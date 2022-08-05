Юрій Бродський про обшуки СБУ: Вони зайнялися економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років

Син бізнесмена Михайла Бродського Юрій підтвердив інформацію про обшуки, які проводять співробітники СБУ на підприємствах, що належать сім'ї Бродських.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що наша доблесна СБУ не дає нікому розслабитися: замість того, щоб займатися своїми прямими функціями, вона займається звичною справою.. (Економіка). Вони вирішили тероризувати весь бізнес, який хоч якось виживає зараз! Я не виняток із правил і на жаль, вони зараз бігають до всіх і просять грошей, а якщо грошей немає, тоді підозри!

Було смішно, що прибігли до кафе моєї Сім'ї шукати документи, сподіваюся, пироги не пропали. Хлопці, ми знаємо хто нас замовив та навіщо!!", - написав Юрій Бродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки у Бродського, - ЗМІ

"Коли вже СБУ перестане займатися економікою? Вони зараз розслідують справи 2017-2019 року, невже це зараз найактуальніше???", - поставив риторичне питання бізнесмен.