Эрдоган и Путин обсудят сегодня в Сочи украинскую тематику, - Anadolu

В ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в пятницу в Сочи будет поднят вопрос ситуации в Сирии и вокруг Украины

Об этом сообщило в пятницу турецкое информагентство агентство Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования и реализации договоренностей по транспортировке зерна из украинских портов. В частности, "лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути работы "зернового коридора".

В сообщении говорится, что во время обсуждения украинской тематики Эрдоган намерен "акцентировать внимание" на готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта.

Стороны также обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности, реализации стратегических проектов, пишет Anadolu.

зерно (1076) путин владимир (32061) Сочи (171) Турция (3534) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
Топ комментарии
+21
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне.
05.08.2022 10:21 Ответить
+11
що куриш?Чому пердоган не закрив повітряний простір для рашиста .чому закрив Чорне море тільки після того.як рашист настягував в нього своїх війскових кораблів,ракети,котрим завозять мостом і на сам кінець,яку погоду у війні з рашистом роблять турецькі безпілотники.Чому пропускав рашистськв кораблв.котрі були загружені українським хлібом і металом.?
05.08.2022 10:32 Ответить
+9
Єрдоган - слизький тип. Й Україна має засуджувати такі зустрічі тет-а-тет з гловарем терористів ******.
05.08.2022 10:22 Ответить
05.08.2022 10:21 Ответить
05.08.2022 10:22 Ответить
Ердоган тип , який закрив море для росыйських выйськових кораблів. І безпілотники продає та дає Україні ,а Раші відмовив у цьому.
Ердоган - це самостійний гравець на світовій карті
05.08.2022 10:24 Ответить
05.08.2022 10:32 Ответить
Ердоган, це просто відсталий диктаторишка, на байрактарах він просто пропіарився, бо байкар не погодився би продавати русакам беспілотники, та й в них би не було б двигунів, які ми їм постачаємо. Море він закрив тому що повинен був це зробити за протоколом, це взагалі не якась поблажка, а його зобов'язаність.
05.08.2022 10:36 Ответить
05.08.2022 10:22 Ответить
А ота "бункєрна криса" ризикне вилізти з свого бункера? Чи двійника-трійника відправить?
05.08.2022 10:23 Ответить
Не так часто ця потвора вилазить з бункеру. Невже ніхто з оточення не має бажання пристрелити його як собаку?!
05.08.2022 10:23 Ответить
так катаются двойники. главный крыс никуда не вылазит. его и в кремле, скорее всего - нет. он же себя считает мозговым центром.
05.08.2022 10:28 Ответить
Двійників можна використовувати лише там, де рота не потрібно відкривати. Голос підробити неможливо. Технічними засобами це виявляється легко.
05.08.2022 11:00 Ответить
да ну ерунда какая. путин не говорит на иностранных. немного на немецком и на этом все. пробормотать что нибудь без переводчика - не так уж и сложно. а тембр при переводе переведут. технически это не сложно.
05.08.2022 11:05 Ответить
Лучше бы Эрдоган вместо себя прислал на встречу Байкатар.
05.08.2022 10:24 Ответить
самое верное решение.
05.08.2022 10:26 Ответить
О да!
05.08.2022 11:29 Ответить
Який сором для Туреччини зустрічатися з террористом,цікаво як відреагують европа і сша на таку зустріч засудять Ердогана чи проковтнуть,цікаво самі турки це осуджують що їх лідер поїхав до террориста
05.08.2022 10:25 Ответить
***** наконец нашел собутыльника с которым можно пагаварить. ***** даже не вспоминает про Армянию и нагорный карабах лишь бы не спугнуть Эдика
05.08.2022 10:26 Ответить
Ердоган стає схожим на ***** ,фігаро тут фігаро там
05.08.2022 10:30 Ответить
Два старих підармоти
05.08.2022 10:39 Ответить
Эрдоган круче путлера...каже Андрей Пионтковский...хмырь мавзолейный трясется от страха при виде бандита Эрдогана...
05.08.2022 11:46 Ответить
Пуйло це мєлкий урка з-під воротні, а Едік - бандит із лісу
05.08.2022 17:12 Ответить
два козла
05.08.2022 11:49 Ответить
Цей жах мого життя вони називають тематикою
05.08.2022 13:09 Ответить
Последнее "братание" двух баранов перед очередной русско-турецкой войной!
Две соседние развалившиеся ымперии с амбициями реваншизма обязательно сцепятся в смертельной схаватке (это закон истории)!
05.08.2022 13:37 Ответить
 
 