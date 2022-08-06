РУС
Зеленский провел совещание относительно компенсации Украине причиненного ущерба. Продолжается поиск юридического механизма передачи Киеву замороженных активов РФ, - ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что вопрос компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением, это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

"Для создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники. Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу нашего государства и скоординировали шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной. Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего . Подобная работа проводится в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях.

Также читайте: В Украине уже конфисковали российские активы на 28 млрд грн, - Зеленский

Кроме того, как отмечают в ОП, Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.

"В ходе совещания было отмечено, что сегодня наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - резюмировали в Офисе Президента.

Топ комментарии
+9
Абрамовічь не постраждає?
показать весь комментарий
06.08.2022 11:21 Ответить
+4
Бабосики дайте!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 11:19 Ответить
+3
показать весь комментарий
06.08.2022 11:38 Ответить
Абрамович ещё чудным образом бенефициаром восстановления Украины выплывет, скриньте это заявление. Не зря же возле него как мухи на мёд ( или гавно) трутся арахамии и прочие наши "менеджеры", да-да, за всё в этой жизни надо платить
показать весь комментарий
06.08.2022 11:37 Ответить
Абрамович вже купив арахімію, бігає з листом від нього, що він не знає путіна і весь час допомогає Україні. І арахімія з зе заробляють гроші і пофіг їм як складається війна
показать весь комментарий
06.08.2022 11:55 Ответить
Влада "обґрунтувала" чому не оголошена війна де-юре Московії. Ви в це вірите?
А що в контексті "Азову"? Який міжнародний захист для них є?

Просіть своїх депутатів вплавити на ротацію військових на передовій, щоб подібного, як в Пісках, не повторювалось!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 11:32 Ответить
На жаль наша Зелена влада- це цілкова гидота.
показать весь комментарий
07.08.2022 10:12 Ответить
Ну если сам Прэжыдэнт провёл целую нараду, создал очередную рабгруппу под руководством да-да того-же самого Ермака, менеджера всея и всего, да ещё и грозная комиссия в планах - то всё, сотни лярдов долларов нам (то есть слугам народа) обеспеченны, главное не забывать вилкой лапшу с ушек снимать
показать весь комментарий
06.08.2022 11:35 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 11:38 Ответить
Задля створення та впровадження механізму компенсації президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Джерело:

Далі вже можна не читати, завгосп всюди є, а значить і ФСБ в курсі.
Враховуючи, як Зеля зняв вимоги з рашки за анексований Крим, то і тут нічого не буде, крім бурхливої діяльності.

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль
"Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо."
https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/
показать весь комментарий
06.08.2022 12:17 Ответить
что там думать, сразу на офшорный счет переводить.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:18 Ответить
А европейские терпилы точно будут содействовать или как обычно?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:39 Ответить
ви майно кацапів в Україні конфіскуйте зелені гниди
показать весь комментарий
06.08.2022 12:55 Ответить
Дебилы нашли себе проблему! Передавайте средства "во временное пользование". После окончания военных действий и проведения МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ и подсчетов нанесенного ущерба эти средства либо зачтутся, либо частично вернутся владельцам.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:56 Ответить
Та ви що а як же офшори?
показать весь комментарий
07.08.2022 10:14 Ответить
Гадаю що до зеленої влади потрібно буде позиватися за втрачене майно.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:25 Ответить
Не пройдет и три года как получим бабло...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:43 Ответить
 
 