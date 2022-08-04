РУС
Враг обстрелял село в Запорожском районе с РСЗО, - горсовет

Причиной громких взрывов, которые слышали жители Запорожья сегодня вечером, стал вражеский обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) одного из сел Запорожского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам Куртева, сегодня между 17:00 и 18:00 в Запорожье были слышны взрывы.

"В самом Запорожье все спокойно", – написал он.

Как стало известно, из вражеской реактивной системы залпового огня было обстреляно село в Запорожском районе. Вследствие вражеской атаки вспыхнула трава.

Смотрите также: В результате российских обстрелов в Запорожской области разрушены дома и сельхозтехника, - Нацполиция. ФОТО

обстрел (29119) Запорожская область (3445)
Ось так люди загубили всьо людське у вік нанотехнологіи
04.08.2022 19:59 Ответить
кацапи - не люди!
04.08.2022 20:43 Ответить
Де покидьки з эмнестi iнтернешнл ? Вони цього не бачуть , бо грошами не пахне...
04.08.2022 21:34 Ответить
 
 