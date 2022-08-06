УКР
Росіяни обстріляли Харків: попередньо прилетіло до Слобідського району, - мер Терехов

війна,обстріл,харків,синєгубов,харківщина

Росіяни обстріляли Харків, влучили в Слобідський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає. Сподіваюсь, що так і буде", - розповів він.

Доки Харків буде терпіти цей ад пане президенте?!ДОКИ ЦЕ БУДЕ !Люди реально с початку війни кожень день в пеклі ! 4 місяці тому відкинули від Харкова, чому на інших напрямках від Харкова їх не відкинуть далі ?Віримо в ЗСУ віримо в хлопців, але багато розмов генштабу і там на верху про контрнаступ дуже непотрібних розмов
Те саме і по Херсону і Миколаєву і інших містах. @баште по Белгороду @баште їх з усього рівняйте с землею ! Але по Харкову щось потрібно робити інакше з морозами там буде ще більше пекло !
Не на часі. Дєрьмак з татаровим ще не все поділили.
Ну, самі бачите, що поки що кацапські міста не почнуть рівняти із землею - українцям сподіватися нема на що.
Схоже, що Зеленський домовився з путіним і про здачу азовців (щоб не заважали здавати Маріуполь) і про безкарний обстріл України.
А нельзя подойти к российскому кордону где нибудь в Сумской или Черниговской области с каким нибудь охотничьим карабином и выцыганить там какого нибудь погранца?
Там усім керує наближення президента - учора це сказав Кривонос а сьогодні Бутусов у Курбанової .
На противагу задумам Залужного дають пропозиції бувші МНСники ( ту тіпа ЗЕЄРмаківських Шойгу)
по Макіївці відпрацювали вночі наші ...Склад бк цілу ніч салюти давав
Очень не патриотично конечно, но чем больше складов бк гибнет, тем сильнее обстрелы известных всем городов. Или отвечаем в место вылета, или.....
