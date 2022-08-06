65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі до ВККС
Станом на 5 серпня, на участь у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано 65 заяв.
Про це повідомила Конкурсна комісія з добору членів ВККС, інформує Цензор.НЕТ.
"65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі на посади членів ВККС", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
wislen Lem
показати весь коментар06.08.2022 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olexa Pluzh
показати весь коментар06.08.2022 09:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Мазуренко
показати весь коментар06.08.2022 09:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар06.08.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый Котяра #387676
показати весь коментар06.08.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pavlo Chopa
показати весь коментар06.08.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.08.2022 15:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль