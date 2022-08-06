Россияне обстреляли Харьков: предварительно прилетело в Слободской район, - мэр Терехов

Россияне обстреляли Харьков, попали в Слободской район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - рассказал он.

Смотрите также: Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые. ФОТОрепортаж