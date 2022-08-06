РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9320 посетителей онлайн
Новости
1 682 7

65 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе в ВККС

вккс

По состоянию на 5 августа на участие в конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей Украины подано 65 заявлений.

Об этом сообщила Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС, передает Цензор.НЕТ.

"65 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на должности членов ВККС", – говорится в сообщении.

Читайте также: Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в ВККС начала подготовительную работу

Автор: 

конкурс (1156) судья (2660) ВККСУ (503)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Багато хочуть бачити себе на посаді членів ВККС.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:59 Ответить
призначених з районних до апеляційних судів, головами/заступниками, всу, ксу за часів януковоща - геть...
показать весь комментарий
06.08.2022 09:00 Ответить
Дерьмак буде відбирати?
показать весь комментарий
06.08.2022 09:00 Ответить
Його убитий Порошенком брат.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:43 Ответить
"Горе от ума" Грибоєдова дає вичерпну відповідь: - "А судьи кто? Все те-же пидо..сы"
показать весь комментарий
06.08.2022 09:09 Ответить
*Медом намазано*
показать весь комментарий
06.08.2022 12:10 Ответить
Ого скільки бажаючих дорватися до "жирного шматка", і при цьому жодної відповідальності.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:02 Ответить
 
 