Россияне обстреляли Харьков: предварительно прилетело в Слободской район, - мэр Терехов
Россияне обстреляли Харьков, попали в Слободской район.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - рассказал он.
Те саме і по Херсону і Миколаєву і інших містах. @баште по Белгороду @баште їх з усього рівняйте с землею ! Але по Харкову щось потрібно робити інакше з морозами там буде ще більше пекло !
Схоже, що Зеленський домовився з путіним і про здачу азовців (щоб не заважали здавати Маріуполь) і про безкарний обстріл України.