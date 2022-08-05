Эрдоган и Путин обсудят сегодня в Сочи украинскую тематику, - Anadolu

В ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в пятницу в Сочи будет поднят вопрос ситуации в Сирии и вокруг Украины

Об этом сообщило в пятницу турецкое информагентство агентство Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования и реализации договоренностей по транспортировке зерна из украинских портов. В частности, "лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути работы "зернового коридора".

В сообщении говорится, что во время обсуждения украинской тематики Эрдоган намерен "акцентировать внимание" на готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта.

Стороны также обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности, реализации стратегических проектов, пишет Anadolu.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фиксируется накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, - Вилкул