно занят, попросил клерка вручить ксиву...
показати весь коментар
04.08.2022 19:34 Відповісти
гайда ще ківу, азіру і януківича....захєрчєнку не провтикайте. Буде тоді таке бажане та омріяне вами з ****** БІНҐО!!! ...Ваш такий очікуваний ******* вже незабаром. Слава Народу України і його дітям- Воїнам ЗСУ...всім- від солдата до Залужного.
показати весь коментар
04.08.2022 19:41 Відповісти
Не усі ще овочі Яниковської банди засвітили себе в колабораніоналізмі ??? Єрмак водить вову по колу?
показати весь коментар
04.08.2022 20:33 Відповісти
це як? Херсон вже тю-тю, не Україна?
показати весь коментар
04.08.2022 20:53 Відповісти
Тю-тю.
показати весь коментар
04.08.2022 21:22 Відповісти
За призначенням всі бачать.
показати весь коментар
05.08.2022 10:32 Відповісти
https://t.me/kyivoperativ/102175?comment=1079337
показати весь коментар
04.08.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 21:05 Відповісти
Азірова в примьєри !
показати весь коментар
05.08.2022 10:30 Відповісти
Головний критерій відбору:
Згода стати колаборантним керівником на окупованій частині області?!
показати весь коментар
04.08.2022 21:14 Відповісти
А чего сразу не Януковича!?
показати весь коментар
04.08.2022 21:30 Відповісти
Януковіч у нього на Киів піде замість Кличка.
показати весь коментар
05.08.2022 10:29 Відповісти
та це просто жесть. невже нема нікого крім зрадників на посади в нашій країні?
показати весь коментар
04.08.2022 22:26 Відповісти
...главное для одноклеточной зелени - лишь бы не "порохоботы"
показати весь коментар
04.08.2022 22:58 Відповісти
Вот нах нам херсонцам заочные крысы чиновники? Бюджет пилить? Зп и премии себе назначать?
Или неужели он вернётся в Херсон поднимать хозяйство?
показати весь коментар
05.08.2022 08:22 Відповісти
Чого всі так збудилися? Принаймні не з 95 кварталу та професіонал в сфері державного керівництва. А як він себе поведе далі побачимо. Якщо отсіювати всіх хто працював при овощі то зовсім залишимось без професійних кадрів, будуть лише зелені овочі які випливли на поверхню при неЛосі.
показати весь коментар
05.08.2022 09:07 Відповісти
ГДЕ он себя покажет?
В оккупированном Херсоне?
показати весь коментар
05.08.2022 15:18 Відповісти
цей наведе порядок
показати весь коментар
05.08.2022 09:14 Відповісти
я так понимаю дело узурпации власти процветает! И война этому только помогает! Те кто мог активно протестовать воюют на фронте , а остальным или пофиг или хвалят зеленую власть ! Выйти на протест нельзя , я так думаю Зеленский надеется перебить всех неугодных на фронте , а потом просто узурпировать власть и править себе спокойненько !
показати весь коментар
05.08.2022 09:43 Відповісти
Путлер з кандидатурою вже погодився.
показати весь коментар
05.08.2022 10:25 Відповісти
Я один почитав - назначив Януковича?😄😃😄
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
Яну..вичу?
Дежавю 2.0?
показати весь коментар
05.08.2022 11:00 Відповісти
Та поверни вже в Україну Азірова,Януковича,Клименка,Арбузова,Табачника,Злочевського,дістань з нафталіну Лукаш,Бондаренко і Герман і заспокойся зелений дурню!Довали вже країну і на її руїнах проведи концерт 95-го кварталу.Тебе ж для цього поставив Кремль президентом,чи ні?
показати весь коментар
05.08.2022 11:14 Відповісти
Знаменитый бандюк из эпохи дважды не судимого завгара из Енакиево...
Кадры у Зелемойских весьма скудные...
показати весь коментар
05.08.2022 11:38 Відповісти
Зато потрібні і перевірені. Готові на все заради господаря, тільки щоб не на передову то нітц.
показати весь коментар
05.08.2022 13:50 Відповісти
Читаю, у всіх одні емоції... А хто може що йому вмінити конкретне, що він зробив поганого? Працював при всіх, при Януковичі, Порошенку, Зеленському... До речі, один із авторів ДП Документ
показати весь коментар
05.08.2022 12:23 Відповісти
Наступне призначення на посади це кива та шарій...
показати весь коментар
05.08.2022 12:30 Відповісти
Ну и правильно, Вова. Еще не все регионалы в стране закончились.Надо спешить.
показати весь коментар
05.08.2022 13:06 Відповісти
Осталось сменить президента на януковича и всьо будет 2011 год.
показати весь коментар
05.08.2022 13:23 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 13:42 Відповісти
У нього все завжди гаразд і бадьорий настрій (порошки? х з) 🤓

показати весь коментар
05.08.2022 13:44 Відповісти
Ну где же он возьмет других людей - факівців щоб землю ще не відвойовану вже ділити, для цого потрідні вірні азаровці, які все життя грабували в полаткових державу на скрутках ПДВ і підприємців. Справу про майдан знищили тепер можливо і посіпак вбивць на держ.службу брати, а заслужиних фронтовиків ні бо вони не вміють землю красти іділити, а тільки своєю кровью захищати - такі там не треба.
показати весь коментар
05.08.2022 13:45 Відповісти
 
 