Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні завданої шкоди. Триває пошук юридичного механізму передачі Києву заморожених активів РФ, - ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням, це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

"Задля створення та впровадження механізму компенсації президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники. Учасники наради обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь нашої держави та скоординували кроки в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною. Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало ухвалення 22 червня поточного року Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції, у якій ідеться про те, що Рада Європи просуватиме та забезпечуватиме впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для нашої держави. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях.

Крім того, як зазначають в ОП, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.

"Під час наради було відзначено, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, що це має бути зроблено, і питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм", - резюмували в Офісі Президента.

+9
Абрамовічь не постраждає?
06.08.2022 11:21 Відповісти
+4
Бабосики дайте!!!
06.08.2022 11:19 Відповісти
+3
06.08.2022 11:38 Відповісти
Бабосики дайте!!!
06.08.2022 11:19 Відповісти
Абрамовічь не постраждає?
06.08.2022 11:21 Відповісти
Абрамович ещё чудным образом бенефициаром восстановления Украины выплывет, скриньте это заявление. Не зря же возле него как мухи на мёд ( или гавно) трутся арахамии и прочие наши "менеджеры", да-да, за всё в этой жизни надо платить
06.08.2022 11:37 Відповісти
Абрамович вже купив арахімію, бігає з листом від нього, що він не знає путіна і весь час допомогає Україні. І арахімія з зе заробляють гроші і пофіг їм як складається війна
06.08.2022 11:55 Відповісти
Влада "обґрунтувала" чому не оголошена війна де-юре Московії. Ви в це вірите?
А що в контексті "Азову"? Який міжнародний захист для них є?

Просіть своїх депутатів вплавити на ротацію військових на передовій, щоб подібного, як в Пісках, не повторювалось!!!
06.08.2022 11:32 Відповісти
На жаль наша Зелена влада- це цілкова гидота.
07.08.2022 10:12 Відповісти
Ну если сам Прэжыдэнт провёл целую нараду, создал очередную рабгруппу под руководством да-да того-же самого Ермака, менеджера всея и всего, да ещё и грозная комиссия в планах - то всё, сотни лярдов долларов нам (то есть слугам народа) обеспеченны, главное не забывать вилкой лапшу с ушек снимать
06.08.2022 11:35 Відповісти
06.08.2022 11:38 Відповісти
Задля створення та впровадження механізму компенсації президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Джерело:

Далі вже можна не читати, завгосп всюди є, а значить і ФСБ в курсі.
Враховуючи, як Зеля зняв вимоги з рашки за анексований Крим, то і тут нічого не буде, крім бурхливої діяльності.

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль
"Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо."
https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/
06.08.2022 12:17 Відповісти
что там думать, сразу на офшорный счет переводить.
06.08.2022 13:18 Відповісти
А европейские терпилы точно будут содействовать или как обычно?
06.08.2022 12:39 Відповісти
ви майно кацапів в Україні конфіскуйте зелені гниди
06.08.2022 12:55 Відповісти
Дебилы нашли себе проблему! Передавайте средства "во временное пользование". После окончания военных действий и проведения МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ и подсчетов нанесенного ущерба эти средства либо зачтутся, либо частично вернутся владельцам.
06.08.2022 12:56 Відповісти
Та ви що а як же офшори?
07.08.2022 10:14 Відповісти
Гадаю що до зеленої влади потрібно буде позиватися за втрачене майно.
06.08.2022 13:25 Відповісти
Не пройдет и три года как получим бабло...
06.08.2022 13:43 Відповісти
 
 