РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5036 посетителей онлайн
Новости
10 190 85

Зеленский назначил Янушевича главой Херсонской ОГА

зеленський,янушевич

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение на встрече в ОП.

Президент также подчеркнул, что Херсонщина обязательно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("управление общественным развитием"). Доктор юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – заместитель главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".

Читайте также: Нет никакой логики в назначении Зеленским чиновника времен Януковича Янушевича главой Херсонщины, которую Россия пытается к себе присоединить, - Бутусов

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) назначение (2208) ОГА (2397) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
***** рулю.
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:41 Ответить
+45
Кадры Овоща пользуются огромным спросом с 2019 года...
показать весь комментарий
04.08.2022 17:43 Ответить
+35
показать весь комментарий
04.08.2022 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** рулю.
Так скоро і кіля азірів назад приїде до кабінету... ну ви й довбойоби, зелені гандони.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:41 Ответить
Я його не знаю і яку партію представляв,але список норм і нічого такого не має,що ростом вігнав зе в ступор
показать весь комментарий
04.08.2022 17:49 Ответить
Цікавий факт:
З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва
але вищу освіту отримав лише у 2000 році (У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси") )

Як це можливо?
показать весь комментарий
05.08.2022 09:44 Ответить
Це коли у заочника зачьотка лежить в деканаті
показать весь комментарий
05.08.2022 11:47 Ответить
А звідки Ви взнали, що пропонували Кілі Бімбе? Він просто запіздав на піїзд.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:52 Ответить
піїзд ушол,а клоуни асталісь
показать весь комментарий
04.08.2022 18:07 Ответить
Херсонську ОДА очолить експодатківець часів Януковича, люстрований Ярослав Янушевич

За інформацією https://zn.ua/ ZN.UA, люстрований у 2014 році Ярослав Янушевич свого часу користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова,

мав дуже тісні дружні стосунки з його сином - Олексієм.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:13 Ответить
Наскільки пише гугл,то він працював до 2016 ,про люстрацією ні слова,як і про партії. Значить купив інтернет
показать весь комментарий
04.08.2022 19:06 Ответить
Ківа на черзі. А Азіров посміхається. "Верной дорогой идете , товарисчи."
показать весь комментарий
04.08.2022 18:29 Ответить
ЯНУкому?
показать весь комментарий
04.08.2022 20:30 Ответить
Віва, дафай Ківу ще.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:42 Ответить
так був ще круче ківи - Гогіашвілі. Який був помічником депутата єдинороса валуєва, раніше судимий, громадянин Цапії і зразу на заступника міністра внутрішніх справ України. Цим призначенням Володя Боневтік розвалив логіку всієї системи - заступник міністра мєнтов раніше засуджений на росії, здійснював повноваження ворожої до України партії депутата, який підтримав агресію проти України, ні слова не знає по укроаїнські... Ну чим не заступник міністра?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:06 Ответить
А далі ще краще, тепер цей гогіашвілі радник буданова, того, що керує розвідкой України...І як вам це ********????
показать весь комментарий
05.08.2022 10:24 Ответить
Кадры Овоща пользуются огромным спросом с 2019 года...
показать весь комментарий
04.08.2022 17:43 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 17:59 Ответить
Згадав, як Ющенко казав своїм депутатам, що він їх на смітниках поназбирав.

показать весь комментарий
04.08.2022 18:20 Ответить
Интересно,какой размер лифчика у новой главы Херсонской администрации?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:00 Ответить
черговий риговський недобиток....
показать весь комментарий
04.08.2022 17:43 Ответить
Це просто дніще... Нікчема прзначає таких же нікчем як і сам. Медаль тобі за успішну побудову міні рашки.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:46 Ответить
Та якщо б це був тільки нікчема... Друг Азарова собирается забирать у Азарова украинский Херсон. Сюр?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:28 Ответить
Плять, это писец какой-то, скоро и легетивный из ростова вернется!!!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 17:46 Ответить
А ми потім дивуємось,що якесь всрате "амнесті інтернешнл" щось там малює. Наш "головнокомандувач" таке малює,що на голову не налазить.🤦
показать весь комментарий
04.08.2022 17:46 Ответить
Злодій зі стажем!
показать весь комментарий
04.08.2022 17:46 Ответить
І да, я не з мільйонної ботоферми Петра.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:47 Ответить
Чомусь я не здивований Портновсько- Коломойське кодло в ЗЕленій шкурі вже давно окупувало країну...
Вони втомились на диванах від войни ще в 2014-му. І знов їм захотілось дешевих кредитів на айфончики і отої стабільності а-ля Білорусь на мінімалках, з всіма витікаючими...
показать весь комментарий
04.08.2022 17:49 Ответить
Короче, чувак вылеплен из такой хитрой субстанции. которая не тонет ни при какой власти.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:49 Ответить
А кто и за что его наградил орденом "За заслуги" ll степени в 2016 г.?https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-n2-17
показать весь комментарий
04.08.2022 17:51 Ответить
За Пєті кожна державна нагорода мала чітко визначену ціну. Міг накрасти і на "Героя Украни". Не встиг мабуть...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:04 Ответить
Чи вам всім "петя" в кармани і штани понасирав? Приведіть хоч один факт кражі де проходить Порошенко. Немає, фактів кражі де проходить Боневтік купа і одна сумочка. Хочаби взяти офшорні 41 мільйон доларів США. Гроші вкрадені з ПриватБанку. Подивіться що сьогодні натворив Боневтік Термосович?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:20 Ответить
Там в сусідній гілці все правильно написали.
Бидлостадо спочатку повелося на кремлівсько-квартальні вкиди про вальцмана, рошен і тд.
А тепер їм тупо соромно признаться, що вони бидлостадо і повелися, отже продовжують ненавидіти Порошенка, бо він - символ того, як легко і ненапряжно насправді розвести бидлостадо. Сама його постать їм постійно нагадує про цей факт. Соромно і неприємно, мабудь, відчувати себе лохами ушастими.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:40 Ответить
Бубочка призначає ригів-колаборантів принципово, чи виконує наказ старшого за званням дерьмака?
показать весь комментарий
04.08.2022 17:51 Ответить
Узгоджував мабуть Путлер.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:37 Ответить
Дякуйте, що Янушевича, а не Януковича.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:55 Ответить
Работал в налоговой...
Всё, дальше можно не читать !!!
показать весь комментарий
04.08.2022 17:58 Ответить
Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

показать весь комментарий
04.08.2022 18:04 Ответить
Справа в тому, що своєї команди Боневтік не має, він використовує виключно команду януковича, яка йому по душі і серцю, яка також ненавидить Порошенка і Україну. Подивіться на офіс президента і там одна зрадники і антимайданівці, всі слуги януковича.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:09 Ответить
Як немає логіки? Логіка залізна.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:32 Ответить
Не знаю почему,но не так!!.Дуйте на холодную воду!!
показать весь комментарий
04.08.2022 18:12 Ответить
Чому не Марусю Звіробій?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:18 Ответить
От ****, зелене блювотиння !
показать весь комментарий
04.08.2022 18:22 Ответить
Люстрированный друг сына Азарова - что известно о новом руководителе Херсонской ОГА

Видання «МОСТ» пише, що станом на вересень 2021 року Янушевич був люстрованим, а отже до 2024 року він не має права займати державні посади.

https://racurs.ua/n173324-kabmin-soglasoval-kandidaturu-novogo-glavy-hersonskoy-ova.html Погоджений Кабміном кандидат на посаду голови Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, був люстрований, але якимось дивом два з половиною тижні тому Мін'юст відмовився боротися у суді за право ще два роки не призначати його на посади.

Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади

https://racurs.ua/n173346-lustrirovannyy-drug-syna-azarova-chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-hersonskoy-oga.html
показать весь комментарий
04.08.2022 18:22 Ответить
Сьогодні Янушевич, наступний Янукевіч і під весну янукович, спочатку син Сашко "Стоматолог", дружбан татарова, а потім і сам старший Овощ.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:26 Ответить
це немає куди гроші тратити,тепер цьому якуновському ще й платити зарплату,причому тупо платити бо Херсон під окупацією.Бездарна політика зе продовжується!
показать весь комментарий
04.08.2022 18:37 Ответить
Кого??? Януковича... Якубовича....? Аааа Янушевича. Ну "с почином", ага...
Как говорится "Крутите барабан. У вас снова выпал "сектор-шанс".
показать весь комментарий
04.08.2022 18:42 Ответить
Не,важливо,якого кольору куриця,важливо,що вона несе яйця. Псевдоопозіция сама себе викриває.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:45 Ответить
Можно уже сразу Януковича, чего тянуть?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:52 Ответить
Та нормас, аби не українця і не патріота. Козирь робить своє діло, не зря ж йому фсб бабло платить.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:59 Ответить
Пишіть правду! Зеленський затвердив подану Єрмаком кандидатуру на пост очільника Херсонської ОДА.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:52 Ответить
шо ви хотіли від зелених покидьків
показать весь комментарий
04.08.2022 19:06 Ответить
Кто бы не подал ,а отвечать Зелебобику.История ничему его не учит
показать весь комментарий
04.08.2022 19:07 Ответить
Лідлор не любить патріотів. Тому і признача всяке люстроване лайно.
А патріоти повинні бути на фронті, гинути за Україну.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:14 Ответить
Сволочь зеленая, мозгами двигать совсем разучился,действует на слух! Оглох бы побыстрее.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:18 Ответить
Босс был сильно занят, попросил клерка вручить ксиву...
показать весь комментарий
04.08.2022 19:34 Ответить
гайда ще ківу, азіру і януківича....захєрчєнку не провтикайте. Буде тоді таке бажане та омріяне вами з ****** БІНҐО!!! ...Ваш такий очікуваний ******* вже незабаром. Слава Народу України і його дітям- Воїнам ЗСУ...всім- від солдата до Залужного.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:41 Ответить
Не усі ще овочі Яниковської банди засвітили себе в колабораніоналізмі ??? Єрмак водить вову по колу?
показать весь комментарий
04.08.2022 20:33 Ответить
це як? Херсон вже тю-тю, не Україна?
показать весь комментарий
04.08.2022 20:53 Ответить
Тю-тю.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:22 Ответить
За призначенням всі бачать.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:32 Ответить
https://t.me/kyivoperativ/102175?comment=1079337
показать весь комментарий
04.08.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 21:05 Ответить
Азірова в примьєри !
показать весь комментарий
05.08.2022 10:30 Ответить
Головний критерій відбору:
Згода стати колаборантним керівником на окупованій частині області?!
показать весь комментарий
04.08.2022 21:14 Ответить
А чего сразу не Януковича!?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:30 Ответить
Януковіч у нього на Киів піде замість Кличка.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:29 Ответить
та це просто жесть. невже нема нікого крім зрадників на посади в нашій країні?
показать весь комментарий
04.08.2022 22:26 Ответить
...главное для одноклеточной зелени - лишь бы не "порохоботы"
показать весь комментарий
04.08.2022 22:58 Ответить
Вот нах нам херсонцам заочные крысы чиновники? Бюджет пилить? Зп и премии себе назначать?
Или неужели он вернётся в Херсон поднимать хозяйство?
показать весь комментарий
05.08.2022 08:22 Ответить
Чого всі так збудилися? Принаймні не з 95 кварталу та професіонал в сфері державного керівництва. А як він себе поведе далі побачимо. Якщо отсіювати всіх хто працював при овощі то зовсім залишимось без професійних кадрів, будуть лише зелені овочі які випливли на поверхню при неЛосі.
показать весь комментарий
05.08.2022 09:07 Ответить
ГДЕ он себя покажет?
В оккупированном Херсоне?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:18 Ответить
цей наведе порядок
показать весь комментарий
05.08.2022 09:14 Ответить
я так понимаю дело узурпации власти процветает! И война этому только помогает! Те кто мог активно протестовать воюют на фронте , а остальным или пофиг или хвалят зеленую власть ! Выйти на протест нельзя , я так думаю Зеленский надеется перебить всех неугодных на фронте , а потом просто узурпировать власть и править себе спокойненько !
показать весь комментарий
05.08.2022 09:43 Ответить
Путлер з кандидатурою вже погодився.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:25 Ответить
Я один почитав - назначив Януковича?😄😃😄
показать весь комментарий
05.08.2022 10:52 Ответить
Яну..вичу?
Дежавю 2.0?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:00 Ответить
Та поверни вже в Україну Азірова,Януковича,Клименка,Арбузова,Табачника,Злочевського,дістань з нафталіну Лукаш,Бондаренко і Герман і заспокойся зелений дурню!Довали вже країну і на її руїнах проведи концерт 95-го кварталу.Тебе ж для цього поставив Кремль президентом,чи ні?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:14 Ответить
Знаменитый бандюк из эпохи дважды не судимого завгара из Енакиево...
Кадры у Зелемойских весьма скудные...
показать весь комментарий
05.08.2022 11:38 Ответить
Зато потрібні і перевірені. Готові на все заради господаря, тільки щоб не на передову то нітц.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:50 Ответить
Читаю, у всіх одні емоції... А хто може що йому вмінити конкретне, що він зробив поганого? Працював при всіх, при Януковичі, Порошенку, Зеленському... До речі, один із авторів ДП Документ
показать весь комментарий
05.08.2022 12:23 Ответить
Наступне призначення на посади це кива та шарій...
показать весь комментарий
05.08.2022 12:30 Ответить
Ну и правильно, Вова. Еще не все регионалы в стране закончились.Надо спешить.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:06 Ответить
Осталось сменить президента на януковича и всьо будет 2011 год.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 13:42 Ответить
У нього все завжди гаразд і бадьорий настрій (порошки? х з) 🤓

показать весь комментарий
05.08.2022 13:44 Ответить
Ну где же он возьмет других людей - факівців щоб землю ще не відвойовану вже ділити, для цого потрідні вірні азаровці, які все життя грабували в полаткових державу на скрутках ПДВ і підприємців. Справу про майдан знищили тепер можливо і посіпак вбивць на держ.службу брати, а заслужиних фронтовиків ні бо вони не вміють землю красти іділити, а тільки своєю кровью захищати - такі там не треба.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:45 Ответить
 
 