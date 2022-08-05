УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини
9 771 47

Юрій Бродський про обшуки СБУ: Вони зайнялися економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років

сбу

Син бізнесмена Михайла Бродського Юрій підтвердив інформацію про обшуки, які проводять співробітники СБУ на підприємствах, що належать сім'ї Бродських.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що наша доблесна СБУ не дає нікому розслабитися: замість того, щоб займатися своїми прямими функціями, вона займається звичною справою.. (Економіка). Вони вирішили тероризувати весь бізнес, який хоч якось виживає зараз! Я не виняток із правил і на жаль, вони зараз бігають до всіх і просять грошей, а якщо грошей немає, тоді підозри!

Було смішно, що прибігли до кафе моєї Сім'ї шукати документи, сподіваюся, пироги не пропали. Хлопці, ми знаємо хто нас замовив та навіщо!!", - написав Юрій Бродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки у Бродського, - ЗМІ

"Коли вже СБУ перестане займатися економікою? Вони зараз розслідують справи 2017-2019 року, невже це зараз найактуальніше???", - поставив риторичне питання бізнесмен.

Юрій Бродський про обшуки СБУ: Вони зайнялися економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років 01

Автор: 

Бродський Михайло (66) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13278) силовики (2516)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
"Ім'я, сеста, ім'я!"
Хто ж той садист, який видав всього 5 тисяч сім-карт міліону тролів і змусив стояти в чергу , щоб накинутися на стражденну Бовтекла, яка приїхала з Італії, щоб пофотосеситися з Боневтіком?
показати весь коментар
05.08.2022 18:57 Відповісти
+17
Обшуки будут у всех кто не примкнул к зелени.
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
+17
На каком основании? Опять по зелёному беспределу?
показати весь коментар
05.08.2022 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если старшего Бродского сейчас нет в Украине, то самое время лишить его гражданства.
показати весь коментар
05.08.2022 18:47 Відповісти
На каком основании? Опять по зелёному беспределу?
показати весь коментар
05.08.2022 18:56 Відповісти
По закону о гражданстве от 2001 года. Как не называйте законы а будет как везде: "закон суров но он закон".
показати весь коментар
05.08.2022 19:23 Відповісти
Н бреши. Никто не может лишить гражданства по этому бреду. Позиция того же Корбана бесспрна и он выиграет любой суд.
показати весь коментар
05.08.2022 19:31 Відповісти
И перечитай еще раз его, брехунець. Там ни слова нет о лишении гражданства. Более того, это прямо запрещено.
показати весь коментар
05.08.2022 19:35 Відповісти
Вот именно что ваши фантазии о "лишение" горомадянстве ни какого отношения к закону не имеет. Можете подавать в суд на эту вашу фантазию. В законе там совсем другие понятия: вихід з громадянства, припинення і втрата. Так что если интересно то изучайте законы Украины и как видите все идёт к тому что заставят жить по законам. Так какой там суд собрался кто то выигрывать вы можете огласить?
показати весь коментар
06.08.2022 09:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
показати весь коментар
05.08.2022 20:54 Відповісти
Был бы у Бутусова бизнес к нему бы тоже пришли. да какая экономика!? ******* строят диктатуру усиленными темпами.
https://www.obozrevatel.com https://www.obozrevatel.com

показати весь коментар
05.08.2022 22:08 Відповісти
А кажуть, бакланова звільнили...
показати весь коментар
05.08.2022 18:48 Відповісти
А що дєрьмаковські пси перестануть віджимати бізнес?
показати весь коментар
05.08.2022 18:51 Відповісти
Там все гниды 🤢👹🤡🎪👿 ОДИНАКОВЫЕ ‼️Всех под трибунал‼️Где Генерал Бурба⁉️
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
А. Міша Бродскій. Давно пора. Тридцять років як пора.
показати весь коментар
05.08.2022 18:50 Відповісти
Там было инфо 2-месячной давности, Венето Бродского замешано в торговле брониками, поступившими в качестве помощи. Так, или не так, но сообщения были.
показати весь коментар
05.08.2022 18:52 Відповісти
Війна не війна, а вони виконують вказівку коломойского добуту будь який будь від кого компромат на Порошенко. Для цього він зробив зеленського президентом
показати весь коментар
05.08.2022 18:53 Відповісти
можно смело начать копать с заправок *Денди* и нелегальных обменников валют в начале 2000-х...
показати весь коментар
05.08.2022 18:54 Відповісти
Починати треба з банди Черепа, до якої Міша мав неабиякий стосунок ще на початку 90х.
показати весь коментар
05.08.2022 18:58 Відповісти
Починати можна и с СБУ.
Для начала очистить свою контору. Но такого не будет...
показати весь коментар
05.08.2022 19:18 Відповісти
Пусть начнут с Кучмы и 💩Какламойши
показати весь коментар
05.08.2022 20:13 Відповісти
От ******! Ні, щоби сказати: я чесний! Я платив всі податки і нічого в моїй діяльності протиправного не має і бути не може! Він говорить, що то замовне розслідування і не варто розслідувати те, що було в 17-19 -х роках. Варто!! І потрібно!
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
А Коломойского когда?
показати весь коментар
05.08.2022 20:03 Відповісти
Обшуки будут у всех кто не примкнул к зелени.
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
Це ви не знаєте хто Міша Бродський. Якщо йому зелені або сині зроблять бетонні ласти природа тільки очиститься.
показати весь коментар
05.08.2022 19:00 Відповісти
Так потім будуть обшуки в тих хто примкнув до зелених
показати весь коментар
05.08.2022 19:31 Відповісти
"Ім'я, сеста, ім'я!"
Хто ж той садист, який видав всього 5 тисяч сім-карт міліону тролів і змусив стояти в чергу , щоб накинутися на стражденну Бовтекла, яка приїхала з Італії, щоб пофотосеситися з Боневтіком?
показати весь коментар
05.08.2022 18:57 Відповісти
Внутрішні окупанти пишуть мовою зовнішніх окупантів...
показати весь коментар
05.08.2022 19:02 Відповісти
той момент коли нікого не шкода - рекитири з СБУ розводять на гроші баригу Бротського.

Але все ж таки тут більше симпатії до СБУ, хоча б з тієї причини, про яку ти написав
показати весь коментар
05.08.2022 19:09 Відповісти
Никакой симпатии, учитывая что творилось в самом СБУ
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
А что там крестный отец Зе, пан Коломойский, лишенный гражданства покинул пределы государства или ожидает положительное решение Печерского суда о возвращении ему очередных 4 или 5 млр.дол.?
показати весь коментар
05.08.2022 19:08 Відповісти
Так Тіщенка теж потрібно шукати з приводу цього питання... Чи він і так заносить?
показати весь коментар
05.08.2022 19:13 Відповісти
Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДЕРЖАВНУ БЕЗПЕКУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 УКРАЇНИ .

Пріоритетними функціями Служби безпеки України є:

Захист державного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4 конституційного ладу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності , економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужб , підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;

попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупції й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 обороноздатності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 економічного потенціалу , розширення міжнародного співробітництва.

соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека громадян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дезорганізуючій політичній інформації

показати весь коментар
05.08.2022 19:24 Відповісти
Шо там, Бродский шпигун?

Загрожує державному суверинітету, конституційному ладу, територіальній цілісності?

Может быть СБУ занялось бы своими функциями
Что-то мы ничего не слышим про Коломойского, Чауса, Наумова, бандита Колю Тищенка... список большой
показати весь коментар
05.08.2022 19:32 Відповісти
Бродський просто бандит.
показати весь коментар
05.08.2022 19:44 Відповісти
Коля Каклета просто ПОЦ, а Мойше Бродский это бандюган! Я бы ему палец в рот не положил!
показати весь коментар
05.08.2022 20:51 Відповісти
Бережіть пальці! Для цього (по фень-шую) є сушений пєніс олєня...
показати весь коментар
05.08.2022 21:18 Відповісти
мухи атдельно, каклеты атдельно.
показати весь коментар
05.08.2022 20:58 Відповісти
Справа літінанта живе і процвітає по завітам буратіни.
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
СБУ вместо того, что-бы кинуть все силы на отлов кацапской агентуры в ж.ОПе Дерьмака, опять трясут бизнес. Видать, для Бени КАЛомойского стараются.
показати весь коментар
05.08.2022 19:26 Відповісти
Все правильно, буржуи должны помогать защищать Родину. Если не хотят добровольно, нужно заставлять принудительно...
показати весь коментар
05.08.2022 19:34 Відповісти
Правильно роблять,давно пора.
Бабки у міліардерів є,нічого кляньчить у МВФ...
Форсмажор....треба для фронту,для пенсіонерів,для держави.
показати весь коментар
05.08.2022 19:39 Відповісти
если бродский еврей тогда все ясно
показати весь коментар
05.08.2022 19:44 Відповісти
Ублюдка Мойше Бродского за 31 год независимости Украины нужно было линчевать не менее 15 раз, за его разворовывание экономики страны и обман граждан!
показати весь коментар
05.08.2022 20:49 Відповісти
Але є Бродський завжди був Українофобом. Завжди.
показати весь коментар
05.08.2022 20:52 Відповісти
Знову патріотів пресують )))
показати весь коментар
05.08.2022 21:11 Відповісти
Двусторонняя хупца
показати весь коментар
05.08.2022 22:01 Відповісти
"заказуха-проблеяла безвинная овца!"Даже если заказуха,не вовремя,давай за грати,бо українці гинуть,а ти за..упа від народження крадій.
показати весь коментар
06.08.2022 08:24 Відповісти
 
 