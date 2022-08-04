Ворог обстріляв село у Запорізькому районі із РСЗВ, - міськрада
Причиною гучних вибухів, які чули жителі Запоріжжя сьогодні ввечері, став ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) одного із сіл Запорізького району,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За словами Куртєва, сьогодні між 17-ма і 18-ю годинами в Запоріжжі були чутні вибухи.
"У самому Запоріжжі все спокійно", - написав він.
Як стало відомо, із ворожої реактивної системи залпового вогню було обстріляно село у Запорізькому районі. Внаслідок ворожої атаки спалахнула трава.
