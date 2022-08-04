Зеленский назначил Янушевича главой Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение на встрече в ОП.

Президент также подчеркнул, что Херсонщина обязательно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("управление общественным развитием"). Доктор юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – заместитель главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".

Читайте также: Нет никакой логики в назначении Зеленским чиновника времен Януковича Янушевича главой Херсонщины, которую Россия пытается к себе присоединить, - Бутусов