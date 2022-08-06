РУС
Россияне обстреляли Харьков: предварительно прилетело в Слободской район, - мэр Терехов

Россияне обстреляли Харьков, попали в Слободской район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - рассказал он.

Смотрите также: Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Доки Харків буде терпіти цей ад пане президенте?!ДОКИ ЦЕ БУДЕ !Люди реально с початку війни кожень день в пеклі ! 4 місяці тому відкинули від Харкова, чому на інших напрямках від Харкова їх не відкинуть далі ?Віримо в ЗСУ віримо в хлопців, але багато розмов генштабу і там на верху про контрнаступ дуже непотрібних розмов
Те саме і по Херсону і Миколаєву і інших містах. @баште по Белгороду @баште їх з усього рівняйте с землею ! Але по Харкову щось потрібно робити інакше з морозами там буде ще більше пекло !
06.08.2022 02:51 Ответить
Не на часі. Дєрьмак з татаровим ще не все поділили.
06.08.2022 04:45 Ответить
Ну, самі бачите, що поки що кацапські міста не почнуть рівняти із землею - українцям сподіватися нема на що.
Схоже, що Зеленський домовився з путіним і про здачу азовців (щоб не заважали здавати Маріуполь) і про безкарний обстріл України.
06.08.2022 08:38 Ответить
А нельзя подойти к российскому кордону где нибудь в Сумской или Черниговской области с каким нибудь охотничьим карабином и выцыганить там какого нибудь погранца?
06.08.2022 02:21 Ответить
Там усім керує наближення президента - учора це сказав Кривонос а сьогодні Бутусов у Курбанової .
06.08.2022 03:49 Ответить
На противагу задумам Залужного дають пропозиції бувші МНСники ( ту тіпа ЗЕЄРмаківських Шойгу)
06.08.2022 03:52 Ответить
ЗСУ, нажаль, не всесильні. З одними АК у контрнаступ не підеш. Потрібна потужна артпідтримка, а снаряди мають властивість закінчуватись, а не розмножуватись.
06.08.2022 07:34 Ответить
Є інфа по Піскам біля Донецька ?
06.08.2022 06:25 Ответить
по Макіївці відпрацювали вночі наші ...Склад бк цілу ніч салюти давав
06.08.2022 08:49 Ответить
Очень не патриотично конечно, но чем больше складов бк гибнет, тем сильнее обстрелы известных всем городов. Или отвечаем в место вылета, или.....
06.08.2022 12:45 Ответить
 
 