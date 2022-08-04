Враг обстрелял село в Запорожском районе с РСЗО, - горсовет

Причиной громких взрывов, которые слышали жители Запорожья сегодня вечером, стал вражеский обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) одного из сел Запорожского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам Куртева, сегодня между 17:00 и 18:00 в Запорожье были слышны взрывы.

"В самом Запорожье все спокойно", – написал он.

Как стало известно, из вражеской реактивной системы залпового огня было обстреляно село в Запорожском районе. Вследствие вражеской атаки вспыхнула трава.

