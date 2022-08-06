Зеленский провел совещание относительно компенсации Украине причиненного ущерба. Продолжается поиск юридического механизма передачи Киеву замороженных активов РФ, - ОП
Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства отметил, что вопрос компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением, это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.
"Для создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники. Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу нашего государства и скоординировали шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.
В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной. Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего . Подобная работа проводится в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях.
Кроме того, как отмечают в ОП, Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.
"В ходе совещания было отмечено, что сегодня наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - резюмировали в Офисе Президента.
А що в контексті "Азову"? Який міжнародний захист для них є?
Просіть своїх депутатів вплавити на ротацію військових на передовій, щоб подібного, як в Пісках, не повторювалось!!!
Далі вже можна не читати, завгосп всюди є, а значить і ФСБ в курсі.
Враховуючи, як Зеля зняв вимоги з рашки за анексований Крим, то і тут нічого не буде, крім бурхливої діяльності.
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль
"Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо."
https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/