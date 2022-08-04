УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 650 3

Ворог обстріляв село у Запорізькому районі із РСЗВ, - міськрада

рсзв

Причиною гучних вибухів, які чули жителі Запоріжжя сьогодні ввечері, став ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) одного із сіл Запорізького району,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За словами Куртєва, сьогодні між 17-ма і 18-ю годинами в Запоріжжі були чутні вибухи.

"У самому Запоріжжі все спокійно", - написав він.

Як стало відомо, із ворожої реактивної системи залпового вогню було обстріляно село у Запорізькому районі. Внаслідок ворожої атаки спалахнула трава.

Також дивіться: Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області зруйновані домівки та сільгосптехніка, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

обстріл (30447) Запорізька область (3980)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так люди загубили всьо людське у вік нанотехнологіи
показати весь коментар
04.08.2022 19:59 Відповісти
кацапи - не люди!
показати весь коментар
04.08.2022 20:43 Відповісти
Де покидьки з эмнестi iнтернешнл ? Вони цього не бачуть , бо грошами не пахне...
показати весь коментар
04.08.2022 21:34 Відповісти
 
 