Росіяни обстріляли Харків: попередньо прилетіло до Слобідського району, - мер Терехов
Росіяни обстріляли Харків, влучили в Слобідський район.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає. Сподіваюсь, що так і буде", - розповів він.
Те саме і по Херсону і Миколаєву і інших містах. @баште по Белгороду @баште їх з усього рівняйте с землею ! Але по Харкову щось потрібно робити інакше з морозами там буде ще більше пекло !
Схоже, що Зеленський домовився з путіним і про здачу азовців (щоб не заважали здавати Маріуполь) і про безкарний обстріл України.