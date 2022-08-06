65 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе в ВККС
По состоянию на 5 августа на участие в конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей Украины подано 65 заявлений.
Об этом сообщила Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС, передает Цензор.НЕТ.
"65 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на должности членов ВККС", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
wislen Lem
показать весь комментарий06.08.2022 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olexa Pluzh
показать весь комментарий06.08.2022 09:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Микола Мазуренко
показать весь комментарий06.08.2022 09:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий06.08.2022 10:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Старый Котяра #387676
показать весь комментарий06.08.2022 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavlo Chopa
показать весь комментарий06.08.2022 12:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий06.08.2022 15:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль