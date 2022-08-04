Зеленский назначил Янушевича главой Херсонской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение на встрече в ОП.
Президент также подчеркнул, что Херсонщина обязательно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.
Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("управление общественным развитием"). Доктор юридических наук.
С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – заместитель главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".
С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва
але вищу освіту отримав лише у 2000 році (У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси") )
Як це можливо?
За інформацією https://zn.ua/ ZN.UA, люстрований у 2014 році Ярослав Янушевич свого часу користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова,
мав дуже тісні дружні стосунки з його сином - Олексієм.
Вони втомились на диванах від войни ще в 2014-му. І знов їм захотілось дешевих кредитів на айфончики і отої стабільності а-ля Білорусь на мінімалках, з всіма витікаючими...
Бидлостадо спочатку повелося на кремлівсько-квартальні вкиди про вальцмана, рошен і тд.
А тепер їм тупо соромно признаться, що вони бидлостадо і повелися, отже продовжують ненавидіти Порошенка, бо він - символ того, як легко і ненапряжно насправді розвести бидлостадо. Сама його постать їм постійно нагадує про цей факт. Соромно і неприємно, мабудь, відчувати себе лохами ушастими.
Всё, дальше можно не читать !!!
Видання «МОСТ» пише, що станом на вересень 2021 року Янушевич був люстрованим, а отже до 2024 року він не має права займати державні посади.
https://racurs.ua/n173324-kabmin-soglasoval-kandidaturu-novogo-glavy-hersonskoy-ova.html Погоджений Кабміном кандидат на посаду голови Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, був люстрований, але якимось дивом два з половиною тижні тому Мін'юст відмовився боротися у суді за право ще два роки не призначати його на посади.
Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади
https://racurs.ua/n173346-lustrirovannyy-drug-syna-azarova-chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-hersonskoy-oga.html
Как говорится "Крутите барабан. У вас снова выпал "сектор-шанс".
А патріоти повинні бути на фронті, гинути за Україну.
Згода стати колаборантним керівником на окупованій частині області?!
Или неужели он вернётся в Херсон поднимать хозяйство?
В оккупированном Херсоне?
Дежавю 2.0?
Кадры у Зелемойских весьма скудные...