В Украине уже конфисковали российские активы на 28 млрд грн, - Зеленский

В Украине уже принудительно изъято российские активы на 28 млрд грн.

Об этом во время видеообращения сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъято в Украине активов на 28 миллиардов гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором.

Смотрите: Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Также заслушал информацию о результатах работы группы по разработке и внедрению международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за границей. Все наши партнеры активно над этим работают – в Европе, в США идет работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины.

И сожженный российскими ударами Донбасс, издевательство оккупантов над Харьковом, Николаевом, обстрелы Запорожья, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, в Одесской области и в других регионах Украины – это то, за что Россия обязательно заплатит – и политически, и финансово, и своим же будущим, которое Россия теряет с каждым ударом по нашей территории", – рассказал Зеленский.

+13
Якби не зелене корумповане болото, то вже б конфіскували і 10 разів більше! В цій царині ще кіт не валявся і йде активна перереєстрація **************** тварюк за хабарі адміністрації ЗЕ...
06.08.2022 00:00 Ответить
+13
я здесь набросал картинок что бы освежить память - что бы не забывали.👇










06.08.2022 00:11 Ответить
+12
06.08.2022 00:02 Ответить
Radio Lemberg

Список недоторканих московських топ-олігархів для Зеленського:

•Лісін

•Потанін

•Міхельсон

•Фрідман

•Усманов

•Алєкпєров

•Дуров
05.08.2022 23:48 Ответить
абрамовіча забули
05.08.2022 23:57 Ответить
06.08.2022 00:00 Ответить
Хтось дуже добре "прибарахлица"
06.08.2022 00:00 Ответить
06.08.2022 00:02 Ответить
Назбирали на підвищення "народним" дятлопутатам, а нарід хай смоооокче лапу.😢😥😪
06.08.2022 09:31 Ответить
06.08.2022 00:04 Ответить
Мені цікаво де тепер ті зебіли які верещали про опшори.
06.08.2022 00:14 Ответить
Шось ці конфіскації ідуть мимо бюджету.Шмигаль розповідає що нема бюджету.А там конфіскація що і правнукам хвате.
06.08.2022 00:11 Ответить
06.08.2022 00:11 Ответить
усе як є... нажаль
06.08.2022 00:16 Ответить
Сказано гарно,головне,щоб було зроблено.
06.08.2022 00:52 Ответить
я не знаю, чи то Ви з Польщі, чи то у Вас ВПН, але..Ви ще відосикам ото маєте віру??? през - майстр піндобольного жанру!!
06.08.2022 01:27 Ответить
А гроші де? - В мішках! Так а мішки де?! - Та під очіма….
06.08.2022 01:43 Ответить
бреше і не моргає
06.08.2022 02:35 Ответить
Який сенс в цих грошах? Зелені криси все одне по карманах поразпихують.
06.08.2022 03:32 Ответить
Та так,а взагалі то це ще не гроші,а активи які якось пораховані в грошах,коли буде їх реалізація тоді буде видно яка кількість грошей.
06.08.2022 11:38 Ответить
Вова пиши відоси, окрім Єрмака є й другі покращі продюсери й не зрадники... А Україну віддай рятувати тим, хто вже довів що вміє!
06.08.2022 06:00 Ответить
спортмастер, поміняв вивіску і торгує далі кацапським непотрібом, оушен плаза ніхто не конфіскував, лохотрон 1xbet взагалі ніхто не чіпає. І так по списку можна знайти ще тисячі цікавих контор. Однак лохам, клоун і далі парить, про якісь конфіскації на символічні 800 млн долл.
06.08.2022 06:03 Ответить
Ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати.

ЗАПРОПОНОВАНО???? Це тільки зараз???? ...164 день війни....
06.08.2022 07:06 Ответить
В Україні вже примусово вилучено російських активів на 28 млрд грн. Ця робота триває. Ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати.
Цілком вся стаття в пам'ять не влазить?
Зради-то зрадоньки скільки!
06.08.2022 10:33 Ответить
А сколько ты малоПИД...роский, Оманский Осел конфисковал у своего хозяина бени с которым крал бабки из привата, как там 13,6 млрд.гр подаренных(списанных) его долгов во время войны???
06.08.2022 11:31 Ответить
 
 