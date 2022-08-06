65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі до ВККС

Станом на 5 серпня, на участь у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано 65 заяв.

Про це повідомила Конкурсна комісія з добору членів ВККС, інформує Цензор.НЕТ.

"65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі на посади членів ВККС", - йдеться в повідомленні.

