Вночі росіяни обстріляли Нікополь, - голова РВА Євтушенко

вибух,попасна

Російські війська вночі 6 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Обстріляно місто Нікополь. Зберігайте спокій", - написав він.

Не хоче в Нікополі пожити дєрьмак зі свом зе, по своїм же навіть х..ло стріляти не буде
06.08.2022 08:23 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
06.08.2022 10:08 Відповісти
 
 