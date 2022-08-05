УКР
Ердоган та Путін обговорять сьогодні у Сочі українську тематику, - Anadolu

Під час переговорів президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в п'ятницю в Сочі буде порушено питання ситуації в Сирії та навколо України

Про це повідомило в п'ятницю турецьке інформагентство агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони обговорять питання сирійського врегулювання та реалізацію домовленостей щодо транспортування зерна з українських портів. Зокрема "лідери Туреччини та РФ обговорять кроки щодо усунення проблем на шляху роботи "зернового коридору".

У повідомленні також йдеться, що під час обговорення української тематики Ердоган має намір "акцентувати увагу" на готовності Анкари сприяти врегулюванню конфлікту.

Сторони також "обговорять тему нарощування товарообігу між двома країнами, розвитку співпраці, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості, реалізації стратегічних проєктів", пише Anadolu.

+21
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне.
05.08.2022 10:21 Відповісти
+11
що куриш?Чому пердоган не закрив повітряний простір для рашиста .чому закрив Чорне море тільки після того.як рашист настягував в нього своїх війскових кораблів,ракети,котрим завозять мостом і на сам кінець,яку погоду у війні з рашистом роблять турецькі безпілотники.Чому пропускав рашистськв кораблв.котрі були загружені українським хлібом і металом.?
05.08.2022 10:32 Відповісти
+9
Єрдоган - слизький тип. Й Україна має засуджувати такі зустрічі тет-а-тет з гловарем терористів ******.
05.08.2022 10:22 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне.
05.08.2022 10:21 Відповісти
Єрдоган - слизький тип. Й Україна має засуджувати такі зустрічі тет-а-тет з гловарем терористів ******.
05.08.2022 10:22 Відповісти
Ердоган тип , який закрив море для росыйських выйськових кораблів. І безпілотники продає та дає Україні ,а Раші відмовив у цьому.
Ердоган - це самостійний гравець на світовій карті
05.08.2022 10:24 Відповісти
що куриш?Чому пердоган не закрив повітряний простір для рашиста .чому закрив Чорне море тільки після того.як рашист настягував в нього своїх війскових кораблів,ракети,котрим завозять мостом і на сам кінець,яку погоду у війні з рашистом роблять турецькі безпілотники.Чому пропускав рашистськв кораблв.котрі були загружені українським хлібом і металом.?
05.08.2022 10:32 Відповісти
Ердоган, це просто відсталий диктаторишка, на байрактарах він просто пропіарився, бо байкар не погодився би продавати русакам беспілотники, та й в них би не було б двигунів, які ми їм постачаємо. Море він закрив тому що повинен був це зробити за протоколом, це взагалі не якась поблажка, а його зобов'язаність.
05.08.2022 10:36 Відповісти
05.08.2022 10:22 Відповісти
А ота "бункєрна криса" ризикне вилізти з свого бункера? Чи двійника-трійника відправить?
05.08.2022 10:23 Відповісти
Не так часто ця потвора вилазить з бункеру. Невже ніхто з оточення не має бажання пристрелити його як собаку?!
05.08.2022 10:23 Відповісти
так катаются двойники. главный крыс никуда не вылазит. его и в кремле, скорее всего - нет. он же себя считает мозговым центром.
05.08.2022 10:28 Відповісти
Двійників можна використовувати лише там, де рота не потрібно відкривати. Голос підробити неможливо. Технічними засобами це виявляється легко.
05.08.2022 11:00 Відповісти
да ну ерунда какая. путин не говорит на иностранных. немного на немецком и на этом все. пробормотать что нибудь без переводчика - не так уж и сложно. а тембр при переводе переведут. технически это не сложно.
05.08.2022 11:05 Відповісти
Лучше бы Эрдоган вместо себя прислал на встречу Байкатар.
05.08.2022 10:24 Відповісти
самое верное решение.
05.08.2022 10:26 Відповісти
О да!
05.08.2022 11:29 Відповісти
Який сором для Туреччини зустрічатися з террористом,цікаво як відреагують европа і сша на таку зустріч засудять Ердогана чи проковтнуть,цікаво самі турки це осуджують що їх лідер поїхав до террориста
05.08.2022 10:25 Відповісти
***** наконец нашел собутыльника с которым можно пагаварить. ***** даже не вспоминает про Армянию и нагорный карабах лишь бы не спугнуть Эдика
05.08.2022 10:26 Відповісти
Ердоган стає схожим на ***** ,фігаро тут фігаро там
05.08.2022 10:30 Відповісти
Два старих підармоти
05.08.2022 10:39 Відповісти
Эрдоган круче путлера...каже Андрей Пионтковский...хмырь мавзолейный трясется от страха при виде бандита Эрдогана...
05.08.2022 11:46 Відповісти
Пуйло це мєлкий урка з-під воротні, а Едік - бандит із лісу
05.08.2022 17:12 Відповісти
два козла
05.08.2022 11:49 Відповісти
Цей жах мого життя вони називають тематикою
05.08.2022 13:09 Відповісти
Последнее "братание" двух баранов перед очередной русско-турецкой войной!
Две соседние развалившиеся ымперии с амбициями реваншизма обязательно сцепятся в смертельной схаватке (это закон истории)!
05.08.2022 13:37 Відповісти
 
 