Ердоган та Путін обговорять сьогодні у Сочі українську тематику, - Anadolu

Під час переговорів президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в п'ятницю в Сочі буде порушено питання ситуації в Сирії та навколо України

Про це повідомило в п'ятницю турецьке інформагентство агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони обговорять питання сирійського врегулювання та реалізацію домовленостей щодо транспортування зерна з українських портів. Зокрема "лідери Туреччини та РФ обговорять кроки щодо усунення проблем на шляху роботи "зернового коридору".

У повідомленні також йдеться, що під час обговорення української тематики Ердоган має намір "акцентувати увагу" на готовності Анкари сприяти врегулюванню конфлікту.

Сторони також "обговорять тему нарощування товарообігу між двома країнами, розвитку співпраці, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості, реалізації стратегічних проєктів", пише Anadolu.

Також читайте: Путін та Ердоган у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, - Пєсков