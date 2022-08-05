Юрій Бродський про обшуки СБУ: Вони зайнялися економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років
Син бізнесмена Михайла Бродського Юрій підтвердив інформацію про обшуки, які проводять співробітники СБУ на підприємствах, що належать сім'ї Бродських.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що наша доблесна СБУ не дає нікому розслабитися: замість того, щоб займатися своїми прямими функціями, вона займається звичною справою.. (Економіка). Вони вирішили тероризувати весь бізнес, який хоч якось виживає зараз! Я не виняток із правил і на жаль, вони зараз бігають до всіх і просять грошей, а якщо грошей немає, тоді підозри!
Було смішно, що прибігли до кафе моєї Сім'ї шукати документи, сподіваюся, пироги не пропали. Хлопці, ми знаємо хто нас замовив та навіщо!!", - написав Юрій Бродський.
"Коли вже СБУ перестане займатися економікою? Вони зараз розслідують справи 2017-2019 року, невже це зараз найактуальніше???", - поставив риторичне питання бізнесмен.
Для начала очистить свою контору. Но такого не будет...
Хто ж той садист, який видав всього 5 тисяч сім-карт міліону тролів і змусив стояти в чергу , щоб накинутися на стражденну Бовтекла, яка приїхала з Італії, щоб пофотосеситися з Боневтіком?
Але все ж таки тут більше симпатії до СБУ, хоча б з тієї причини, про яку ти написав
Загрожує державному суверинітету, конституційному ладу, територіальній цілісності?
Может быть СБУ занялось бы своими функциями
Что-то мы ничего не слышим про Коломойского, Чауса, Наумова, бандита Колю Тищенка... список большой
Бабки у міліардерів є,нічого кляньчить у МВФ...
Форсмажор....треба для фронту,для пенсіонерів,для держави.