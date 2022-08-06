Ночью россияне обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко
Российские войска ночью 6 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие", - написал он.
Микола Мазуренко
Чайка Київ
