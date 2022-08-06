Росіяни обстріляли Харків: попередньо прилетіло до Слобідського району, - мер Терехов

Росіяни обстріляли Харків, влучили в Слобідський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає. Сподіваюсь, що так і буде", - розповів він.

