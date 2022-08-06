РУС
Ночью россияне обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

Российские войска ночью 6 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие", - написал он.

Читайте также: Российская армия обстреляла из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Не хоче в Нікополі пожити дєрьмак зі свом зе, по своїм же навіть х..ло стріляти не буде
06.08.2022 08:23 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
06.08.2022 10:08 Ответить
 
 