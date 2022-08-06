УКР
65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі до ВККС

вккс

Станом на 5 серпня, на участь у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано 65 заяв.

Про це повідомила Конкурсна комісія з добору членів ВККС, інформує Цензор.НЕТ.

"65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі на посади членів ВККС", - йдеться в повідомленні.

Багато хочуть бачити себе на посаді членів ВККС.
06.08.2022 08:59 Відповісти
призначених з районних до апеляційних судів, головами/заступниками, всу, ксу за часів януковоща - геть...
06.08.2022 09:00 Відповісти
Дерьмак буде відбирати?
06.08.2022 09:00 Відповісти
Його убитий Порошенком брат.
06.08.2022 10:43 Відповісти
"Горе от ума" Грибоєдова дає вичерпну відповідь: - "А судьи кто? Все те-же пидо..сы"
06.08.2022 09:09 Відповісти
*Медом намазано*
06.08.2022 12:10 Відповісти
Ого скільки бажаючих дорватися до "жирного шматка", і при цьому жодної відповідальності.
06.08.2022 15:02 Відповісти
 
 