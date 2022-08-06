Вночі росіяни обстріляли Нікополь, - голова РВА Євтушенко
Російські війська вночі 6 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Обстріляно місто Нікополь. Зберігайте спокій", - написав він.
