Зеленский провел совещание относительно компенсации Украине причиненного ущерба. Продолжается поиск юридического механизма передачи Киеву замороженных активов РФ, - ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что вопрос компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением, это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

"Для создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники. Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу нашего государства и скоординировали шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной. Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего . Подобная работа проводится в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях.

Кроме того, как отмечают в ОП, Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.

"В ходе совещания было отмечено, что сегодня наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - резюмировали в Офисе Президента.