65 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе в ВККС

По состоянию на 5 августа на участие в конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей Украины подано 65 заявлений.

Об этом сообщила Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС, передает Цензор.НЕТ.

