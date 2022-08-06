В Украине уже конфисковали российские активы на 28 млрд грн, - Зеленский

В Украине уже принудительно изъято российские активы на 28 млрд грн.

Об этом во время видеообращения сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъято в Украине активов на 28 миллиардов гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором.

Также заслушал информацию о результатах работы группы по разработке и внедрению международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за границей. Все наши партнеры активно над этим работают – в Европе, в США идет работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины.

И сожженный российскими ударами Донбасс, издевательство оккупантов над Харьковом, Николаевом, обстрелы Запорожья, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, в Одесской области и в других регионах Украины – это то, за что Россия обязательно заплатит – и политически, и финансово, и своим же будущим, которое Россия теряет с каждым ударом по нашей территории", – рассказал Зеленский.